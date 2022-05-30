Россия дала Болгарии преференции на нефть. Награда за предательство?

14:32 31.05.2022

Болгария добилась особых условий поставок нефти из России



31 мая 2022, Елизавета Булкина

Болгария добилась особых условий на поставки нефти из России до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, сообщает Sofia Globe.



"Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас", – передает его слова РИА "Новости".



Петков пояснил, что такое решение позволит Болгарии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.



Напомним, Еврокомиссия спустя два месяца безрезультатных согласований нефтяного эмбарго подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу "Дружба", на чем изначально настаивала Венгрия.