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Daily Express: Путин добивается успеха на Украине. На очереди - Китай и Тайвань
13:52 31.05.2022

Daily Express
Великобритания

Путин успешно проводит свою спецоперацию на Украине. На очереди - Китай и Тайвань

Пекин не сможет смириться с ролью наблюдателя на фоне успехов России на Украине, пишет Daily Express. Британский обозреватель считает, что риск вторжения Китая на Тайвань весьма реален.

Джонатан Саксти (Jonathan Saxty)

Военные аналитики предупреждают, что ситуация на востоке Украины изменилась, и перегруппировавшиеся и вновь активизировавшиеся российские войска могут нанести второй удар по Киеву. Несмотря на все разговоры о том, что Россия - это бумажный тигр, эксперты всегда знали, что по мощи вооруженных сил она намного превосходит Украину. Хотя это и не гарантирует победы (достаточно посмотреть на потери США во Вьетнаме и Афганистане), Россия остается одной из крупнейших мировых держав, которую долгое время серьезно недооценивали.

Пока наступление российских войск (в ходе которого ежедневно гибнут, по меньшей мере, 100 украинских военнослужащих) продолжается, Пекин будет по-прежнему внимательно следить за ситуацией.

Коммунистическая партия Китая намерена взять под свой контроль демократический Тайвань, - остров, который расположен примерно в 160 километрах к востоку от материка и где преобладает китайское население.

На протяжении всего вооруженного конфликта на Украине китайские государственные СМИ распространяли информацию о том, что в ходе своей военной кампании Россия действует обоснованно и одерживает победу. Наверное, одного этого было бы достаточно, чтобы заставить китайских националистов в рядах общественности агитировать за вторжение на Тайвань.

Теперь, когда российские войска, похоже, переломили ситуацию на Украине, КПК будет очень трудно - возможно, при неслыханной потере престижа - не предпринять хотя бы каких-то шагов на Тайване в ближайшее время.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения Китая на Тайвань США будут готовы к военному вмешательству.

Как бы после этого ни критиковали американского лидера, в его заявлении есть доля правды - Вашингтону было бы гораздо труднее остаться в стороне от тайваньского конфликта, нежели от украинского.

Тайвань является частью "первой цепи островов", в которую входит и значительная часть территории Японии.

Эта цепь островов фактически препятствует господству Китая в западной части Тихого океана.

Если Тайвань падет, это, безусловно, приведет к значительному укреплению доминирования Пекина, а то и обеспечит его полное господство, в результате чего США будут вытеснены из региона.

Помимо всего прочего, может значительно ослабнуть роль Америки в качестве гаранта свободного судоходства для международной торговли, благодаря которой, в частности, доллар США является мировой резервной валютой.

В таком случае последствия для могущества и экономического престижа Соединенных Штатов могут быть огромными.

Как известно, Запад снабжает Украину оружием, и дальнейшие поставки через сухопутные границы, которые еще не находятся под контролем России, пока могут помочь Киеву.

Но Тайвань - остров. В случае быстрой блокады со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возможности поставок для защиты Тайбэя серьезно сократятся.

Вторжение на Тайвань - несомненно, задача не из легких.

Тайваньский пролив, ширина которого составляет около 160 километров, бо́льшую часть года труднопроходим, хотя и не везде.

При этом любое вторжение требует колоссальных сил. Но у НОАК с ее двумя миллионами военнослужащих и, по меньшей мере, 500 тысячами в резерве, они имеются.

Разумеется, как и в случае со спецоперацией России на Украине, подготовка к любому вторжению на Тайвань будет зафиксирована на спутниковых снимках задолго до начала первого нападения.

Однако Вашингтону и союзным силам тоже потребуется значительное время для подготовки.

Возможно, одним из отличий от украинских событий является то, что союзники по ЕС и НАТО пока не готовы ввязываться в конфликт без участия США.

Но если Вашингтон не будет вмешиваться в дела Тайваня, возникает вопрос, как долго будут оставаться в стороне Индия, Япония и Южная Корея, учитывая экзистенциальную угрозу в виде господства КПК.

У Нью-Дели возникнут опасения, что осмелевший Китай применит грубую силу на ее территории (между Китаем и Индией продолжаются пограничные столкновения), а гиганты экспорта Япония и Южная Корея не смогут уступить морские пути, от которых они зависят, господству Пекина. Кроме того, все три страны испытывают сомнения по поводу решимости США.

Поэтому, на фоне изменившейся ситуации на Украине, Китай может отказаться мириться с потерей лица и ролью наблюдателя за победами Москвы. Кроме того, Пекин не захочет выглядеть в глазах всего мира напуганным угрозами Байдена о вмешательстве.

Риск того, что тайваньский конфликт перерастет в более масштабную войну, весьма реален.

О том, что в КПК прекрасно это понимают, говорят пакт о безопасности, который Китай заключил с Соломоновыми островами вблизи Австралии, и обсуждение подобного договора с государством Кирибати, находящимся недалеко от Гавайев.

Таким образом, успехи России на Украине могут начать повышать градус напряженности в Восточной Азии.

Источник - ИноСМИ
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