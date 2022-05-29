Экономические войны Путина: стало ясно, когда определится победитель, - М.Ростовский

04:49 31.05.2022

Говорить "спасибо партии" пока рано



"Пришла весна, настало лето - спасибо партии за это!" - в преддверии наступления трех самых теплых месяцев 2022 года из этого издевательского стишка советских времен начисто испарились все издевательские нотки.



В первые дни этой уходящей весны я, пребывая в расстроенных чувствах, пообщался в режиме "не для печати" с несколькими видными российскими экономистами и в итоге расстроился еще больше.



Один отставной правительственный чиновник предсказывал тогда, что наша экономика ляжет на бок уже в горизонте нескольких предстоящих недель. Другой - очень близкое к властям экономическое светило международного уровня - предсказывал, что к концу года падение ВВП РФ достигнет 20%, а общая ситуация в стране будет напоминать даже "не дефолт 1998 года, а обвал начала 1992-го".



Конечно, до конца года осталось еще целых семь месяцев. Но если ориентироваться на внешние признаки, то "партии" (сиречь Путину) удалось в экономическом плане то, чего в первые дни и недели после начала специальной операции никто не ожидал.



Доллар и евро успешно "усмирены" и отброшены на какие-то "доисторические" уровни. Кричавшие совсем недавно: "Никогда и не при каких обстоятельствах!" - европейские потребители российского газа перестали кричать и вместо этого в массе смиренно платят за газ в рублях.



А сейчас для того, чтобы лишить Запад удовольствия объявить Москве хотя бы технический дефолт, европейским и американским держателям российского государственного долга предложена похожая на схему оплаты за газ, но только действующая в обратном порядке комбинация: мы вам платим в рублях, вы получаете в своих долларах и евро, а американский минфин нервно курит в сторонке.



Все хорошо, прекрасная маркиза? Услышав такой вопрос, я бы на месте "прекрасной маркизы" в лучших традициях женского кокетства не стал бы говорить ни твердое "да", ни твердое "нет".



Несколько недель тому назад я перепугал свою семью, заплутав в лесу с не полностью заряженным телефоном. Аккумулятор аппарата очень быстро сел, и когда я вышел из чащобы и добрел до первых форпостов цивилизации, меня уже и не чаяли увидеть. Чтобы погасить в зародыше бунт на семейном корабле, я сразу же обязался купить себе новый телефон и приобрести специальное портативное навигационное устройство для прогулок по загородной местности. Но выполнить это обещание оказалось ох как непросто.



В магазине известной западной фирмы, где продаются такие устройства, меня встретили лишь муляжи товаров: "В официальной продаже вы ничего не найдете - только на сером рынке!" А чтобы приобрести себе новый приличный телефон любимой марки, мне пришлось совершить марш-бросок на глухую окраину Москвы, где завалялись два последних экземпляра.



Власти уверяют, что новые "логистические цепочки" скоро наладятся. Но вот есть ли у нас точная гарантия, что это произойдет?



Курс рубля, как известно, укрепился потому, что мы сейчас по-прежнему много чего экспортируем, но уже мало что импортируем. Психологически я, конечно, рад, что рубль так "окреп и возмужал". Но когда министр финансов Антон Силуанов прилюдно называет доллары и евро - ту самую валюту, которую мы по-прежнему получаем в обмен за свой сырьевой экспорт, - "токсичными фантиками", это, согласитесь, несколько взрывает мозг.



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Ладно, я согласен рискнуть (прости меня, семья!) и дальше гулять по лесу без специального навороченного навигатора. Но вот сколько еще Россия сможет жить с максимальным экспортом и с минимальным импортом? И во что в итоге превратится такая жизнь? Оставаться с кучей "токсичных фантиков", которые не на что будет потратить, как-то не очень хочется.



Разумеется, с проблемой избавления от "фантиков" России готовы "любезно помочь". На Западе все громче говорят, что вопрос конфискации замороженных российских активов на сотни миллиардов "фантиков" вот-вот перейдет в стадию своей практической реализации. Есть ли у Москвы рычаги, способные предотвратить это самое крупное ограбление в мировой истории?



Я целенаправленно обошелся в предыдущем предложении без кавычек. Какие бы резоны и аргументы ни приводили США и ЕС, речь идет, во-первых, о чем-то совершенно невиданном, и, во-вторых, о грандиозном воровстве денег российских налогоплательщиков (именно налогоплательщиков, а не Кремля, Путина, олигархов и так далее). Это, в свою очередь, рождает ряд вопросов, поиск ответов на которые тоже взрывает мозг.



Если некоторые страны планируют грандиозное ограбление российских граждан, то должна ли Москва по-прежнему продолжать поставлять им газ и тем самым спасать от замерзания зимой? А если не должна, то где Россия будет добывать пресловутые "токсичные фантики"?



Или вот еще вопрос, который на самом деле является не "еще вопросом", а вопросом всех вопросов: где и как Россия собирается брать передовые технологии, необходимые ей для того, чтобы через несколько лет не превратиться в парк ретротехники размером со страну?



На уровне риторики ответ на этот вопрос есть: мол, необходимо возвращение к истокам типа сталинской индустриализации и опора на собственные силы. Но опора на собственные силы - это суть северокорейской философии чучхе (имитировать как-то не хочется), а сталинская индустриализация была построена на закупке в США готовых заводов, технологий и производственных линий вкупе, кстати, с "экспортом" американских же рабочих.



И нет, я ничего не путаю. Как следует, например, из заполненной поразительными подробностями англоязычной книги британского автора Тима Цулиадиса "Забытые", в разгар Великой экономической депрессии СССР в какой-то момент превратился в популярное и привлекательное направление для эмиграции квалифицированных американских рабочих, лишь небольшая часть которых позднее смогла вернуться обратно. В реалиях 2022 года превращение России в привлекательное направление для эмиграции специалистов из США точно не состоится.



Какой из всего этого следует вывод? Такой, что с благодарственными словами в адрес "партии" за наше "счастливое экономическое детство" лучше пока все же повременить. Подождем хотя бы до конца года. Тогда и можно будет подводить первые значимые промежуточные итоги экономических войн России и Запада.



Мих. Ростовский