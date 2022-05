Новая политическая антропология: возвращение теории Поршнева–Диденко, - Алексей Комогорцев

В марте 2014 года частый гость информационного телеканала RT, американский юрист и бывший старший советник Всемирного банка Карен Хьюдс, известная своими публичными разоблачениями коррупционных схем внутри этой влиятельной международной финансовой организации[1], во время интервью изданию Future Money Trends неожиданно сделала сенсационное заявление о существовании "второго человекоподобного вида", контролирующего международные финансовые потоки. Хьюдс заявила: "Группа, которая стоит за сетью контроля (финансового. - А. К.), одна из этих групп - гоминиды, они не люди. Они очень умны, но у них не творческий, а математический склад ума. Во время раннего ледникового периода они обладали гораздо большей силой. У них удлиненные черепа, они могут давать потомство при спаривании с людьми женского пола, но это потомство не является фертильным"[2]. По словам Хьюдс, за транснациональной сетью, контролирующей основные международные финансовые потоки, стоит орден иезуитов, за которыми, в свою очередь, скрываются более законспирированные группы, в которые входят представители нескольких разновидностей Homo capensis, в небольшом количестве выжившие после Ледникового периода, окончившегося около 11,7 тысячи лет назад. Этот предполагаемый гоминид обладает большим по сравнению с Homo sapiens объемом мозга и минимальным коэффициентом IQ более 180. Благодаря своим недюжинным интеллектуальным способностям эти немногочисленные существа с древних времен пытались направлять и контролировать развитие человеческой цивилизации. В настоящее время главным посредником между представителями Homo capensis и элитой Homo sapiens якобы является т.н. "Черный папа" - Верховный генерал римско-католического ордена "Общество Иисуса", более известного как иезуиты. В своих умозаключениях Хьюдс опирается на исследования американского невролога из Йельской медицинской школы, доктора Эдварда Спенсера, а также на свидетельства очевидцев, якобы непосредственно сталкивавшихся с отдельными представителями Homo capensis[3].



Первые останки Homo capensis (верхняя часть черепной коробки (лобная), теменные, часть височной и затылочной кости, нижняя челюсть с одним зубом и несколько остатков других частей скелета), известного в палеоантропологии как Боскопский человек, были обнаружены в 1914 году в Южной Африке (Трансвааль, левый берег реки Муи). Найденные останки "отличались значительной величиной, а общая форма черепной крышки и нижняя челюсть имели сходство с негроидным типом". Наличие гребня над сосцевидными отростками височной кости сближает Боскопского человека с черепами неандертальской расы, хотя, по мнению антропологов, "прямой лоб, отсутствие надглазничных валиков, хорошо выраженные сосцевидные отростки, а также хорошо развитые лобные бугры не позволяют отнести его к этому типу"[4].



Окаменелые останки Боскопского человека действительно свидетельствуют о том, что он отличался необычно большим объемом черепа, варьирующимся в диапазоне от 1700 до 2000 куб. см. Известный американский антрополог, натуралист и эссеист Лорен Айзли (1907–1977) в сборнике "Необъятный путь" назвал Боскопского человека "человеком будущего"[5].



Нейрологи Гэри Линч и Ричард Грейнджер в книге "Большой мозг: происхождение и будущее человеческого интеллекта"[6] отмечают, что большой размер мозга Боскопского человека может указывать на его высокий интеллект, превосходящий интеллект современного человека ровно в такой же степени, в какой Homo sapiens превосходит предшествующего ему Homo erectus.



Линч и Грейнджер пишут: "Даже если средний объем мозга боскопских людей составлял 1750 куб. см, он превышал средний размер современного мозга на целых 25%. Но поскольку мы знаем, что увеличение мозга (в четыре раза) при переходе от обезьяны к человеку сопровождалось значительно более быстрым ростом коры головного мозга, а с ней - еще более быстрым ростом лобных долей, связанных с мышлением, мы можем думать, что лобные доли головного мозга боскопских людей были на целых 53% больше, чем у современных людей". Развивая приведенные выше расчеты, авторы приходят к выводу, что средний боскопский человек должен был иметь IQ порядка 180, что по нынешним меркам подразумевает гениальность. В заключение книги Линч и Грейнджер сетуют на отсутствие новых научных публикаций, посвященных Боскопскому человеку. Складывается впечатление, что современная официальная наука попросту "забыла" боскопскую находку.



Однако, по версии палеоантрополога Джона Хокса, это забвение вызвано отсутствием новых данных о Боскопском человеке. Иными словами, первоначальный ажиотаж вокруг боскопского черепа сошел на нет, когда последующие поиски выявили много новых черепов аналогичного вида, но куда менее впечатляющих размеров. Таким образом, Боскопский череп был отнесен современными палеоантропологами к разряду единичных аномалий.



