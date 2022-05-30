Какие динозавры обитали на территории современного Узбекистана

13:42 31.05.2022 Динозавры появились на Земле около 233 миллионов лет назад. Вместо шести материков на планете было два огромных сверхконтинента - Гондвана и Лавразия. Их населяли огромные ящеры. На это указывают множественные остатки животных, которые и по сей день находят в разных частях Земли, включая территорию современного Узбекистана. Заведующий кафедрой геологии Национального университета Узбекистана Абдулла Кушаков рассказал "Газете.uz" об идеальной смерти динозавров для сохранения их остатков, регионах Узбекистана, где они были обнаружены, и настоящем положении палеонтологии в нашей стране.



Наша планета появилась около 4 миллиардов лет назад, а отсчет от начала жизни - 540 миллионов лет назад. С началом девонского периода живые существа вылезли из-под воды и стали эволюционировать на суше. В юрском периоде планету начали обживать первые "ужасные ящеры". Они просуществовали на Земле около 150 миллионов лет и вымерли в меловом периоде.







По словам Абдуллы Кушакова, науке до сих пор неизвестно ни о причинах их появления, ни о причинах вымирания.



Я до сих пор не понимаю, как маленькие ящерицы стали такими большими. Почему они исчезли, тоже непонятно. На этот счет существует множество теорий, но нет ни одной подтвержденной. Кто-то считает, что они вымерли из-за нехватки пищи, а кто-то думает, что они исчезли после падения метеорита. Вместе с ними в "мелу" исчезли также и головоногие моллюски - аммониты. Удивительно, что вымерли только они, а остальные остались.



Найти кости динозавра - большая удача, потому что органические остатки, как правило, не сохраняются, если их вовремя не захоронить, говорит Абдулла Кушаков.



Те, что остаются лежать наверху, разлагаются от солнца и кислорода. К примеру, если падшая собака будет находиться нетронутой на поверхности земли, то через год от нее останутся только кости, а через 3-4 года они превратятся в пепел. Под землей труп тоже разлагается, но медленнее, т. к. нет свободного доступа к кислороду. Идеально, если динозавр умер в болоте и сразу же был погребен пластом земли. Тогда велика вероятность того, что его остатки сохранятся.



Следы динозавров в Узбекистане



На территории Узбекистана редко находят остатки динозавров, но довольно часто обнаруживают их следы. Палеонтологи находили их в Китабском заповеднике Кашкадарьинской области, Дехканабаде на границе с Туркменистаном, а также в Байсуне Сурхандарьинской области.



Доказательства в виде частей скелета динозавров чаще всего находят в пустыне Кызылкум, за что местность прозвали "кладбищем динозавров".



Еще в 1960-х годах палеонтолог Анатолий Рождественский, обследовав местность Рават Сагдийской области Таджикистана, открыл целый ряд следов динозавров - отпечатки их лап на поверхности плотных плитчатых песчаников. Находка в столь близкой от Узбекистана местности (не более 100 км) позволяет предположить, что животные, следы которых обнаружил Анатолий Рождественский, обитали на территории в том числе нашей страны.



Следы принадлежали динозаврам различных групп. Среди них оказались трехпалые следы с сильно развитым средним пальцем, похожие на птичьи лапы, но значительно больше по размерам. Крупные следы принадлежали карнозаврам.



Карнозавр



Карнозавры - большая группа плотоядных динозавров, которые возникли в юрском периоде и вымерли в меловом. С 1990-х годов палеонтологи нашли ископаемые остатки карнозавров-кархародонтозавридов, таких как гиганотозавр и тираннотитан, которые считаются одними из самых крупных известных хищных динозавров.



Схожие со следами карнозавров, но более мелкие следы принадлежали, скорее всего, птицеподобным хищным животным - целурозаврам.



Целурозавр



Целурозавры возникли в середине юрского периода. Сначала это были небольшие активные хищники, однако со временем их потомки отошли от строгой плотоядной диеты. Считается, что современные птицы являются потомками именно целурозавров.



Имелись трехпалые отпечатки и другого типа - пальцы массивные, причем, средний не намного больше боковых. Это - отпечатки орнитопод, возможно, типа игуанодонов.



Игуанодон



Игуанодоны – крупные динозавры, которые были широко распространены примерно 140 - 120 млн лет назад. Они обитали в густых зарослях неподалеку от водоемов, и перемещались как на четырех, так и предположительно на двух лапах.



