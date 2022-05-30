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Блогер из Актау показал, насколько обмелел Каспий
13:51 31.05.2022

Нуркен Тажибай снял при помощи квадрокоптера на видео район мыса Сартас, передает Zakon.kz.

Со слов актаусца, кадры сняты 29 мая.



Ранее российский космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал видео из космоса на своем YouTube-канале. В коротком видео запечатлена Мангистауская область и Каспийское море.

Елена Беляева
Актау

Источник - zakon.kz
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