Хьюдс парирует эти заключения апелляцией к удлиненным черепам, обнаруженным начиная с 1920‑х годов в некоторых захоронениях в Паракасе (Перу). Анализы, произведенные в последние годы, показали, что удлинение черепов Паракаса не было вызвано искусственной деформацией, к тому же некоторые из них имеют краниальный объем, на 25% и на 60% превышающий объем обычного человеческого черепа[7].



Невзирая на некоторую сумбурность и конспирологичность, политико-антропологические построения Хьюдс неожиданно подкрепляются положениями теории, разработанной в 1970‑х годах советским историком и социологом, доктором исторических и философских наук, почетным доктором Клермон-Ферранского университета (Франция) Б.Ф. Поршневым (1905–1972). Основные положения этой теории в несколько урезанной цензурой версии были изложены в книге "О начале человеческой истории", увидевшей свет в 1974 году[8].



Согласно теории Поршнева, люди современного типа были выведены палеоантропами-неандертальцами в качестве кормовых животных. Неандертальцы (или троглодиты в терминологии Поршнева) контролировали наших предков посредством суггестии[9], оставляя в живых наиболее покорных. Так были выведены современные супергипнабельные люди. Однако повышенная внушаемость привела к коллективной самосуггестии, которая первоначально привела к выходу из‑под контроля неандертальцев все новых человеческих "стад", а затем и к появлению разума (в основе которого, по мнению Поршнева, лежит программируемость и перепрограммируемость лобных долей головного мозга, гипертрофированных у людей современного вида).



Согласно Поршневу, качественные отличия "троглодитид" как вида проявляются, прежде всего, в гиперсуггестивности (сверхвнушаемости), отсутствующей и у животных, и у человека. Научившись подражать звукам разных животных, троглодиты управляли их поведением и стали вступать в сложные симбиотические отношения с хищниками - кошачьими и гиеновыми, которые часто убивают больше травоядных животных, чем требуется для пропитания. Гиперсуггестивность позволила небольшим сообществам "троглодитид" удовлетворять свои естественные потребности - прежде всего, в белковой пище. Основной пищей троглодитов-палеоантропов служили особи неоантропов, с которыми они сосуществовали в рамках одного сообщества.



Именно необходимостью кормить палеоантропов частью собственной популяции Поршнев объяснял первоначальные гендерные отношения в среде неоантропов, и в частности промискуитет. Согласно его теории, самки-производительницы рожали многочисленное потомство, но значительная его часть - предположительно, мужского пола - умерщвлялась в пищу для палеоантропов. Уцелевшие мужские особи превращались в изолированные популяции "кормильцев", которые "выкупали" потомство своего вида охотничьей добычей. Различия в биологической ценности, которую представляли для отношений с палеоантропами мужские и женские особи неоантропов, на фоне развитого "искусственным" отбором инстинкта убивать обусловили появление чисто "мужского дела" - войны. Войны велись только между сообществами неоантропов, в отношении палеоантропов действовал строжайший запрет.



Дивергенция неоантропов привела к чрезвычайно быстрому заселению всего земного шара, поскольку люди разумные стремились бежать либо от палеоантропов, потреблявших их в пищу, или от популяций неоантропов, которые вступили в симбиотические отношения с неандертальцами. Таким образом, причиной широкого расселения первых неоантропов по земному шару стала неспособность сосуществовать друг с другом, а не поиски лучших жизненных условий.



В соответствии с концепцией Поршнева образы божеств (протобожеств) и различных разновидностей "нечистой силы" являются отражением палеоантропа, с которым на протяжении длительного времени приходилось взаимодействовать неоантропам, а также отражением конкретных особенностей этого взаимодействия. Чем более древними являются эти образы, тем больше в них проступает буквальных физических черт и особенностей поведения реального живого палеоантропа[10].



По версии Поршнева, пережившие свой расцвет палеоантропы не исчезли полностью, о чем свидетельствуют не только данные мифологии, но и исторические источники. Наряду с метисизированными неоантропами рядом с нами, по мнению Поршнева, продолжают существовать куда более архаичные гибриды (с большим процентом содержания неандертальской крови), известные сейчас как "снежный человек", бигфут, алмасты, йети и т.д. В фольклорно-мифологической традиции эти гибриды запечатлелись как человекоподобные существа, умеющие становиться невидимыми или менять свою внешнюю форму (превращаться в животных, становиться карликами или великанами и т.п.). На самом же деле, у них просто наличествует врожденная "переразвитая" способность к гипнозу, которая во многом способстовала их выживанию, а также убедительно объясняет феномен их загадочной неуловимости.



