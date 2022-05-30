В Алматы открылись новые станции метро (видео)

13:36 31.05.2022

В Алматы состоялось торжественное открытие двух новых станций метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Жители теперь смогут быстрее добраться из микрорайонов до центра города, передает корреспондент Zakon.kz.



Для увеличения пассажиропотока на двух станциях метро запустили восемь дополнительных вагонов.







Станция "Бауыржан Момышулы" находится на пр. Абая, западнее ул. Момышулы. Здесь установлены шесть лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 метров.



Станция "Сарыарка" расположена на пр. Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина. Здесь установлены два лифта и восемь эскалаторов.



В прошлом году алматинский метрополитен отметил первый большой и значимый юбилей – свое десятилетие. За это время был сформирован квалифицированный трудовой коллектив, обучены и подготовлены молодые специалисты.



Интервал между поездами - восемь минут. Пассажиропоток увеличится с 50 тысяч до 85 тысяч человек в сутки.



С запуском двух станций созданы дополнительные 200 рабочих мест. Алматинский метрополитен стал значимой и неотъемлемой частью нашего города, удобным и комфортным видом общественного транспорта.

Аким города Алматы Ерболат Досаев



Напомним, ранее аким города Ерболат Досаев отметил, что запуск станций метрополитена – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" произойдет в мае – июне этого года. Запуск станций прошел в указанный срок.



В Алматинском метрополитене работают 11 станций, общей протяженностью 13,4 км.



Работа по расширению сети метро продолжится. В 2025 году планируется завершение строительства станции "Калкаман". Развитие линии метро будет продолжено в западном направлении до рынка "Барлык".



Анастасия Беньяминова

Алматы