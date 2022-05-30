Блогер из Актау показал, насколько обмелел Каспий

13:51 31.05.2022

Нуркен Тажибай снял при помощи квадрокоптера на видео район мыса Сартас, передает Zakon.kz.



Со слов актаусца, кадры сняты 29 мая.



