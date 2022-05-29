 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 31.05.2022
08:41  Конец мезозоя. Давление России на Запад постепенно прорывает укрепрайоны европейского единства, - В.Воробьев
08:11  Юмашева (зятя Ельцина) выставили из советников Путина
07:36  Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО,- Илья Титов
07:24  Новая политическая антропология: возвращение теории Поршнева–Диденко, - Алексей Комогорцев
07:02  Радикальное расширение и щедрое предложение: Китай теснит США в Тихом океане
05:55  К итогам заседания президиума Делового совета ЕАЭС, - В.Чушкин
04:49  Экономические войны Путина: стало ясно, когда определится победитель, - М.Ростовский

00:43  Аруахами мобилизованный и призванный. Памяти историка Таласа Омарбекова, - Н.Нуртазина
00:11  Иран бьется за водные ресурсы. Не исключено применение силы против соседних стран, - Н.Плотников
00:08  Путин собирает Большую Евразию. К ЕАЭС могут присоединиться другие интеграционные объединения, - "НГ"
00:02  "Султан" Эрдоган и его хитрый план примирения России и Украины, - Ростислав Ищенко
Понедельник, 30.05.2022
21:35  Умер известный узбекский спортивный журналист Ахбор Имамходжаев
21:33  Как выглядит центральная мечеть Бишкека, которую собираются сносить?
21:32  Каждый при своем: есть ли в Синьцзяне лагеря заключения уйгуров
20:06  Рахмон поехал в Тегеран возрождать дружбу, - Виктория Панфилова
17:42  Скончалась Герой Узбекистана Лола Муротова
17:37  Уволен глава Узбекского Агентства культурного наследия Нуруллоев
17:36  Конфисковано жилище экс-президента Киргизии Атамбаева
17:33  Foreign Policy: бывшие "братушки" потоком шлют Киеву МиГ-29 и Су-25, чтобы убить побольше русских
15:34  "Некоординируемый координатор". Странные вещи вокруг Координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте
15:25  Трагедия перерастает в протесты: число жертв обрушения в иранском Абадане выросло
12:17  Узбекские золотодобытчики дерутся из-за рудника "Коракутон". Идут аресты
11:58  В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
11:26  Новым управделами президента Киргизии стал мыркообразный строитель Туманбаев
11:12  Смерть мировой экономической модели, - Михаил Леонтьев
10:47  Когда Россия сломает Украину? - Александр Сладков
10:31  Сайт Кыргызпатента рекламирует каталог местных "роскошных проституток", - депутатка Исатбек кызы обижена
10:21  Назарбаев согласился с исключением упоминания Елбасы из КонституцииKZ
09:25  Конец компрадорской буржуазии в Россси? - Владимир Малышев
09:19  Пекин набрасывает сеть на острова Тихого океана, - В.Скосырев
09:17  Между Ираном и Грецией назревает танкерная война, - И.Субботин
08:24  Москва сыграет в карты с Пекином, - М.Буйлов
08:18  Национализация - единственный мирный язык, доступный "коллективному Западу", - М.Делягин
07:59  Николай Сорокин: Без олигархии и олигархов
07:30  Второе издание Drang nach Osten и наши задачи, - В.Зиланов
07:17  Бишкекскую епархию РПЦ возглавил бывший офицер советской армии
07:14  В Киргизии решили придумать новую Военную доктрину
00:56  Выстрелы в Техасе могут рикошетом снести Байдена, - С.Гомзикова
00:54  The Times: Россия побеждает в битве за контроль над пшеницей в мире
00:53  Душанбинский конгресс по гидроэнергетике:. Что будем строить? - К.Сирожидинов
00:52  Правительство Турции обвинили в распродаже золотых резервов
00:50  Росракеты в Николаеве уничтожили моторы к индийским фрегатам. Как быть? - "СП"
00:25  ЕАЭС адаптируется к новому миру, - "Къ"
00:13  Бестолковейший Арзыбек Кожошев уходит из 1-го вице-премьера Киргизии в министры энергетики ЕЭК
Воскресенье, 29.05.2022
20:49  МинсельхозKZ отрицает дефицит сахара в Казахстане
12:58  О вечной дружбе казахов и кыргызов. И вечной боли общих утрат в эпоху социальных катаклизмов (1916-1938), - Н.Нуртазина
11:01  Правящие элитки Киргизии, Туркмении и Казахстана по указке США закрыли российские телеканалы, - Айнур Курманов
10:29  К итогам азиатского турне президента США Дж. Байдена. Новая геополитически заряженная инициатива, - В.Пироженко
10:26  Давос-2022: два Кощея Бессмертных и одна дама из МВФ, - В.Катасонов
09:41  Экс-роспрез Медведев потребовал "быстрых и жестких" действий против иноагентов
09:08  Байден хотел испугать Пекин, а нагнал страха на Токио, - Валерий Кистанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО,- Илья Титов
07:36 31.05.2022

Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО
Илья Титов

Неверно думать о самом могущественном военном альянсе в истории как об организации, где все решается Вашингтоном. Недавняя история с турецким демаршем по вопросу принятия в НАТО Финляндии и Швеции поначалу казалась пустым шумом - не стоящий и выеденного яйца чисто политический вопрос, который спокойно можно было решить в личном порядке, вдруг превратился в дело принципа для обеих сторон. Только потом стало видно, что Турция как может расшатывает дипломатические клише международных отношений, уверенная в их несправедливом игнорировании интересов Анкары. Тот демарш увенчался успехом, ведь вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО был поставлен на паузу. Конечно, в Европе много говорили о потенциале изменения правил приема в НАТО или возможности исключения Турции из Альянса, но все это было лишь пустыми разговорами - НАТО не может позволить себе потерять ценнейшего союзника и вторую армию организации вблизи российских границ. Понимая это, Анкара вошла во вкус и стала требовать большего. Результатом этого стало заочное соревнование между Турцией и Грецией - пока одни играли в независимость, вторые пытались выслужиться перед Вашингтоном и доказать свою надежность в противовес турецкому коварству.

