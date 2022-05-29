Иран бьется за водные ресурсы. Не исключено применение силы против соседних стран, - Н.Плотников

00:11 31.05.2022

Иран бьется за водные ресурсы. Не исключено применение силы против соседних стран

Николай Плотников



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук.



В столице Сербии в мае прошла международная конференция, на которой обсуждались проблемы стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), в том числе истощение водных ресурсов. Это уже давно стало причиной для столкновений в регионе БВСА. Одной из стран, испытывающей острый дефицит воды, является Исламская Республика Иран (ИРИ).

Водный кризис в ИРИ за последние 10 лет стал проблемой государственного масштаба. Причинами сокращения запасов водных ресурсов становятся: изменения климата (повышение среднегодовых температур, сокращение количества осадков, увеличение засушливых периодов); увеличение потребления воды в связи с ростом населения и поголовья домашних животных; увеличение площадей сельхозкультур; стареющая инфраструктура водного хозяйства и неумелая организация использования водных ресурсов.



Основной экспорт Ирана – фисташки. Это водоемкая культура. Фермеры стали использовать для орошения воду из подземных горизонтов. Чрезмерная и неконтролируемая откачка из них воды привела в ряде мест к оседанию земли и провалам, а также засолению плодородного слоя почвы. Деградация сельскохозяйственных земель вынуждает крестьян покидать свои земли.



Строительство плотин позволяет накопить запасы пресной воды. Однако из-за сильной жары идет интенсивное испарение. В результате воды не хватает для полива и для домашних животных. В мае-июне 2021 года это привело к масштабным волнениям в провинциях Хузестан и Исфахан. Тогда силы безопасности жестко пресекли волнения, убив не менее 10 демонстрантов и ранив сотни. В десятках деревень провинций Систан и Белуджистан, Хузестан крестьяне из-за отсутствия воды были вынуждены забить домашний скот и переселиться в города, которые, в свою очередь, сами сталкиваются с нехваткой питьевой воды. По данным Исследовательского центра иранского парламента, в бедственном положении оказался каждый пятый город ИРИ (всего в стране 282 города).



По прогнозам иранских специалистов, в текущем году водный кризис может обостриться. По данным на начало мая, водохранилища страны перед началом летнего сезона были заполнены в среднем на 60%. В некоторых провинциях, в частности в Хузестане, еще меньше – 36%.



В январе 2022 года у Тегерана возник спор с Кабулом за водные ресурсы трансграничной реки Гильменд, использование которых регламентировано совместными договоренностями от 1973 года. Причиной стали действия правительства талибов по ограничению поставок воды путем закрытия заслонок на плотине Камаль-Хан. В марте в провинции Нимроз, в районе водного канала Сихсар, между иранскими пограничниками и талибами произошло боестолкновение с применением тяжелого вооружения. Иранская сторона попыталась воспрепятствовать строительству канала, а талибы ответили огнем.



Иран выражает недовольство строительством Турцией каскада плотин на трансграничных реках Аракс, Евфрат и Тигр. Это ведет к росту и продолжительности пыльных бурь, которые затрагивают из 31 провинции ИРИ 25. В Иране не исключают, что Анкара своими действиями намеренно вредит государствам региона, используя ресурсы трансграничных рек в качестве рычага воздействия на своих соседей.



По мнению участников форума в Белграде, Тегерану необходимо разработать собственный план разрешения водного кризиса с упором на более экономное использование ресурсов, а также объединить усилия с Сирией и Ираком, которые также пострадали от "водной политики" Турции. Предлагается создание органа, задачей которого станет выработка совместно с международными организациями, отвечающими за охрану окружающей среды, мер с целью справедливого использования водных, в том числе трансграничных, ресурсов.



Попытка решения Тегераном водных проблем путем перекрытия плотинами рек, берущих начало на иранской территории, без учета интересов соседей провоцирует рост напряженности между ними. Так, перекрытие водотока реки Малый Заб и ее притоков сократили поступление воды в Ирак. Попытки Багдада договориться с Тегераном пока ни к чему не привели.



Власти Ирана признают проблему водного кризиса. Но их усилия пока не приносят успеха. По прогнозам иранского метеорологического агентства, в 2025–2049 годах ожидаются частые волны жары (средняя температура повысится на 2,6 градуса по Цельсию) и засухи (количество осадков уменьшится на 35%). Если не будет найдено решение проблемы, то следует ожидать усиления протестных настроений, которые будут сопровождаться вынужденной миграцией. Это может затронуть 20 млн граждан из 80-миллионного населения и привести к возникновению гуманитарного кризиса из-за упадка сельского хозяйства. Все это может спровоцировать иранские власти на крайние меры, в том числе применение силы по отношению к соседям для получения необходимых водных ресурсов.



Белград–Москва

29 мая 2022