Анатолий Рождественский также обнаружил следы пятипалых конечностей, характерные для динозавров, передвигавшихся на четырех ногах. Судя по размерам и форме таких следов, они могут принадлежать динозаврам типа стегозавров.



Стегозавр



Стегозавры - огромные растительноядные птицетазовые динозавры, которые возникли на Земле примерно 150 млн лет назад в юрском периоде. Они обитали как в лесах, так и в открытых местностях и передвигались на четырех больших лапах. По массе тела стегозавры сравнимы с современными слонами или носорогами.



На спине и хвосте этих животных располагались шипы и костяные щитки. Стегозавры обладали небольшой относительно тела головой, длинной шеей и массивной челюстью.



Первые важные раскопки в Узбекистане



Одной из самых значимых находок в Узбекистане стала находка 1961 года геолога, доцента Ташкентского университета Г. А. Беленького, работавшего с группой своих студентов. В 45 км к северу от Ташкента в Келесе были найдены кости прохенеозавра (утконосого травоядного динозавра).



Прохенеозавр



Остатки стали самой полной находкой не только в Средней Азии, но и на всей территории Советского Союза - сохранилось более 70% скелета. Это позволило ученым собрать один из наиболее точных из известных в мире скелетов утконосого динозавра.



Экспозиция со скелетом прохенеозавра в Палеонтологическом музее АН СССР, сохраняющая его позу в захоронении



По результатам анализа выяснилось, что животное относится к известному из Северной Америки роду прохенеозавр и существовало 95 млн лет назад. Отложения оказались примерно на 10 млн лет моложе, чем было принято считать ранее.



Высота ташкентского прохеозавра - 2,15 метра, а длина 3,75. Вес его составлял тонну с небольшим. Он был миниатюрным относительно представителей других групп динозавров. Из-за своего необычного строения утконосого динозавра считают неуклюжим животным. Хвост его похож на хвост крокодила, шея - на жирафа, передние лапы - на руки человека, а челюсти напоминают утиный клюв.



В 1967 году та же группа палеонтологов с Анатолием Рождественским нашли в Ташкумыре (Кыргызстан) часть скелета зауропода.



Зауропод



Зауропод - большая группа четвероногих растительноядных динозавров, обитавших с юрского по меловой периоды (около 200-85 миллионов лет назад) на всех континентах. В группу входили около 130 видов, до 13 семейств, около 70 родов. Наиболее яркими представителями зауропод являются диплодоки, брахиозавры, апатозавры, а также сейсмозавры, достигавшие до 36 метров в длину. Длина ошского зауропода составляла 20 метров.



Зауроподы представляли гигантских четвероногих динозавров с относительно маленьким черепом, массивным телом и длинной шеей, которая доходила у некоторых видов до 9-11 метров. Представители группы являлись одними из крупнейших динозавров и наземных животных за всю историю планеты.



Палеонтологи также раскопали полные нижние челюсти птицеподобного хищного орнитомимида.



Орнитомимид



Орнитомимиды обитали на территории Азии и Северной Америки около 100-66 млн лет назад. Животные жили и охотились стаями, питались пресмыкающимися и насекомыми, а также растениями и яйцами. Благодаря строению клюва этот вид часто называют страусоподобным.



Долгие годы затишья



После 1967 года упоминания о находках окаменелостей динозавров в Узбекистане и на приграничных территориях не встречаются. В 1993 году в стране закрывается единственная в Центральной Азии кафедра палеонтологии. Дисциплину объединили с кафедрами общей геологии и литологии в кафедру геологии.



Сегодня наших палеонтологов можно по пальцам пересчитать - около пяти всего и все пенсионного возраста. Если сейчас не начать обучать палеонтологов, то потом станет поздно. Сейчас думают еще объединить геологию с нефтегазгеологией. В Узбекистане уже сейчас нет правильных стратиграфических исследований. Поэтому геологам, находившимся в экспедиции, приходится брать старые отчеты с прошлого века и списывать с них. Им же тоже надо жить, отчеты сдавать и детей кормить. Они не виноваты, что в экспедиции нет палеонтологов.



В 2017 году специалист по палеонтологии Зоологического института Российской академии наук Александр Аверьянов и палеонтолог Национального музея естественной истории США Ханс-Дитер Зуэс проанализировали окаменелости, найденные ранее в пустыне Кызылкум, и обнаружили среди раскопок ряд костей альваресзаврида.



