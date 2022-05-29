Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО,- Илья Титов

07:36 31.05.2022

Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО

Илья Титов



Неверно думать о самом могущественном военном альянсе в истории как об организации, где все решается Вашингтоном. Недавняя история с турецким демаршем по вопросу принятия в НАТО Финляндии и Швеции поначалу казалась пустым шумом - не стоящий и выеденного яйца чисто политический вопрос, который спокойно можно было решить в личном порядке, вдруг превратился в дело принципа для обеих сторон. Только потом стало видно, что Турция как может расшатывает дипломатические клише международных отношений, уверенная в их несправедливом игнорировании интересов Анкары. Тот демарш увенчался успехом, ведь вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО был поставлен на паузу. Конечно, в Европе много говорили о потенциале изменения правил приема в НАТО или возможности исключения Турции из Альянса, но все это было лишь пустыми разговорами - НАТО не может позволить себе потерять ценнейшего союзника и вторую армию организации вблизи российских границ. Понимая это, Анкара вошла во вкус и стала требовать большего. Результатом этого стало заочное соревнование между Турцией и Грецией - пока одни играли в независимость, вторые пытались выслужиться перед Вашингтоном и доказать свою надежность в противовес турецкому коварству.



Еще 15 апреля на острове Эвбея был арестован российский нефтяной танкер Lana. Причиной ареста называлось нарушение антироссийских санкций, но довольно быстро выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не попадает под санкции Евросоюза. Это, тем не менее,тем нее менее не помешало на длительный срок арестовать как судно, так и его груз. Как выяснилось позже, груз нефти принадлежал Ирану. Антимонопольная служба Греции довольно быстро распорядилась вернуть груз, поскольку он не попадал под действие антироссийских санкций, а персам транспортировать нефть, пусть и с помощью российских танкеров, разрешалось. С этим решением, однако, не согласился суд в Афинах, который отменил наказ антимонопольного ведомства и принял ответное решение о том, что нефть будет перелита на другой танкер, который перевезет персидскую нефть с российского корабля туда, где она намного нужнее, - в Соединенные Штаты. Оказалось, что именно США сделали запрос об этом аресте. Несмотря на то, что греческие бюрократы лишь исполняли волю Минюста США, ответка прилетела именно по Греции. Персы поначалу, конечно, дежурно возмущались и призывали к соблюдению норм международного и морского права, потом злились, называя происходящее пиратством и грабежом, ну а потом отреагировали на молчание западных стран единственно возможным образом: вечером 26 мая силы КСИР арестовали в Персидском заливе два греческих танкера. Разумеется, это вызвало немедленное осуждение всего цивилизованного мира, назвавшее захват кошмарным актом терроризма. Интересно здесь не только то, что взаимные захваты танкеров и "конфискация" нефти и других ценных грузов скоро станет нормой международной политики на ближайшие годы, но и то, какую роль играет в произошедшем Эллада. Афины усиленно пытаются стать голосом Вашингтона в Южной Европе - в пользу этого говорят и просьбы греческих чиновников не вестись на турецкий шантаж по поводу Швеции и Финляндии. Недавние заявления о недопустимости продажи Анкаре истребителей F-16 и вовсе вызвали обиду Эрдогана, обвинившего греков во "взгляде глазами врага". Вместе с этим греческий премьер Кириакос Мицотакис поехал в Вашингтон, где упрашивал Байдена о поставке уже F-35, - видимо, рассчитывая превратить Грецию в точку базирования американской авиации, взамен грозящей выскользнуть из НАТО и располагающейся на юге Турции огромной базы Инджирлик.



Инджирлик уже давно стоит костью в горле у турецких националистов. Что характерно, среди националистического мейнстрима Турции говорить о возможном выходе из НАТО стали лишь недавно, зато расположенную вблизи сирийской границы базу совместного пользования ВВС США и Турции требуют передать в единоличное турецкое управление чуть ли не с начала 2010-х. Любопытное прощупывание почвы началось буквально на днях. 24 мая Девлет Бахчели сделал заявление, охарактеризованное газетой Aydinlik как "историческое". Для начала надо понять, кто такой Бахчели: это лидер Партии националистического движения - крайне правой по турецким и ультрафашистской по европейским меркам партии, входящей в коалицию с Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом. Так вот, этот турецкий фашист и соратник президента в своем "историческом" заявлении объявил о необходимости выхода из НАТО. Мотивировал он это принципиальной неразрешимостью возникшего конфликта - шведы с финнами не выдадут Турции преступников, а турки не оставят в покое "сторонников террористов". "Мы жили без НАТО и мы не умрем без НАТО", - сказал Бахчели. Слова верного Эрдогану националиста стоит расценивать как очередной этап торга - Анкара прекрасно осознает свою незаменимость и очевидно, что в таких принципиальных вопросах симпатии Вашингтона, боящегося потереть ценного союзника в Восточной Европе, будут на стороне Турции: ее сохранение в кругах вашингтонского влияния намного выгодней принятия на баланс очередных иждивенцев, как бы близко к России те ни находились. Вместе с этим очевидно и то, что Турции тесно в рамках НАТО. Это демонстрируют как(лишнее) их намерения углубиться в территорию севера Сирии - на днях Эрдоган анонсировал как новые боевые действия против курдских формирований, так и отказ от "шоу по Украине". На этом фоне показательно бессмысленные переговоры со скандинавами - они проходили 29 мая и не дали результатов, о чем громко сообщил Эрдоган, - несут не больше смысла, чем символические уступки шведов, вроде снятия эмбарго на продажу оружия Турции.