Похожую точку зрения излагает известный советский криптозоолог и специалист по "снежному человеку" М.Г. Быкова (1932–1996): "Тибетские монахи-красношапочники утверждают, что йети владеет волевым контролем, а если говорить точнее - и конкретнее - может останавливать деятельность мозга ИМЕННО ДЛЯ НЕВИДИМОСТИ. Кому же как не им судить об этом необычном свойстве, если сами монахи достигают такого эффекта, ибо обучение ему входит в обязательные пункты условия поэтапного совершенствования. По их мнению, абсолютную способность растворяться, становиться невидимым для наблюдателя, в природе сохранил только "снежный человек". Европейцы не раз, по словам монахов, встречали, рассматривали его как вполне реальный объект, затем преследовали (к сожалению, тривиальный вариант поведения человека!). Но на этом этапе "встречи" и случался конфуз. "Снежный человек" каждый раз исчезал, "словно растворялся". Речь идет не о буквальном исчезновении, а о невидимости для наблюдателя, то есть о суггестии - внушении, но направленном не только на окружающих, как впервые предположил в книге "О начале человеческой истории" Б.Ф. Поршнев, а, прежде всего, на самого себя. Здесь, возможно, самопроизвольно срабатывает естественный аутотренинг, подобно впаданию в летаргию в случае нервного, психического или физического перенапряжения…"[11]



Особое внимание Поршнев уделял представлениям, зафиксированным в зороастрийской традиции, которые он рассматривал как пример источника, отражавшего память о древнейшем взаимодействии палео- и неоантропов. В частности, Поршнев предлагал воспринимать буквально содержащиеся в Авесте сведения о дэвах, которые рассматривались зороастрийцами как живые существа из плоти и крови. По мнению Поршнева, еще в VI–V вв. до н.э. осуществлялся постоянный контакт с реликтовыми палеоантропами-дэвами с помощью умерщвления для них огромных масс скота и приручения их "колдунами" (шаманами). Зороастрийский обычай оставлять тело покойного на растерзание птицам и зверям также связывается с древнейшими временами, в том числе, и как средство подкармливания "своих" палеоантропов[12].



От себя добавим, что в арабских источниках фигурируют сведения об уничтожении целых стран (или, во всяком случае, весьма обширных территорий) племенами Йаджудж и Маджудж, отождествлявшихся информантами с некими гигантскими существами, отделявшимися от всех тюрок и от "Йура" (обских угров).



В частности, такого рода события зафиксированы в описании путешествия арабского купца Саллама ат-Тарджумана в 842–843 гг., по заданию халифа ал-Васика совершившего экспедицию на восток в поисках страны легендарных племен "Йаджудж и Маджудж". Это описание дошло до наших дней в пересказах двух средневековых авторов: арабского географа ал-Идриси, в 1154 году написавшего книгу "Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак" ("Развлечение истомленного в странствии по областям"), и в книге Ибн-Хордадбеха "Китаб ал-масалик ва-л-мамалик" ("Книга путей и стран"), написанной примерно через 40 лет после путешествия Саллама ат-Тарджумана.



В книге ал-Идриси в главе, посвященной описанию Поволжья и Приуралья, приводится следующий рассказ Саллама ат-Тарджумана: "Мы отправились из Серменраи (город Самарра в Ираке) с письмом халифа к правителю Армении Исхак-бен Исмаилу, в котором он просит последнего позаботиться о нас и облегчить нам средства к успешному выполнению своего поручения. Этого князя мы нашли в Тифлисе. Он проводил нас к Царю Серира (ас-Серир - область, расположенная на западном берегу Каспийского моря, возле Дербента), который, принявши нас ласково, препроводил к князю Аланов. А этот (в свою очередь) доставил нам возможность добраться к князю Филан-шаху. Отсюда мы препровождены были к Тархану, Хазарскому царю (всего лишь уполномоченному представителю с дворянским титулом. Прим.). Отдохнув в резиденции этого государя 24 часа, мы продолжили путь с опытными провожатыми, которых позаботился дать нам Филан-шах и которые довели нас через 27 дней до пределов страны Башкир. Отсюда нам пришлось переходить в продолжение 10 дней обширную страну, черноземистую и издающую вонючий запах… Затем мы странствовали целый месяц по пустынной стране, покрытой развалинами и остатками прежних жилищ".



В книге Ибн-Хордадбеха дополнительно сказано: "Мы остановились у владыки хазар на одни сутки, чтобы он отправил с нами пять проводников. Мы шли от них 26 дней и достигли черной земли с неприятным запахом. Прежде чем вступить на эту [землю], мы запаслись уксусом и нюхали его, чтобы отбить скверный запах, и шли [так] 10 дней. Затем мы пришли к городам, [лежавшим] в развалинах, и шли по этим местам еще 20 дней. Мы спросили о причине такого состояния городов, и нас оповестили, что это города, в которые [когда‑то] проникли Йаджудж и Маджудж и разрушили их"[13].



