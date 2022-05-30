В кыргызском Нарыне сооружен памятник Герою Великой Отечественной генералу Даиру Асанову

13:56 31.05.2022

В городе Нарын установили памятник Герою Советского Союза Дайыру Асанову



В городе Нарын 27 мая открыли памятник советскому артиллеристу, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, генерал-майору Дайыру Асанову.



Он установлен перед музеем Даңк войсковой части №93546.



В официальной церемонии участвовали полпред президента в области Сабыркул Ашимбаев, глава войсковой части №2025 Курманбек Исраилов, мэр города Нарын Канболот Тутуев, начальник УВД Нарынской области Алмазбек Жумабеков и др.



Председатель Нарынского областного совета ветеранов Таалайбек Идирисов отметил, что памятник установлен в честь 30-летия Вооруженных сил КР и 100-летия Дайыра Асанова.



"Еще в честь 70-летия победы в ВОВ памятник Дайыру Асанову привезли из Бишкека. Планировали поставить его в парке Победы в местности Московская. Потом в честь 75-летия Победы хотели поставить памятник в сквере в местности МДС, однако там уже есть бюст Дайыра Асанова. В итоге, посоветовавшись с депутатами и командирами, в честь 30-летия Вооруженных сил КР и 100-летия Дайыра Асанова установили памятник на территории войсковой части №93546 - перед музеем Даңк.



Памятник выполнен за 600 тыс. сомов. Кроме того, ветераны, представители Вооруженных сил, предприятий и учреждений города Нарын собрали 60 тыс. сомов на его установку и остальное", - сказал Т.Идирисов.



В ходе мероприятия тем, кто помог с памятником, вручили Благодарственные письма.