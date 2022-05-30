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К итогам заседания президиума Делового совета ЕАЭС, - В.Чушкин
05:55 31.05.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 30.05.2022 |
О заседании президиума Делового совета ЕАЭС
В новой международной обстановке

26 мая 2022 года в рамках Первого Евразийского экономического форума в Бишкеке прошло двадцатое заседание президиума Делового совета ЕАЭС – созданного 15 декабря 2010 года постоянно действующего координационно-совещательного органа деловых кругов, в который входит Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Армения, Союз некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)" Республики Беларусь, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Кыргызский союз промышленников и предпринимателей и Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей".

Совет вырабатывает скоординированную позицию делового сообщества государств ЕАЭС при взаимодействии с органами Союза, налаживает прямые связи и диалог между деловыми кругами союзных стран, содействует развитию торгово-экономических отношений, промышленного и финансового сотрудничества, повышению конкурентоспособности национальных экономик, выявлению барьеров, изъятий и ограничений взаимного доступа на рынки интеграционного объединения. 24 мая 2016 года в Астане был подписан Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Деловым советом Евразийского экономического союза. Этот документ подтверждает важность учета интересов бизнес-сообществ стран Союза для обеспечения его эффективного развития. Признается целесообразность формирования консолидированной позиции бизнес-сообществ по вопросам, затрагивающим осуществление предпринимательской деятельности в Союзе. Среди основных направлений взаимодействия между Комиссией и Деловым советом ЕАЭС – рассмотрение предложений Делового совета, направленных на формирование нормативной правовой базы Союза и проведение форумов деловых кругов с участием предпринимательских сообществ государств-членов. Деловой совет ЕАЭС имеет возможность представить свое видение вопросов коллегии ЕЭК.

На заседании президиума Делового совета ЕАЭС в Бишкеке 26 мая 2022 года обсуждались стратегические направления развития евразийской экономической интеграции в новой международной обстановке и роль делового сообщества в их реализации. Был рассмотрен проект рекомендаций коллегии ЕЭК по улучшению условий деятельности совместных предприятий в государствах-членах ЕАЭС.

В заседании приняли участие президент РСПП Александр Шохин, директор Национального агентства по инвестициям при президенте Киргизии Равшан Сабиров, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы Василий Тарлев, посол Ирана в Киргизии Саид Харрази и другие. Модератором заседания выступил президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей, президент- председатель президиума Делового совета ЕАЭС Данил Ибраев.

Открывая заседание президиума Делового совета, Д. Ибраев отметил значимость делового сотрудничества стран в рамках ЕАЭС. "В начале года Высшим советом ЕЭК были определены порядка десятка направлений развития всего ЕЭК. Среди них – развитие торговли, преодоление всех барьеров, реализация всех свобод, которые прописаны в договоре о Евразийском экономическом союзе, вопросы инфраструктурные, кооперационные, промышленные. Евразийский экономический союз открыт к сотрудничеству с разными странами, у нас нет никаких ограничений в зависимости от политических факторов. Мы смотрим на мир, исходя из экономических возможностей деловых кругов, мы открыты для взаимодействия на взаимовыгодных условиях".

В свою очередь президент РСПП Александр Шохин отметил, что продвижение интеграционных процессов требует фундаментального стратегического целеполагания, подкрепляемого реализацией адаптивных и последовательных шагов и решением актуальных задач совместного развития… Решением Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2020 года утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции на период до 2025 года, и многие пункты Стратегии непосредственно обращены к деловому сообществу. В частности, речь идет об улучшении делового и инвестиционного климата с учетом лучших международных и национальных практик.

Одним из важнейших вопросов взаимодействия государств-членов ЕАЭС Александр Шохин назвал работу по созданию независимого арбитража для рассмотрения споров. "В настоящее время ЕЭК ведется работа по созданию в рамках Союза международного арбитража для рассмотрения споров. Органы по разрешению споров Всемирной торговой организации давно уже достаточно заблокированы американской стороной, торговые споры из-за этого не рассматриваются. Сегодня мы ищем альтернативные механизмы разрешения споров. В силу понятных причин мы сейчас не можем обращаться в Стокгольмский арбитраж, в Арбитраж Торговой палаты, но нам нужны механизмы разрешения споров. Поэтому мы инициировали создание независимых арбитражных центров", – отметил Александр Шохин. По его мнению, ряд положений Стратегии нуждаются в актуализации и уточнении с учетом последних изменений на международной арене и новых вызовов развитию ЕАЭС. В частности, РСПП предлагает поручить рабочим органам и сторонам Делового совета ЕАЭС провести опрос и подготовить предложения евразийского бизнеса относительно ключевых задач и вызовов для отражения в Стратегии. Предложения, доработанные в рамках рабочей группы, планируется внести на рассмотрение Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.

"Очень важно вовлекать в нашу работу наблюдателей, представителей стран, которые не входят в состав ЕЭК, интенсифицируя работу по реализации Стратегии. Развитие сотрудничества с третьими странами и партнерами из числа ведущих международных организаций входит в число приоритетов международной деятельности ЕАЭС", – подытожил Александр Шохин.

Заседание президиума Делового совета ЕАЭС завершилось подписанием двух меморандумов о сотрудничестве Делового совета ЕАЭС – с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей (МКПП) и Конгрессом промышленников предпринимателей Молдовы. Кроме того, Александр Шохин и Данил Ибраев подписали меморандум о разработке дорожной карты по содействию торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между деловыми сообществами Российской Федерации и Киргизской Республики.

автор -

Владимир Иванович ЧУШКИН . В 2009-2013 гг. Руководитель Департамента торговой политики Секретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС. В 2013-2017 гг. советник Директора Департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Министерства экономического развития Российской Федерации.

Источник - фонд стратегической культуры
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