Таким образом, нам остается присоединиться к заключению, согласно которому, "ок. 800 года поселения в Приуралье были разгромлены неизвестными существами, подобно тому, как обезьяны в Индии изгоняют население целых сел. "Восстания обезьян" хорошо известны в Индии. Один из недавних случаев относится к 2005 году, когда полчища обезьян, изгнанные людьми из города Хайдарабад в штате Телангана, напали на деревню Нарасапурам, разграбили жилища местных жителей и разорили посевы. Около 20 семей были вынуждены упаковать вещи и покинуть дома. Такие же войны всего два года назад прошли в Уганде. Очевидно, что упоминание "городов" является гиперболой компилятора (Ибн-Хордадбеха): в исходном тексте отчета ат-Тарджумана речь идет о "жилищах", т.е. о хуторах или чем‑то подобном"[14]



В этом смысле самый живой интерес вызывают сведения арабских источников о многочисленных захоронениях великанов в Приуралье. Так, Ал-Гарнати подтверждает сведения Ибн-Фадлана о существовании могильников "реликтового гоминоида" на территории Булгарии: "И есть в их земле кости племени Ад, ширина одного зуба - две пяди, а длина его - четыре пяди; а от головы его [т.е. великана] до плеча - пять ба, а голова его, как большой купол, и их там много. И видел я в этой стране множество могил племени Ад. Мне вынули [оттуда] половину корня переднего зуба одного из них: ширина его - пядь, а вес - 1200 мискалей, а голень одного из них такая, что я не мог одной рукой поднять эту кость с земли. […] И был убит ад-Даххак, и остались эти великаны в земле булгар и башкирд, там и находятся их могилы"[15].



Во избежание "позитивистских" спекуляций о костях мамонтов, якобы принимаемых за кости великанов, отметим, что кости мамонтов фигурируют в описании информантов отдельной строкой: "А под землей есть бивни слонов, белые как снег, тяжелые как свинец, один - сто маннов и больше и меньше, не знают, из какого зверя они выломаны. И вывозят их в Хорезм и Хорасан. Из них изготовляют гребни и шкатулки и другое, так же как изготовляют из слоновой кости, но только это - крепче слоновой кости: не ломается"[16].



К тому же Ал-Гарнати застал и живых потомков этих великанов: "И видел я в Булгаре человека из потомков адитов, рост которого - больше семи локтей, я доставал ему до пояса. Он был сильным: брал заколотую лошадь, и ломал ее кости, и рвал кожу и сухожилия быстро, в одно мгновение, я не мог бы разрубить ее с такой скоростью и топором. А царь Булгара изготовил для него кольчугу, которую он возил с собой на войну на повозке. А шлем у него из железа вроде большого котла. Он сражался такой огромной длинной дубиной из крепкого дуба, которую не сможет поднять сильный мужчина, а она в его руках была как палка в руке одного из нас. А тюрки уважали и почитали его и когда увидели его идущим им навстречу, то разбегались, говоря: "Это господь наш прогневался на нас". Но при всем этом он был любезным, добродетельным, миролюбивым. И не было в Булгаре бани, которая могла бы его вместить, кроме одной высокой бани с широкими дверями"[17].



В ветхозаветной демонологии такого рода существам в наибольшей степени соответствуют т.н. шедим. В российской Википедии они описаны следующим образом: "Шедим (мн. ч., ивр. ש‏ֵׁדִ‏םי‎[ʃedim]; ед. ч. шед, ивр. ש‏ֵׁ‏ד‎ [ʃed]) - персонажи еврейской мифологии, духи в еврейской демонологии, созданные из огня и ветра, которые могут как причинить вред, так и быть дружелюбными. Считается, что они обитают вблизи могил. Возможно, слово происходит от глагола "шадад" (ивр. ‏דדש‏‎), "опустошать, грабить", либо от аккадского Шеду (в шумеро-аккадской мифологии - дух-хранитель человека, выражающий его индивидуальность.). В русском синодальном переводе шедим передается как "бесы". В Танахе слово "шедим" ("защитные духи") встречается дважды (Втор. 32:17: "приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, [которые] пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши", Пс. 105:37: "и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам") и относится к небогам, которым приносились человеческие жертвы. Тора (Втор. 32:17) прямо говорит о шедим как о небогах, утверждая, что нет сверхъестественной силы, кроме единого Господа, Бога Израиля (Втор. 4:35). Термин "не-боги" в Торе имеет намеренно саркастический подтекст. Среди шедим, в числе прочих, выделяются сеирим - "волосатые", "косматые", что указывает на их зооморфный облик. На тождество сеирим и шедим указывается в Левит рабба, 22. В синодальном переводе этот термин передается как "лешие" (Ис. 34:14). Согласно Мидрашу, у шедим есть крылья, как у ангелов, и они могут достичь пределов небес, чтобы услышать, что произойдет в будущем, но они также должны питаться, размножаться и умирать, как люди. В позднейших преданиях шеды имеют птичьи лапы. Шедим вредоносны, они входят в людей, наводят безумие и порчу, учат колдовству. Согласно народным поверьям, они иногда считаются детьми Самаэля и Лилит, царицы демонов. По другому сказанию, шедим - дети Лилит от Адама. Согласно Аггаде, шедим были сотворены в сумерки шестого дня творения. Бог создавал тела шедим, и они должны были быть подобны людям, но еще до завершения их сотворения начался шаббат, а поскольку Бог в шаббат отдыхал, их души не были облечены плотью, тела так и не были завершены (Абот 5, 6). По некоторым апокрифам, ими стали души исполинов, рожденных смертными женщинами от падших ангелов (Книга Еноха 15, 8)".



