Блогер из Актау показал, насколько обмелел Каспий

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13:51 31.05.2022
Нуркен Тажибай снял при помощи квадрокоптера на видео район мыса Сартас, передает Zakon.kz.
Со слов актаусца, кадры сняты 29 мая.
Ранее российский космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал видео из космоса на своем YouTube-канале. В коротком видео запечатлена Мангистауская область и Каспийское море.
Елена Беляева
Актау