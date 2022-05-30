Уволенный глава СБУ Харькова рассказал, как создают фейки для Зеленского

14:52 31.05.2022

"Выход украинских солдат к пограничному столбу РФ – постановка"



Сразу после визита Владимира Зеленского в Харьков полетели головы. Своего поста лишился глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин. Сделано это было по инициативе самого президента, который совершил свой первый выезд за пределы Киевского района с момента начала специальной военной операции.



"Уволил главу СБУ области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - правоохранители выяснят", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале. При этом он заявил, что силовик также лишился должности за "провалы в обороне Харькова"



У полковника УСБУ Романа Дудина весьма любопытная биография с изрядной долей компромата. Про него давно ходили слухи, что силовик "потерял берега". До 2014 года он работал обычным консультантом, поднялся во времена АТО: был старшим оперативником. Подчиненные отзываются о нем, как о человеке хитром, но не очень умном, при этом тщеславном и жадным до денег. Он замечен в ряде интриг и махинаций, в том числе связанных с контрабандой. Имел свою карманную партию "Акцент", которую использовал в политических делах. Для офиса президента до поры до времени он был полезен: по указанию Зеленского вел "охоту" на неугодных людей. Например, проводил обыски в офисе оппозиционного депутата Ильи Кивы, принимал участие в задержании координатора платформы "Патриоты за жизнь" Олега Ширяева. Дудина также связывают с различными криминальными структурами, а также с людьми ныне покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.



При этом Дудин был назначен на должность главы харьковского СБУ самим Зеленским два года назад, в марте 2020 года, а теперь от их взаимопонимания не осталось и следа. Отставной силовик не остался в долгу и в ответ решил нанести удар по украинскому президенту в медиа-пространстве. Во-первых, в социальных сетях он потребовал от Зеленского принести публичные извинения за оскорбление личного состава службы по Харьковской области. По его словам, именно она имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур. Роман Дудин даже выразил готовность пройти любые проверки, в том числе пройти детектор лжи и публичный опрос. И во-вторых, Дудин рассказал о дезинформации, которую используют в своей работе украинские политики. По его словам, набирающий популярность видеоролик, где солдаты ВСУ выходят к границе с РФ и устанавливают там пограничный столб – фейк, созданный специально для Зеленского.



Силовик раскрыл и ранее неизвестные детали, произошедшие при съемке ролика. "Столбик, который несут на границу, потом его позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" – это такой перформанс для президента", – сказал Дудин.



Михаил Алимов