В еврейской Википедии ("Ежевике") о шедим сказано более сухо и лаконично: "Иноземные божества, называемые "шедим" - слово, обычно переводимое как "демоны" или "дьяволы" и родственное аккадскому sedu - "демон" (Втор. 32:17; Пс. 106:37); сеирим, или "волосатые демоны", обитавшие в развалинах (Лев. 17:7; II Хр. 11:15); первоначально ханаанские божества Решеф (Втор. 32:24; Пс. 78:48) и Мавет ("смерть"; Ис. 28:15, 18; Иер. 9:20); Девер ("мор"; Хав. 3:5; Пс. 91:6) - демонический спутник Бога в войне; Лилит и Азазел".



В Книге Зогар шедим именуются "демонами" и "язвами сынов человеческих": "Это создания неоконченные; они происходят с левой стороны, как шлак при золоте, и в силу того, что они не были окончены и оставались с ущербом, святое Имя в связи с ними не употребляется, и они к нему не стремятся, а, напротив, трепещут. Эти создания отвергнуты вверху и внизу и нет у них места ни там, ни тут. Можно спросить, видя, что они духи, почему эти существа не были завершены вверху? Ответ тот, что они не были завершены внизу, на земле, а поэтому не были завершены и вверху. Все они происходят с левой стороны, они не видимы людям и кружат вокруг них, чтобы принести им несчастья. У них три черты, общие с ангелами, и три, общие с людьми, о чем сказано в другом месте. Будучи сотворены, они оставались за жерновами расселины в великой бездне в течение ночи и субботнего дня. Когда же святость этого дня прекратилась, они явились в мире в своем незавершенном состоянии и стали летать во всех направлениях. Они очень опасны для мира, ибо посредством их поднялась вся левая сторона, огонь геенны стал сверкать, и все обитатели левой стороны начали бродить по мирозданию"[18].



В комментарии Книги Зогар на фрагмент "В то время были на земле исполины" (Быт 6:4) об этих существах сказано следующим образом: "…они действительно могут принимать всевозможные облики, ибо, явившись с небес, становятся плотными, как воздух, и тогда они принимают образ человека… Позднее они пошли блуждать вслед за женщинами и существуют до сего дня, обучая людей магии"[19].



Согласно раву Эссасу, Устная Тора сообщает, что Ноах (Ной) взял с собой в Ковчег "косматых" (евр. seirim, "волосатые" или шейдим, в ашкеназском произношении - шедим): "Не вдаваясь в подробности, скажем здесь, что шедим - часть "механизма обеспечения" свободы выбора человека. Постоянно, скажем так, "подкачивая" йецер а-ра (потенциал неправильных действий), они заставляют человека активизировать свой йецер а-тов (потенциал положительных действий), чтобы одерживать духовные победы. Созданием шедим завершился процесс Сотворения мира, и можно было сказать: "И проявилось все, что создал Творец. И вот все это - очень хорошо" (Берешит, гл. 1, ст. 31; в уточненном переводе). Напомним, что в ковчег Ноаха вошли люди и существа, не "исказившие Волю Творца", то есть в каком‑то смысле - духовно не испорченные. Пребывание шедим вместе со всем живым было необходимо, чтобы "механизм" свободы выбора ни на мгновение не останавливал свою деятельность. Отметим попутно, что весьма неудачный перевод, трансформирующий понятие шедим - в "бесов", уводит нас в сторону и вызывает неверные ассоциации. Ведь все мы выросли в среде христианской культуры, где слово "бес" имеет другое значение, лишь отдаленно и искаженно напоминающее суть понятия шедим"[20].



