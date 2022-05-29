Конец мезозоя. Давление России на Запад постепенно прорывает укрепрайоны европейского единства, - В.Воробьев

08:41 31.05.2022

Конец мезозоя

давление России на Запад постепенно прорывает укрепрайоны европейского единства

Валерий Воробьев



На минувшей неделе широко обсуждался Давосский экономический форум, где два спикера представили две на первый взгляд диаметрально противоположные позиции. 98-летний Генри Киссинджер заявил, что окно возможности для переговоров и договоров с Россией закрывается через два месяца, после чего Россия безвозвратно уйдет в объятия Китая. С Россией, говорит Генри, нужно договориться даже ценой потери Украиной спорных территорий. За такие слова Киссинджера, известного "русофила и сторонника русского мира", прямо в день его 99-летия внесли в базу данных "Миротворец".



На другом выступлении юный оппонент Киссинджера 91-летний Джордж Сорос соглашался, что окно возможностей стремительно закрывается, но, напротив, утверждал, что в это окно видна возможность разбить Россию. Все это, напоминаю, происходило на площадке Мирового экономического форума, где 84-летний парень Клаус Шваб впервые за два года попытался нарисовать образ будущего мира так, словно никакой пандемии и распада глобального мира за эти два года не случилось. На фоне динозавров, не вполне понимающих конец своего уютного мезозоя, выгодно отличается 79-летний юноша из Белого дома, который в конце марта пообещал России возвращение в XIX век.



В век сфер влияния, больших игр, дипломатических интриг и прокси-конфликтов стремительно возвращается не только Россия, но и вся Европа. Очередным шагом на пути к новой эпохе империй стало заявление британского премьера Джонсона об идее учреждения антироссийского альянса в Восточной Европе. Итальянская газета Corriere della Sera (CdS) 26 мая опубликовала новость со ссылками на свои британские источники. Согласно им, премьер Борис Джонсон собирается учредить новый военный и экономический альянс. Руководить этим альянсом будет Британия, а входить в него будут страны Прибалтики, Польша, Украина и в перспективе (запомните эту оговорку, она важна) Турция. Итальянская пресса говорит, что Джонсон вынашивает эти планы уже очень давно и спецоперация России на Украине стала лишь катализатором осуществления этих планов. В CdS пишут, что во время своей поездки в Киев в начале апреля Джонсон поделился идеей с Владимиром Зеленским, на что получил непонятную реакцию. Неуверенность Украины объяснима: сейчас ей как воздух необходима формальная победа - ранг кандидата в кандидаты в члены НАТО или статус претендующего на вступление в Евросоюз. В этом свете любые организации, которые призваны заменить Евросоюз хотя бы в плане символической принадлежности к Единой Европе, Киеву совершенно не интересны - они не статусны и не важны. Они похожи на тот случай, когда в апреле президент США, медийный и известный лидер свободного мира Байден, пообещал приехать в Киев, а вместо него приехал скучный и малоизвестный госсекретарь Блинкен.



Вместе с этим Единая Европа уже не так едина, как в самом начале СВО. Да, новых явных диссидентов в компанию к Венгрии не прибавилось, но невооруженным взглядом видно, что европейских политиков и граждан утомила Украина. Цены на энергоносители и еду растут, и поддерживать Украину становится все дороже. Да, обыватели, на чьи плечи ложится эта дороговизна, на бытовом уровне все еще готовы проявлять солидарность: вывешивать украинские флаги, скандировать лозунги, голосовать за украинские группы на Евровидении и обещать выиграть во имя Украины финал Лиги Чемпионов, как это сделал перед матчем в итоге проигравший его тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Но в том, что касается реальной поддержки, идет все больше новостей о блокировке поставок тяжелых вооружений ВСУ - либо из нежелания провоцировать РФ, либо, если верить слухам, в обмен на вывоз украинского зерна - или о том, что за кулисами собираются договариваться с Путиным.



