Радикальное расширение и щедрое предложение: Китай теснит США в Тихом океане

07:02 31.05.2022

30 мая 2022



Министр иностранных дел Китая Ван И провëл сегодня, 30 мая, переговоры с лидерами и высшими должностными лицами десяти тихоокеанских островных государств в рамках своей региональной дипломатической миссии, вызвавшей глубокую обеспокоенность Запада, передаëт France-Presse (AFP).



Турне главы МИД КНР по Тихоокеанскому региону в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали "путешествием мира, дружбы и сотрудничества".



Ожидается, что Ван И останется в столице Фиджи как минимум до ближайшего вторника, где встретится с руководством этой страны и проведëт вторую встречу глав МИД КНР и тихоокеанских государств.



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Ожидается, что на предстоящем саммите, который пройдëт в режиме видеоконференции, Китай предложит "радикальное расширение своего участия в безопасности, экономике и политике южной части Тихого океана", отмечает AFP.



"На столе находится секретная сделка, по которой Китай будет обучать местные полицейские силы, оказывать помощь в обеспечении кибербезопасности, расширять политические связи, проводить конфиденциальные морские картографические работы и получать более широкий доступ к природным ресурсам на суше и в территориальных водах стран-партнëров в Тихом океане. В качестве соблазна Пекин предлагает внушительную финансовую помощь, перспективу соглашения о свободной торговле между Китаем и островными государствами, доступ к огромному рынку второй по величине мировой экономики с населением более 1,4 миллиарда человек", - говорится в публикации французского информагентства.

Это "щедрое предложение" с китайской стороны поступило в то время, когда Пекин борется с Вашингтоном и его союзниками за влияние в стратегически важном Тихоокеанском регионе, добавляет издание.



Китай ведëт переговоры о новых соглашениях по обеспечению безопасности ещë с двумя тихоокеанскими странами после заключения пакта с Соломоновыми Островами в прошлом месяце, сообщила 21 мая британская газета Financial Times со ссылкой на осведомлëнные источники в США и Европе. По данным лондонского издания, переговоры Пекина с Кирибати являются наиболее продвинутыми, в то время как китайцы "обсуждают пакт по крайней мере ещë с одной тихоокеанской страной". С какой именно, не уточнялось.