В исследованиях ученого гебраиста, раввина Йонах бен Аарона рассказывается о многочисленных гиборим, сеирим, шейдим, "волосатых", "разрушителях", "могучих существах охоты", которые были для древних евреев так же обычны, как другие звери пустыни. Согласно Йонаху бен Аарону, "косматые" настолько человекоподобны, что в случаях близкого общения с людьми способны к физическому скрещиванию. В качестве отдаленного результата подобного межвидового общения называется библейский Исав. Область обитания этих существ ограничена Синайским полуостровом и югом Египта: "Во время пребывания евреев в Египте "волосатые" оказались каким‑то образом тесно связанными с ними (вроде прирученных охотничьих животных?), при этом, похищая их детей, нападая на них, так что евреям приходилось от их обстрела швыряемыми камнями укрываться в ямы, прикрытые ветвями, или скрывать свое местожительство"[21].



Как мы видим, способность этих существ быть невидимыми отнюдь не подразумевает их физической бестелесности. В частности, об этом наглядно свидетельствует их способность к метисации с Homo sapiens, на что бестелесный дух претендовать никак не может. Все эти образы скорее призваны маркировать частичную иммобилизацию такого рода существ по отношению к Homo sapiens, сопровождающуюся их буквальным вытеснением на перефирию культурно-цивилизационного пространства. К тому же, как уже говорилось выше, феномен буквальной невидимости подобных существ может быть связан с кратковременным ускорением или, напротив, замедлением биологических процессов в организме, а также с врожденной способностью к гиперсуггестии.



По мнению некоторых экспертов, один из запретов, переданных Моисею непосредственно Господом для всех сынов Израилевых и запечатленных в Книге Левит, связан с образом "косматых" шедим: "И чтобы не закалывали более жертв своих косматым [goat-demons], за которыми они беспутно (следуют). Законом вечным будет это им для их поколений" (Левит 17:7)[22].



По Йонаху бен Аарону, после исхода из Египта евреи перешли к расправе с "косматыми". Ученый раввин убедительно доказывает, что в описание обряда принесения в жертву двух козлов, из которых один подлежал закланию, а другой - отпущению в пустыню ("козел отпущения"), вкралось текстологическое и смысловое искажение: слово "сеирим" было заменено словами "сеирей изим" (волосатые козлы), хотя домашний козел, конечно, не обитает в пустыне и не уйдет туда, сколько его ни отпускай с людскими грехами[23].



Таким образом, как и в случае с палеоантропами Поршнева, первоначальное поклонение и жертвоприношения шедим (включая человеческие жертвы) сменяются у евреев вытеснением и даже буквальным смертоубийством этих существ: "Как поступать с шейдим? Короткий вариант ответа: по ритуалу - поймать двух, одного убить, второго отпустить обратно, чтобы рассказал своим остальным и они сюда не совались"[24]. Хотя в некоторых случаях, "те, кто умел их "заклинать", могли заставить их работать (носить воду, например)"[25]. Последнее утверждение очевидным образом перекликается с историей св. Конона Исаврийского, приспособившего своих "бесов" к работе по хозяйству.



Локальная попытка официальной реставрации культа шедим была предпринята первым царем нового Израильского царства Иеровамом I (X век до н.э.): "и поставил у себя жрецов к высотам, и к косматым [goat-demons], и к тельцам, которых он сделал" (2 Пар. 11:15)[26]. Нельзя исключать, что более "камерные" попытки отправления подобного рода культов предпринимались на протяжении всей дальнейшей истории, как это имело место в случае с тайным культом рефаимов[27], представления о которых в ветхозаветной традиции тесно переплетаются с представлениями о шедим.



Характерно, что Поршнев рассматривал всю человеческую историю сквозь призму перманентной борьбы палеоантропов и метисизированных с ними неоантропов (отчасти перенявших гиперсуггестивные способности палеоантропов и использующих их для достижения лидирующег о положения в человеческом обществе) с "классическими" неоантропами, т.е. Homo Sapiens. В этом пункте тезисы Поршнева практически в точности совпадают с громкими заявлениями американского борца с коррупцией Карен Хьюдс.



Справедливости ради, нужно упомянуть, что в советские годы гипотеза о существовании в прошлом достаточно развитой цивилизации неандертальцев неоднократно озвучивалась ведущим специалистом по древней истории и археологии Перу и Латинской Америки, заведующим сектором Андских стран Института Латинской Америки АН СССР, а впоследствии ведущим научным сотрудником ИЛА РАН, почетным доктором Университета Лимы (Перу) профессором Ю.А. Зубрицким (1923–2007)[28].



