Япония категорически отказалась выходить из нефтегазпроекта "Сахалин-2"

09:31 31.05.2022

31 мая 2022,

Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2", даже если ей скажут пойти на такой шаг, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, выступая в парламенте.



"Сахалин-2" – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут", – передает ТАСС слова министра.



"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор – компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит Газпрому. Японская Mitsui ("Мицуи") имеет 12,5% акций, Mitsubishi ("Мицубиси") – 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.



Напомним, в марте японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта "Сахалин–2", так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.