Саммит ЕС грозит закончиться громким пшиком: собирались принять хотя бы ограниченное нефтяное эмбарго - ограничение поставок российской нефти в Европу по морю, при том что почти вся нефть поставляется в Европу через трубопроводы. Проблемы с принятием даже этого, причем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оправдывала закупки нефти хитрыми планами в духе "покупая нефть у России, мы лишаем ее прибылей, которые Россия могла бы получить с продажи нефти куда-то еще".



Вот и со статусом кандидата в члены Евросоюза ни до чего не договорились: за последние недели мы слышали уже несколько заявлений от европейских топ-чиновников, среди которых была упомянутая Урсула и французский президент Макрон, о том, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре невозможно, потому как никакой ускоренной процедуры входа в Евросоюз просто не существует. То есть стране, терпящей страшный кризис, по всем направлениям намекнули на необходимость подавать заявку, ждать ее одобрения и приходить в согласие с общепринятыми критериями на общих основаниях. Совсем другое дело - пока что безымянный военный и экономический альянс имени Бориса Джонсона. Никаких бюрократических формальностей для входа в этот союз соблюдать не надо, не нужно даже соответствовать минимальным критериям качества - можно по всем параметрам являться африканской страной в центре Европы. В конце последней недели мая Зеленский посетил Харьков, где пообещал восстановление разрушенной инфраструктуры за счет специального фонда ООН. Интересная поправка к этим словам пришла из Польши, где вице-премьер Яцек Сасин настойчиво выразил надежду на то, что курировать выделение денег из этого фонда будет именно Варшава.



Интерес Британии понятен. Мы можем сколько угодно говорить о вырождении элит и обветшании старых институтов, как и о том, что современные дипломаты никак не соответствуют своим великим предшественникам. Но сегодня мы видим, как Британия действует полностью в рамках паттернов, заложенных в XVIII-XIX веках. Лондон видит противоречия на континенте и играет на этих противоречиях, давя на разницу в подходах к украинскому вопросу европейских гигантов и восточноевропейских карликов. Британцы, равно как и украинские чиновники, делавшие заявления подобного содержания весь май, убедились в том, что ни французские, ни германские руководители больше не верят в возможность "дожать Россию" военным путем. Континентальные элиты таким образом встали в этом заочном давосском споре на сторону Генри Киссинджера, призывающего договариваться с РФ. Коллективный Джордж Сорос тем не менее не намерен сдаваться и с помощью Прибалтики и примкнувших к ним Варшавы и Киева намерен собрать эрзац-НАТО. Но есть один нюанс. Военные сверхдержавы Латвия, Литва и Эстония, равно как и Польша, клянчащая у Германии современные танки, вкупе с Украиной, триумфально эвакуирующейся с донбасских фронтов, не являются серьезной боевой силой, а значит, Британии придется в этом альянсе примерять на себя ту же роль, которую в НАТО играют Соединенные Штаты. Британская армия не потянет такую нагрузку - именно для этого Джонсон, если верить итальянцам из CdS, планирует в перспективе подключить к делу Турцию. Анкара, чьи амбиции выходят за пределы блока НАТО, может воспользоваться таким предложением, но вступление в явно антироссийский альянс и принятие на баланс восточноевропейской Африки едва ли входит в планы Эрдогана.



Говоря же о европейском споре сторонников Сороса и Киссинджера, нужно помнить о том, что такая дихотомия ложна, а России куда более выгодна позиция спекулянта из Будапешта хотя бы в силу своей искренности и открытой враждебности. Вспомните задорный угар германских и французских СМИ полтора месяца назад - тех самых СМИ, что сегодня пишут про перспективы мирного урегулирования. Они злорадствовали, описывая сотни тысяч российских потерь, они потирали руки над "захлебнувшимся наступлением", они глумились над "нищей армией оборванцев", вынужденных наступать на старых "буханках".



Запад никогда не откажется от своей идеи раздавить нас, так что появление на свет Божий Киссинджера, этого реликта 1970-х, - верный признак того, что давление России на Запад постепенно прорывает укрепрайоны европейского единства.