Зубрицкий называл эту ветвь существ "неандерталец разумный" и полагал, что ее эволюция базировалась на широком применении энергии животного мира и приручении различных животных. По его мнению, сила неандертальской цивилизации вытекала из ее "органического единения с природой, особенно с животным миром, заключалась в умении искусно и целенаправленно использовать взаимосвязи и предметы этого мира". Однако "в этом же таилась и ее слабость, ибо единственным источником энергии была, по‑видимому, мускульная сила животных или самого человека. А энергия - это необходимое условие существования каждой цивилизации. Отнимите у любого, самого высокоразвитого общества его энергетические источники - и оно немедленно рухнет. Очередное оледенение, приведшее к резкому изменению климата на земле, отняло у разумных неандертальцев их энергетическую основу. Доледниковый животный мир, столь совершенно освоенный ими, начал стремительно изменяться. Вымирали традиционно используемые крупные животные, исчезали энергетические источники и ресурсы. Подступила агония великой цивилизации. Неандертальцы, лишившись своих энергетических возможностей, так и не смогли приспособиться к изменившемуся и так сурово обошедшемуся с ними миру. Жалкие их остатки рассеялись по Земле, в том числе, и на значительной части Американского континента. А когда закончилось оледенение, уже другие человеческие расы и виды господствовали на планете"[29].



В современной России теория Поршнева получила развитие в работах его последователя, прозаика и эссеиста, члена Союза писателей России, профессора Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры Б.А. Диденко (1943–2014)[30]. Согласно теории Поршнева - Диденко, человечество не является единым биологическим видом, а внутри него латентно существует несколько видов, сформировавшихся на стадии возникновения современного человечества. В настоящий момент человечество состоит из:



1) "суперанималов" - сверхживотных-каннибалов;



2) "суггесторов" - имитирующих каннибальское поведение;



3) "диффузников" - являющихся жертвой каннибализма и составляющих большинство человечества;



4) "неоантропов" - способных противостоять суггестивному воздействию "хищных" видов благодаря развитым интеллектуальным и контрсуггестивным способностям.



Представители разных видов играют разные роли в социуме, однако господствующим видом в настоящее время являются суггесторы (метисизированные с палеоантропами неоантропы), которых отличает врожденное умение манипулировать сознанием диффузников.



Представители разных видов играют разные роли в социуме, однако господствующим видом в настоящее время являются суггесторы (метисизированные с палеоантропами неоантропы), которых отличает врожденное умение манипулировать сознанием диффузников.



Третий вид (уже нехищный) - диффузный. Это те самые суггеренды, не имеющие средств психологической защиты от воздействия жутких для них, парализующих волю к сопротивлению импульсов интердикции. Это - "человек разумный". Четвертый вид - это неоантропы, непосредственно смыкающиеся с диффузным видом, но сформировавшиеся несколько позднее. Они более продвинуты в направлении сапиентации, оразумления и способны - уже осознанно - не поддаваться магнетизирующему психологическому воздействию интердикции. "Неоантропов" следует считать естественным развитием диффузного вида в плане разумности. Неоантропы - это люди в истинном, насколько это возможно, смысле этого слова, и с учетом, конечно же, конкретных жизненных условий и выбранного личностью пути. Неоантроп - человек, духовно эволюционирующий, - непосредственно смыкается с диффузным видом, представляя собой его дальнейшее развитие: продвижение по пути разумного поведения. Основным видовым отличием неоантропа является его способность - генетически закрепленная предрасположенность - к самокритичному мышлению (а в идеале - и к поведению), которое является не только совершенно самостоятельной формой мышления, но и, кроме того, необходимым условием ЧЕЛОВЕЧНОСТИ как таковой, прихода к ней без внешнего научения и даже наперекор хищному воздействию"[31].



Согласно теории Поршнева - Диденко, в историческое время в силу своих способностей некоторая часть суггесторов (палео-неоантропных гибридов) оказалась в высших эшелонах реальной, а не номинальной политической власти, т.е. в среде высшей аристократии и представителей крупного финансового капитала. Отсюда, по всей вероятности, берет свое начало пресловутый ритуальный каннибализм, практикуемый, по некоторым сведениям, в наиболее влиятельных сообществах, объединяющих представителей современной транснациональной элиты. Не исключено, что такого рода представления могут лежать в основании некоей неогностической внутриэлитной идеологии, согласно которой именно палео-неоантропные метисы, а не "диффузные" Homo sapiens являются настоящей вершиной эволюции, т.е. являются тем самым сверххищником, занимающим самое верхнее положение в т.н. пищевой цепи.



С позиции теории Поршнева - Диденко блестяще, а главное, вполне рационально объясняются все основные требования и установки современного радикального экологизма (энвайронментализма), связанные с сокращением численности Homo sapiens, отказом от преобразовательной активности под предлогом возвращения природы к ее "первозданному облику", фактическим соврачиванием научно-технического прогресса. В оптике теории Поршнева - Диденко за такого рода инициативами просматривается откровенное стремление эволюционных конкурентов Homo sapiens погасить в человеке сознание своей исторической миссии, тем самым остановив его духовное прирастание и восхождение. Склоняя человека принять абсолютно равноправное положение среди других живых существ (биоцентризм, экологический эгалитаризм), энвайронменталисты тем самым отвергают библейский завет о "владычестве" человека над всей землей: "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, (и над зверями,) и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле" (Быт. 1:26). Следующим "естественным" шагом на этом пути является т.н. вторичная архаизация, благодаря которой Homo sapiens будет если не полностью уничтожен как антропологический вид, то посажен на очень короткий поводок своих эволюционных конкурентов.



