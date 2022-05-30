Юмашева (зятя Ельцина) выставили из советников Путина

08:11 31.05.2022

РИА Новости: Юмашев покинул пост советника президента на общественных началах

30 мая 2022, 23:24

Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах, это произошло в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилу Телень.

Агентство отмечает, что Юмашев также является членом правления "Ельцин Центра".



"Юмашев с апреля не является советником президента... Он занимал пост советника президента на общественных началах", - сообщила Телень.



По словам заместителя директора, Юмашев решил уйти с поста по собственному желанию.



Валентин Юмашев руководил президентской администрацией в 1997-1998 годах.



22 июня 2018 года он был назначен советником президента на общественных началах.