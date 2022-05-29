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Путин собирает Большую Евразию. К ЕАЭС могут присоединиться другие интеграционные объединения, - "НГ"
00:08 31.05.2022

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
29.05.2022

еаэс, договор, евразия, сотрудничество, альянсы, путин, лукашенко Президент Касым-Жомарт Токаев (второй слева) был единственным президентом, прибывшим в Бишкек на саммит ЕАЭС. Фото с сайта www.akorda.kz
29 мая стало Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое решение было принято по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. В этот день восемь лет назад был принят Договор о ЕАЭС. Нынешний саммит организации состоялся в Бишкеке в условиях беспрецедентного давления Запада на ведущую страну интеграционного объединения – Россию. Это значит, что санкционный удар задел весь союз.

"США и ЕС пытаются препятствовать евразийской интеграции, однако интерес к взаимодействию с ЕАЭС в мире все равно растет", – заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он призвал союзников создать большое "евразийское партнерство". По его словам, такое партнерство призвано "изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов". Он подчеркнул, что российская инициатива формирования Большого евразийского партнерства "приобретает особое звучание" сегодня, когда разрушаются традиционные торгово-экономические связи и логистические цепочки. Путин также поблагодарил страны, которые поддержали предложение Москвы.

Россия тем самым намерена переориентировать свои политические и экономические приоритеты в сторону Азии. Владимир Путин фактически дал понять союзникам, что надо определиться, с кем они – с Россией или Западом. Страны ЕАЭС, занявшие нейтральную позицию в украинском конфликте, сейчас предпочли проект Большой Евразии, который в перспективе включит в себя не только ЕАЭС, но и другие интеграционные структуры Азиатского континента – Шелковый путь, АСЕАН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал инициативу Большой Евразии заслуживающей изучения. "Действительно, – сказал он, – это проект, который заслуживает очень детального изучения, обсуждения, и полагаю, что рано или поздно мы подойдем к реализации этого интересного предложения. Тем более со стороны российского президента было высказано абсолютно рациональное предложение подключить и другие заинтересованные страны к процессу интеграции". ЕАЭС стал заметным игроком глобальной экономики, и многие западные компании ищут возможность остаться на этом рынке, несмотря на беспрецедентное давление политиков.

"Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения Евразийского экономического союза. К тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка", – подчеркнул глава Казахстана. Он считает, что нужно активизировать работу с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь", сотрудничество с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами. И это только часть списка.

Токаев сообщил, что поручил руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей. По его словам, они будут обеспечены всеми необходимыми условиями. Сегодня, подчеркнул Токаев, из России в Казахстан прибыло более 200 бизнесменов, которых разместили на базе международного финансового центра "Астана", являющегося международной площадкой.

Свое слово сказал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал партнеров по ЕАЭС "сплотиться и действовать единым фронтом". "Россия, Беларусь – крупнейшие торгово-экономические ваши партнеры, последствия санкций в той или иной степени затронут всех. Поэтому нельзя сидеть сложа руки, говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Не пройдет. Мы просто обязаны сплотиться. Иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов", – заявил Александр Лукашенко.

Глава Киргизии Садыр Жапаров поддержал предложение о создании зоны свободной торговли с третьими странами. Так были приняты два решения – о продлении временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном (действует с 2019 года), а также о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией. По его словам, "важным аспектом финансовой стабильности" ЕАЭС является переход на расчеты в нацвалютах – сейчас, по данным Евразийской экономической комиссии, их доля в торговле союза составила 75%, в том числе за продовольствие, которое сейчас в мире мало того что стремительно растет в цене, так еще и в дефиците.

Узбекистан в статусе государства-наблюдателя предложил программу агрокооперации. "Эта программа могла бы охватить вопросы совместного выращивания зерновых и масленичных культур в странах и ЕАЭС, а также производство плодоовощной продукции, включая ранние сорта в Узбекистане, с целью гарантированного насыщения наших рынков", – заявил президент Шавкат Мирзиеев. Он также напомнил, что в целях устойчивого развития объединения необходимо устранить технические барьеры для доступа на рынки стран-участниц. "Сегодня как никогда остро стоит задача формирования благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества, дальнейшего устранения технических барьеров и признания сертификации во взаимной торговле между Узбекистаном и странами ЕАЭС", – сказал он. Узбекский лидер также предложил упростить процедуру для привлечения рабочей силы и полностью возобновить пассажирское и транспортное сообщение между странами ЕАЭС. Мирзиеев сообщил, что Узбекистан вскоре приступит к строительству железной дороги с Киргизией и КНР. "В ближайшее время мы планируем приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай", – сказал он. По словам узбекского лидера, этот проект создаст дополнительные возможности для выхода на рынки Азиатско-Тиохоокеанского региона. Запланированная железнодорожная магистраль соединит указанные страны с Европой через Афганистан, Иран и Турцию.

Узбекистан также готов сотрудничать с ЕАЭС по проекту Трансафганской железной дороги. "Готовы к взаимодействию с партнерами по ЕАЭС в реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги от Термеза до пакистанского Пешавара, которая обеспечит кратчайший выход в Южную Азию с рынком в 2 млрд потребителей", – сказал он.

Таким образом, давление Запада на Москву, с одной стороны, наносит экономические потери, но с другой – вынуждает к активизации как Россию, так и ее партнеров по экономическому альянсу, тем самым укрепляя его.

Источник - независимая газета
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