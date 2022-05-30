 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 31.05.2022
14:52  Уволенный глава СБУ Харькова рассказал, как создают фейки для Зеленского
14:32  Россия дала Болгарии преференции на нефть. Награда за предательство?
13:56  В кыргызском Нарыне сооружен памятник Герою Великой Отечественной генералу Даиру Асанову
13:52  Daily Express: Путин добивается успеха на Украине. На очереди - Китай и Тайвань
13:51  Блогер из Актау показал, насколько обмелел Каспий
13:49  Игра иорданских престолов развивается
13:47  Тунис рискует остаться без новой конституции

13:45  Asharq Al-Awsat: Байден или Путин: кто несет ответственность за начало и окончание войны?
13:42  Какие динозавры обитали на территории современного Узбекистана
13:36  В Алматы открылись новые станции метро (видео)
13:33  Монголия и Россия: чем мы друг для друга уникальны?
09:39  Народный герой Казахстана Кайрат Умбетов стал заместителем главнокомандующего Нацгвардией
09:31  Япония категорически отказалась выходить из нефтегазпроекта "Сахалин-2"
08:41  Конец мезозоя. Давление России на Запад постепенно прорывает укрепрайоны европейского единства, - В.Воробьев
08:11  Юмашева (зятя Ельцина) выставили из советников Путина
07:36  Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО,- Илья Титов
07:24  Новая политическая антропология: возвращение теории Поршнева–Диденко, - Алексей Комогорцев
07:02  Радикальное расширение и щедрое предложение: Китай теснит США в Тихом океане
05:55  К итогам заседания президиума Делового совета ЕАЭС, - В.Чушкин
04:49  Экономические войны Путина: стало ясно, когда определится победитель, - М.Ростовский
00:43  Аруахами мобилизованный и призванный. Памяти историка Таласа Омарбекова, - Н.Нуртазина
00:11  Иран бьется за водные ресурсы. Не исключено применение силы против соседних стран, - Н.Плотников
00:08  Путин собирает Большую Евразию. К ЕАЭС могут присоединиться другие интеграционные объединения, - "НГ"
00:02  "Султан" Эрдоган и его хитрый план примирения России и Украины, - Ростислав Ищенко
Понедельник, 30.05.2022
21:35  Умер известный узбекский спортивный журналист Ахбор Имамходжаев
21:33  Как выглядит центральная мечеть Бишкека, которую собираются сносить?
21:32  Каждый при своем: есть ли в Синьцзяне лагеря заключения уйгуров
20:06  Рахмон поехал в Тегеран возрождать дружбу, - Виктория Панфилова
17:42  Скончалась Герой Узбекистана Лола Муротова
17:37  Уволен глава Узбекского Агентства культурного наследия Нуруллоев
17:36  Конфисковано жилище экс-президента Киргизии Атамбаева
17:33  Foreign Policy: бывшие "братушки" потоком шлют Киеву МиГ-29 и Су-25, чтобы убить побольше русских
15:34  "Некоординируемый координатор". Странные вещи вокруг Координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте
15:25  Трагедия перерастает в протесты: число жертв обрушения в иранском Абадане выросло
12:17  Узбекские золотодобытчики дерутся из-за рудника "Коракутон". Идут аресты
11:58  В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
11:26  Новым управделами президента Киргизии стал мыркообразный строитель Туманбаев
11:12  Смерть мировой экономической модели, - Михаил Леонтьев
10:47  Когда Россия сломает Украину? - Александр Сладков
10:31  Сайт Кыргызпатента рекламирует каталог местных "роскошных проституток", - депутатка Исатбек кызы обижена
10:21  Назарбаев согласился с исключением упоминания Елбасы из КонституцииKZ
09:25  Конец компрадорской буржуазии в Россси? - Владимир Малышев
09:19  Пекин набрасывает сеть на острова Тихого океана, - В.Скосырев
09:17  Между Ираном и Грецией назревает танкерная война, - И.Субботин
08:24  Москва сыграет в карты с Пекином, - М.Буйлов
08:18  Национализация - единственный мирный язык, доступный "коллективному Западу", - М.Делягин
07:59  Николай Сорокин: Без олигархии и олигархов
07:30  Второе издание Drang nach Osten и наши задачи, - В.Зиланов
07:17  Бишкекскую епархию РПЦ возглавил бывший офицер советской армии
07:14  В Киргизии решили придумать новую Военную доктрину
00:56  Выстрелы в Техасе могут рикошетом снести Байдена, - С.Гомзикова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уволенный глава СБУ Харькова рассказал, как создают фейки для Зеленского
14:52 31.05.2022

"Выход украинских солдат к пограничному столбу РФ – постановка"

Сразу после визита Владимира Зеленского в Харьков полетели головы. Своего поста лишился глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин. Сделано это было по инициативе самого президента, который совершил свой первый выезд за пределы Киевского района с момента начала специальной военной операции.

"Уволил главу СБУ области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - правоохранители выяснят", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале. При этом он заявил, что силовик также лишился должности за "провалы в обороне Харькова"

У полковника УСБУ Романа Дудина весьма любопытная биография с изрядной долей компромата. Про него давно ходили слухи, что силовик "потерял берега". До 2014 года он работал обычным консультантом, поднялся во времена АТО: был старшим оперативником. Подчиненные отзываются о нем, как о человеке хитром, но не очень умном, при этом тщеславном и жадным до денег. Он замечен в ряде интриг и махинаций, в том числе связанных с контрабандой. Имел свою карманную партию "Акцент", которую использовал в политических делах. Для офиса президента до поры до времени он был полезен: по указанию Зеленского вел "охоту" на неугодных людей. Например, проводил обыски в офисе оппозиционного депутата Ильи Кивы, принимал участие в задержании координатора платформы "Патриоты за жизнь" Олега Ширяева. Дудина также связывают с различными криминальными структурами, а также с людьми ныне покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

При этом Дудин был назначен на должность главы харьковского СБУ самим Зеленским два года назад, в марте 2020 года, а теперь от их взаимопонимания не осталось и следа. Отставной силовик не остался в долгу и в ответ решил нанести удар по украинскому президенту в медиа-пространстве. Во-первых, в социальных сетях он потребовал от Зеленского принести публичные извинения за оскорбление личного состава службы по Харьковской области. По его словам, именно она имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур. Роман Дудин даже выразил готовность пройти любые проверки, в том числе пройти детектор лжи и публичный опрос. И во-вторых, Дудин рассказал о дезинформации, которую используют в своей работе украинские политики. По его словам, набирающий популярность видеоролик, где солдаты ВСУ выходят к границе с РФ и устанавливают там пограничный столб – фейк, созданный специально для Зеленского.

Силовик раскрыл и ранее неизвестные детали, произошедшие при съемке ролика. "Столбик, который несут на границу, потом его позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" – это такой перформанс для президента", – сказал Дудин.

Михаил Алимов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653997920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 2022 года №903
- Нурсултан Назарбаев: Закон – един для всех
- В Сенате рассмотрят законопроект об интеллектуальной собственности
- Ерлан Кошанов призвал жителей Мангистауского региона поддержать реформы Главы государства
- Алихан Смаилов провел переговоры с Михаилом Мишустиным в Москве
- О ситуации на финансовом рынке в апреле 2022 года
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2022 года №344
- Азат Перуашев встретился с трудовым коллективом Алматинского завода мостовых конструкций и рассказал об основных изменениях Конституции
- В Казахстане подвели итоги XIX летней Всемирной гимназиады
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  