Альваресзаврид



Альваресзавриды - теплокровные и покрытые перьями динозавры, населявшие Землю 86-66 миллионов лет назад.



Ранее считалось, что такой вид динозавров появился в Южном полушарии заметно позже, сперва возникнув в Северном. Обновленные данные могут указывать на то, что альваресзавриды на деле возникли не в Гондване, а в Лавразии.



По строению скелета альваресзаврида можно предположить, что у них были массивные мышцы груди и рук, предназначенные для рытья добычи. Достигали в длину от 50 см 2 - 2,5 метров.



В феврале 2021 года в пустыне Кызылкум были найдены окаменелости ранее неопознанного вида динозавра, объемы которого в два раза превосходили размер двухэтажного автобуса. Динозавра назвали Джаратитанисом кинги (Dzharatitanis kingi).



Джаратитанис кинги



Джаратитанис кинги - травоядный динозавр около 20 метров в длину. Он приходился двоюродным братом диплодоку - самому крупному существу, которое когда-либо обитало на Земле.



Джаратитанис кинги населял прибрежную равнину на западе азиатского материка близ древнего океана Тетис 100 миллионов лет назад в меловой период.



У динозавра был хвост, схожий с хлыстом, и длинная шея, благодаря которой животное могло дотянуться до листьев на деревьях.



В сентябре 2021 года исследователи из Университета Цукубы (Япония) обнаружили в пустыне Кызылкум ранее неизвестный вид. Его назвали улугбекзавром.



Результаты двух эволюционных анализов показали, что существо относилось к широко распространенной группе хищников - кархародонтозавров (гигантский хищный динозавр из Африки, обитавший в меловом периоде 100-94 миллиона лет назад), но являлось представителем ранее неизвестного науке рода и вида.



Остатки, принадлежавшие найденной особи, позволяют предположить, что вес этого животного составлял более тонны, длина тела - 7,5-8 метров в длину. Ученые полагают, что хищник занимал высшее положение в пищевой цепи своего времени. Впоследствии кархародонтозавров сменили тираннозавры.



Возраст животного оценили в 90 млн лет. Вид назвали Ulughbegsaurus uzbekistanensis в честь Улугбека, султана империи Тимуридов, а также известного астронома и математика XV века. Вторая часть названия произошла от местности, где динозавр был обнаружен.



Другие находки палеонтологов



Помимо огромных ящериц, в древности на территории Узбекистана обитали также и крокодилы, черепахи, рыбы и хоботные животные.



В 2013 году в Ахангаранской области, кишлаке Овжазсай Абдулла Кушаков со своими студентами обнаружил остатки архидискодона (Archidiscodon meridionalis Nesti), который приходится предком мамонтам и африканским, индийским, карликовым слонам. Это были первые раскопки для Абдуллы Кушакова.



Архидискодон



Представители слоновых рода Archidiscodon проживали в позднем плиоцене и населяли современные территории от Южной Англии до Индии, Северной и Южной Африки.



Рост животных составлял около 4,5 метров и питались они исключительно травой, ветвями и листьями деревьев. Принято считать, что архидискодоны являются предками мамонтов.



Процесс раскопок бивня архидискодона



Мы с моими студентами нашли бивень и зуб архидискодона, но не сразу смогли выкопать их. Это заняло у нас пару дней. Из-за контакта с внешней средой буквально на 3-4 день раскопок на них уже появились первые трещины.



Реставрацию проводили специалисты Геологического музея Узбекистана и Института химии и физики полимеров Академии наук. Остатки укрепили специально разработанным полимерным клеем, которым заполнили пустоты и трещины в костной ткани. По словам Абдуллы Кушакова, основной проблемой стал вопрос транспортировки остатков.



Помню, что процесс транспортировки оказался очень трудоемким. Нам пришлось обмотать все пленкой, потом бинтом и гипсом. Руководство ТашГУ не выделило деньги на транспортировку, а своих средств у нас не было. Нужно было в течение недели кормить 15 человек, организовать транспорт и предоставить рабочие инструменты. Мы решили обратиться в Госкомгеологии, они и забрали остатки. Это была наша первая находка. Я думал, что государство нас наградит, но оказалось, что мы работали за "спасибо".



Находка стала первым доказательством обитания архидискодонов на территории современного Узбекистана. Исследователи оценили возраст остатков в 2,5 млн лет.



Текст подготовила Елена Ким.

Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / "Газета.uz" Источник - Газета.uz

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