Еще 15 апреля на острове Эвбея был арестован российский нефтяной танкер Lana. Причиной ареста называлось нарушение антироссийских санкций, но довольно быстро выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не попадает под санкции Евросоюза. Это, тем не менее,тем нее менее не помешало на длительный срок арестовать как судно, так и его груз. Как выяснилось позже, груз нефти принадлежал Ирану. Антимонопольная служба Греции довольно быстро распорядилась вернуть груз, поскольку он не попадал под действие антироссийских санкций, а персам транспортировать нефть, пусть и с помощью российских танкеров, разрешалось. С этим решением, однако, не согласился суд в Афинах, который отменил наказ антимонопольного ведомства и принял ответное решение о том, что нефть будет перелита на другой танкер, который перевезет персидскую нефть с российского корабля туда, где она намного нужнее, - в Соединенные Штаты. Оказалось, что именно США сделали запрос об этом аресте. Несмотря на то, что греческие бюрократы лишь исполняли волю Минюста США, ответка прилетела именно по Греции. Персы поначалу, конечно, дежурно возмущались и призывали к соблюдению норм международного и морского права, потом злились, называя происходящее пиратством и грабежом, ну а потом отреагировали на молчание западных стран единственно возможным образом: вечером 26 мая силы КСИР арестовали в Персидском заливе два греческих танкера. Разумеется, это вызвало немедленное осуждение всего цивилизованного мира, назвавшее захват кошмарным актом терроризма. Интересно здесь не только то, что взаимные захваты танкеров и "конфискация" нефти и других ценных грузов скоро станет нормой международной политики на ближайшие годы, но и то, какую роль играет в произошедшем Эллада. Афины усиленно пытаются стать голосом Вашингтона в Южной Европе - в пользу этого говорят и просьбы греческих чиновников не вестись на турецкий шантаж по поводу Швеции и Финляндии. Недавние заявления о недопустимости продажи Анкаре истребителей F-16 и вовсе вызвали обиду Эрдогана, обвинившего греков во "взгляде глазами врага". Вместе с этим греческий премьер Кириакос Мицотакис поехал в Вашингтон, где упрашивал Байдена о поставке уже F-35, - видимо, рассчитывая превратить Грецию в точку базирования американской авиации, взамен грозящей выскользнуть из НАТО и располагающейся на юге Турции огромной базы Инджирлик.

Инджирлик уже давно стоит костью в горле у турецких националистов. Что характерно, среди националистического мейнстрима Турции говорить о возможном выходе из НАТО стали лишь недавно, зато расположенную вблизи сирийской границы базу совместного пользования ВВС США и Турции требуют передать в единоличное турецкое управление чуть ли не с начала 2010-х. Любопытное прощупывание почвы началось буквально на днях. 24 мая Девлет Бахчели сделал заявление, охарактеризованное газетой Aydinlik как "историческое". Для начала надо понять, кто такой Бахчели: это лидер Партии националистического движения - крайне правой по турецким и ультрафашистской по европейским меркам партии, входящей в коалицию с Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом. Так вот, этот турецкий фашист и соратник президента в своем "историческом" заявлении объявил о необходимости выхода из НАТО. Мотивировал он это принципиальной неразрешимостью возникшего конфликта - шведы с финнами не выдадут Турции преступников, а турки не оставят в покое "сторонников террористов". "Мы жили без НАТО и мы не умрем без НАТО", - сказал Бахчели. Слова верного Эрдогану националиста стоит расценивать как очередной этап торга - Анкара прекрасно осознает свою незаменимость и очевидно, что в таких принципиальных вопросах симпатии Вашингтона, боящегося потереть ценного союзника в Восточной Европе, будут на стороне Турции: ее сохранение в кругах вашингтонского влияния намного выгодней принятия на баланс очередных иждивенцев, как бы близко к России те ни находились. Вместе с этим очевидно и то, что Турции тесно в рамках НАТО. Это демонстрируют как(лишнее) их намерения углубиться в территорию севера Сирии - на днях Эрдоган анонсировал как новые боевые действия против курдских формирований, так и отказ от "шоу по Украине". На этом фоне показательно бессмысленные переговоры со скандинавами - они проходили 29 мая и не дали результатов, о чем громко сообщил Эрдоган, - несут не больше смысла, чем символические уступки шведов, вроде снятия эмбарго на продажу оружия Турции.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653971760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 2022 года №903
- Нурсултан Назарбаев: Закон – един для всех
- В Сенате рассмотрят законопроект об интеллектуальной собственности
- Ерлан Кошанов призвал жителей Мангистауского региона поддержать реформы Главы государства
- Алихан Смаилов провел переговоры с Михаилом Мишустиным в Москве
- О ситуации на финансовом рынке в апреле 2022 года
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2022 года №344
- Азат Перуашев встретился с трудовым коллективом Алматинского завода мостовых конструкций и рассказал об основных изменениях Конституции
- В Казахстане подвели итоги XIX летней Всемирной гимназиады
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  