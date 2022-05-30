Монголия и Россия: чем мы друг для друга уникальны?

13:33 31.05.2022

Александр Савельев

Монголия и Россия: чем мы друг для друга уникальны?



Тесные экономические связи с РФ и КНР делают экономику Монголии малочувствительной к глобальным экономическим и валютным потрясениям.



ВБурятии завершил свою работу международный форум делового сотрудничества "Россия - Монголия: партнерство в новой реальности". Приоритетной темой обсуждения стало расширение сотрудничества в сферах энергетики, строительства и торговли. Однако потенциал развития российско-монгольских связей далеко не исчерпывается этими отраслями.



Монголия - во многом уникальная страна: на 1,5 млн кв. км территории проживает лишь около 3 млн человек. Плотность населения в МНР самая низкая в мире - 2 человека на квадратный километр. Страна обладает крупными месторождениями минеральных ресурсов, в том числе угля, меди, золота, а также других цветных металлов. При этом значительная часть ее территории еще не обследована геологами. Основу сельского хозяйства составляет выпасное животноводство; растениеводство развито слабо из-за резко-континентального климата и традиционного полукочевого образа жизни.



МНР не имеет выхода к Мировому океану и граничит только с Россией и Китаем, эта "зажатость" во многом определяет ее политический и экономический курс. После развала СССР и наступления хаоса 1990-х годов Монголия лишилась советской помощи и начала искать новых партнеров. Активно развивались отношения с КНР, Японией и США. В стране наблюдались вспышки национализма, Чингисхан стал мифообразующей фигурой. Культ монгольского завоевателя служил обоснованием превосходства монголов над китайцами и россиянами. На этом фоне до крайности обострилась внутриполитическая борьба с сопутствующими социально-экономическими потрясениями.



Со временем ситуация стабилизировалась, прагматизм взял верх: находясь между мировыми гигантами Россией и Китаем, Монголия была обречена выстраивать с ними конструктивные отношения, особенно на фоне их нарастающего сближения. Этнический национализм, во всяком случае в его агрессивных проявлениях, ушел в маргинальную зону; с 2006 года русский язык преподается во всех средних учебных заведениях МНР.



На долю России и Китая приходится около 80% внешнеторгового оборота республики, при этом существует серьезный перекос: монгольский экспорт в Китай значительно превосходит экспорт в Россию, а импорт из России существенно больше импорта из Китая. Это связано с ролью меди и других металлов во внешнеторговом балансе МНР: совокупно цветная металлургия и горная промышленность обеспечивают больше половины поступлений от экспорта.



Тесные экономические связи с РФ и КНР делают экономику Монголии малочувствительной к глобальным экономическим и валютным потрясениям. Замкнутость на Россию и Китай носит объективный характер и дает МНР определенные экономические преимущества. Прежде всего, это облегчает расчеты между странами. Валютная пара рубль-юань, а также монгольский тугрик вполне обеспечивает внешнеторговые операции Монголии - доля доллара во внешнеэкономической деятельности республики может быть сведена к минимуму. О необходимости перехода к расчетам в национальных валютах на форуме делового сотрудничества "Россия - Монголия: партнерство в новой реальности" заявил и министр ЕЭК Сергей Глазьев.



Относительная независимость МНР от доллара делает республику устойчивой в условиях глобальной турбулентности, снижает риски западных санкций и возможный ущерб от них. В условиях противостояния России и Китая с Западом это делает Монголию особенно важным стратегическим партнером обеих стран-соседей.



Стабильная нейтральная Монголия с протяженной российско-монгольской сухопутной границей и небольшим влиянием на нее западных экономик вполне может стать хорошей альтернативой вечно беспокойной Киргизии для релокации российских производств в целях уменьшения негативного влияния западных санкций на российскую экономику. В Минпромторге России уже заявили о готовности оказать государственную поддержку в релокации российских компаний в Монголию. Даже в таких чувствительных отраслях, как микроэлектроника, дружественная МНР является лучшим вариантом размещения предприятий, чем откровенно враждебный Тайбэй, откуда только сейчас переносится в подмосковный Зеленоград производство российских процессоров "Эльбрус".



Потенциал российско-монгольского сотрудничества и трехстороннего сотрудничества РФ - МНР - КНР значителен. Постепенное опустынивание сельскохозяйственных земель Монголии требует серьезных ирригационных работ, в которых российские специалисты имеют значительный опыт. Несмотря на традиционную неразвитость растениеводства и сложный климат, некоторые аграрные хозяйства Монголии добиваются урожайности пшеницы чуть ли не на уровне Краснодарского края и Ставрополья. В условиях земельного изобилия и глобального продовольственного кризиса развитие растениеводства может стать серьезным подспорьем экономике республики.



Должна быть составлена полная геологическая карта страны. По мнению ряда авторитетных российских ученых, монгольские недра могут скрывать залежи не только меди, молибдена, золота, олова и вольфрама, но и редкоземельных элементов, критично важных в радиоэлектронике и других отраслях современной промышленности, а также других полезных ископаемых.



Монголия имеет важное транзитное значение для Китая и России. Через ее территорию будет проложен газопровод "Сила Сибири - 2" (участок "Союз - Восток") мощностью до 50 млрд кубов в год. Кроме того, проектируется линия электропередачи из РФ в КНР через Монголию. Эти два проекта в том числе увеличат энерговооруженность самой МНР и снимут болезненный для России вопрос строительства каскада ГЭС на реке Селенге - эта крупнейшая река, впадающая в Байкал, дает половину ежегодного притока воды в озеро.



При ответственной и эффективной работе заинтересованных сторон российско-монгольско-китайские экономические связи имеют все шансы на быстрое и успешное развитие, особенно в условиях нынешней глобальной нестабильности. Активизация сотрудничества на этом направлении даст стимул развития для российской Сибири и Дальнего Востока - приоритетных регионов страны. Важно, что взаимодействие между странами происходит на двухсторонней и трехсторонней основе, без создания каких-либо бюрократических надстроек в виде неэффективных интеграционных объединений. Это усиливает практическую направленность взаимодействия и освобождает его от неизбежной словесной шелухи, а потому внушает определенный оптимизм.