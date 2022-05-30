Asharq Al-Awsat: Байден или Путин: кто несет ответственность за начало и окончание войны?

13:45 31.05.2022

Asharq Al-Awsat

Саудовская Аравия



Байден или Путин: кто несет ответственность за начало и окончание войны?



Президент Байден втягивает мир в исторически беспрецедентный глобальный милитаризм, пишет Asharq Al Awsat. Именно он подготовил почву для кровавого и разрушительного шоу на Украине, и сейчас в его руках пульт дистанционного управления, которым он подводит всех к китайским границам.



Набиль Амру



На форумах, конференциях и даже в залах для принятия решений циркулирует множество вопросов, остающихся без ответа. Кто несет ответственность за разжигание нынешнего конфликта? Кто виноват в его затягивании, и кто способен вывести стороны на путь к миру?



Может, это Путин, начавший всеобъемлющую военную операцию на украинской территории, оправдывая ее тем, что одни считают веским аргументом, а другие -недостаточным для разжигания конфликта? Или Байден, не скрывающий свою прямую и значимую роль в противостоянии и делающий все, чтобы ослабить Россию, даже если это приведет к разрушению Украины и дестабилизации Европы?



Путин несет ответственность за то, что попал на американский крючок, и это почти всеобщий консенсус, достигнутый экспертами самых разных направлений. Как полагают многие, если не все, российский президент ошибся, просчитался в оценках будущей реакции на операцию как на уровне Украины, так и остального мира, чем и объясняется продолжительность боевых действия при скромных успехах на местах.



Если президент России и его команда и попали под влияние собственного опыта, а именно конфликта вокруг Крыма, они действительно упустили из виду то, что сегодняшняя ситуация отличается от прошлой.



Сегодня Москва находится в той точке конфликта, когда трудно не только добиться решающих результатов на фронтах, но и отступить от заявленных в самом начале целей.



Противоположная сторона, а именно президент США Джо Байден является лицом, подготовившим почву для кровавого и разрушительного шоу, долгого и изматывающего глобального процесса, как если бы конфликт на Украине и щедрое выделение средств этой расколотой и опустошенной стране были форсированной акцией для восстановления традиционного влияния Америки, которая повсюду отступает. Еще одна цель - управление европейским континентом во всех горячих и холодных войнах, чтобы вернуть его лояльность американскому зонтику и диктату в целом, чего бы это ни стоило. На этом все могло закончиться, но президент Байден втягивает мир в исторически беспрецедентный глобальный милитаризм на пустом месте - и не из опасений говорит об "азиатском НАТО", например, с вынесением тайваньского досье на уровень глобального конфликта с Китаем. Тайвань - больная точка Китая или, можно сказать, "азиатская Украина"!



И никто точно не знает, как будут развиваться события в Азии, после сенсационных заявлений, сделанных президентом Байденом во время пребывания на острове.



Когда Байдена называли "гуру рационализма и гибкости" во время избирательной кампании, это никому не казалось обманом или преувеличением. А значит, он оказался "гуру сюрпризов". Заявленные ранее характеристики уже к нему неприменимы.



Конкуренция была жесткой, и демократы пристально наблюдали за своим оппонентом Дональдом Трампом, отслеживая каждый его жест или паузу, обещая избрать для себя совершенно иную внутреннюю и внешнюю политику.



В ходе предвыборной кампании Джо Байдена высоко оценили, когда он проповедовал необходимость поиска разумного баланса в отношениях с Европой, нарушенного его соперником Трампом, и относительной умеренности в рамках палестино-израильского конфликта после "сделки века". Кроме того, демократы заявляли о желании восстановить внутренний баланс после ожесточенного конфликта с республиканцами, ставшего причиной вооруженного вторжения в Конгресс.



Положительный имидж, созданный Байденом и демократической партией в ходе предвыборной кампании, был разрушен еще до конца второго года его президентства; разгорелся кризис вокруг подлодок в отношениях с Францией, пусть и частичный ввиду всеобъемлющих отношений с Европой. А теперь, пусть и неявно, американцы втянули европейцев в конфликт на Украине. В руках Байдена пульт дистанционного управления, и он подводит всех к китайским границам, где есть Япония, похожая на Европу. Она так же не хочет быть втянутой в конфликт и не видит для себя никаких интересов, но у нее нет другого выбора, кроме как вступить в американскую игру.



Куда доберется российский снежный вал на Украине? Куда приведет запущенный Байденом процесс милитаризации мира? Как долго осторожный китайский игрок будет выдерживать ситуацию, когда главные инвестиции сосредоточены в Америке и других западных странах, а исторический конфликт разворачивается на берегах Южно-Китайского моря и Тайваня?



Три игрока, управляющие судьбой мира, удаляются от области компромиссов и приближаются к зоне горячей войны, и на этот раз, возможно, они столкнутся напрямую, а не через посредников.