В этом смысле чрезвычайную важность приобретает указание А. Елисеева на завуалированное присутствие образа палеоантропов-каннибалов в христианской религиозной эсхатологии: "В "Откровении Мефодия Патарского" предсказано: "В последние дни перед концом мира Гог и Магог выйдут на землю Израильскую. Это цари языческие, которых закрыл царь Александр с северной стороны , и все, людоедами называемые, имеющие песьи головы . Ибо люди есть начнут плоть человеческую и кровь пить, как воду. И эти люди растлят землю и осквернят е"""[32].



Некоторые современные политические эксперты проводят прямые параллели между палеоантропами Поршнева - Диденко и т.н. "Высшими Неизвестными"[33], "по уверениям некоторых масонских лож, основавшими и управляющими ими. Собственно, представления об особенных, наделенных магией существах (оборотнях, вампирах, колдунах), распространены повсеместно. И повсеместно аристократия претендует на обладание особыми мистическими силами. Английская королева, например, как и члены королевской семьи, занимается экстрасенсорным исцелением, наложением рук - и крепко держится за эту королевскую прерогативу. Именно в Англии сосредоточены спиритические и парапсихологические сообщества, проводящие научные (или претендующие на статус научных) эксперименты в этой области"[34].



В этой связи приходит на память эпизод, описанный в книге немецкого политика и политолога Г. Раушнинга (1887–1982) "Говорит Гитлер", опубликованной в Лондоне в 1939 году. Известно, что Раушнинг встречался с Гитлером не более четырех раз и, как правило, в присутствии других лиц. Тем не менее целый ряд авторов полагают, что свидетельству Раушнинга можно доверять, хотя и не все высказывания Гитлера воспроизведены им с буквальной точностью[35]. Интересующее нас высказывание Гитлера Раушнинг передает следующим образом: "Новый человек живет среди нас. Он здесь! - торжествующе воскликнул Гитлер. - Вам этого достаточно? Я открою вам тайну. Я видел нового человека, бесстрашного и жестокого. Я трепетал перед ним"[36].



Оговорив предварительно крайнюю скудность достоверной информации о "высших организациях масонства", Л.А. Тихомиров (1852–1923) в работе "Религиозно-философские основы истории" осторожно озвучивает мысль, согласно которой тайная власть высших степеней в масонстве объясняется тем, что прием в них производится на основании того, насколько у человека обнаружены и подтверждены его "оккультные" способности[37]. Таким образом, масонские и парамасонские организации могут рассматриваться в качестве своеобразного "сита", с помощью которого производится поиск и рекрутирование в ряды транснациональной элиты метисизированных неоантропов, зачастую, вероятно, ничего не подозревающих о своей настоящей природе.



Эксперты констатируют, что "в последние 10 лет гипотеза о гибридизации кроманьонцев с неандертальцами блестяще подтвердилась: 2–4% (у отдельных особей до 10%) неандертальского генома было обнаружено практически повсеместно, за исключением Африки. В общей сложности это до 40% неандертальского генома, т.к. у разных народов присутствует различная его часть. Вполне возможно, что у каких‑то закрытых кругов современной западной элиты процент этот доходит до 15, 20% и выше"[38].



Отталкиваясь от выявленной в 2020 году корреляции между геномом неандертальцев и более тяжелой формой заболевания COVID-19[39], эксперты выдвигают предположение, что SARS-CoV-2 может являться "американским биологическим оружием, направленным против европейской элиты, более аристократичной, а стало быть, более неандертализированной. Карантинное безумие может оказаться вызванным страхом представителей высшей фашистской расы неандерталоидов перед ковидом, безопасным для большинства людей, но истребляющим тех самых 16% европейцев, особенно старше 80 лет (элитники часто долгожители)"[40].



Если такое предположение хоть сколько‑нибудь соответствует действительности, это может означать существование скрытого противостояния в среде транснациональной элиты по линии "Homo sapiens vs. Homo capensis", а также косвенно указывать на далеко не спонтанный характер выступления Карен Хьюдс в 2014 году.



Как бы то ни было, эксцентричное на первый взгляд заявление бывшего старшего советника Всемирного банка представляется важным маркером возвращения теории Поршнева - Диденко из исторического забытья в актуальный политический оборот не только в России, но и в международном масштабе. Следствием такого возвращения может стать коренное изменение современной политической картины мира и рождение на свет новой политической антропологии.



