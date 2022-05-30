Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций, - "Взгляд"

20:33 31.05.2022

Магазины стран ЕС вынуждены регулярно менять ценники

31 мая 2022, Станислав Лещенко

Весь Евросоюз страдает от резкого роста цен, особенно на продукты – но более всего, как выяснилось, его самые восточные страны. Лидером этого незавидного "антирейтинга" стала Литва. Почему же и без того небогатые государства ЕС оказались самыми беззащитными перед инфляцией? Ответ на этот вопрос местным торговцам очень не нравится.



Сам факт того, что цены в ЕС растут, удивления не вызывает. Российская спецоперация на Украине и санкционный конфликт западного сообщества с РФ привели к росту стоимости энергоносителей и продуктов питания. По понятным причинам резко выросли цены на газ, нефть, металлы и пшеницу.



Все это закономерно сказывается и на ценниках, которые обыватели видят, рассматривая содержимое полок в продуктовых магазинах. Однако почему-то свежие данные об удорожании пищи в Евросоюзе оказались особенно обескураживающими для жителей стран Восточной Европы.



По данным германского статистического управления (Destatis), основанным на информации статистического управления ЕС (Eurostat), средний показатель роста цен на продукты по ЕС составил в последнее время 8,9%. Рекорд в этом плане поставила в апреле Литва – 22,1%. На втором месте Болгария с 21%, на третьем – Латвия с 17,7%. Значительный рост (более чем на 14%) был зафиксирован также в Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии. Гораздо меньше цены поднялись в западных государствах – членах Евросоюза: в Германии, например, на 8,5%, в Австрии – на 8,1%, во Франции – на 4,3%, а в Ирландии только на 3,6%.



Destatis особо отмечает, что положение людей, проживающих в восточных государствах – членах ЕС, усугубляется тем фактом, что именно в этом регионе доля расходов на продукты питания является самой высокой. Например, в Румынии на продукты приходится более четверти (28,3%) потребительских расходов домохозяйств, а в Латвии – почти четверть (23,4%). Более 20% были зафиксированы в Болгарии и Словакии. В среднем же по ЕС этот показатель составляет 15,9%.



Литовцы – первые кандидаты на обнищание



В чем причина столь вопиющего перекоса? Логичнее всего разобрать ситуацию на примере Литовской Республики, оказавшейся "флагманом" ЕС по росту цен на продукты.



К слову сказать, жители этой страны страдают не только от того, что приходится больше тратиться на питание. В Литве в апреле этого года (по сравнению с апрелем 2021-го) на 37,9% подорожало содержание жилья: вода, электричество, газ и другое топливо. На 23,1% подорожал транспорт. Еда и неалкогольные напитки выросли в цене на 21,7%, товары домашнего обихода – на 10,9%. Подорожали развлечения и досуг: рестораны и гостиницы подняли цены на 13,5%, а отдых и культурные мероприятия – на 8,7%. На 8,8% увеличилась стоимость алкогольных напитков и табачных изделий. Всего потребительские товары за год выросли в цене на 19,3%, а услуги – на 10,9%. Видя такую тенденцию, жители Литвы высказывают самые апокалиптические прогнозы – многие люди всерьез опасаются, что через некоторое время им придется голодать.



Естественно, в стране разгорелись бурные дискуссии – кто виноват? И что интересно, однозначных ответов на этот вопрос обществу не предлагается.



По уверениям литовских экономистов, местные производители и импортеры продуктов повысили цены примерно на столько же, как и в других странах ЕС. Прозвучало предположение, что завысить цены могли торговцы. Но представители действующих в Литве крупных торговых сетей либо вообще отказываются говорить на эту тему, либо валят все на поставщиков.



Так, пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис говорит: "В Литве большая конкуренция между торговцами, поэтому специально договориться о повышении цен невозможно. Все регулирует рынок. Торговцы борются за покупателей: снижают цены, как могут. Но темпы их роста остаются большими. Тем более, что дороже стоит перевозка, электричество...".



В свою очередь пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене отмечает: "Изменения цен зависят от производителя, от договоров с ним, с поставщиками сырья и т. д. Мы видим, что поставщики повышают цены, производители повышают. В некоторых категориях в этом году цены выросли в несколько раз".



Пресс-секретарь сети Maxima Эрнета Дапкене уверяет: "Мы всегда стараемся сделать так, чтобы цены выросли как можно меньше, но понимаем, что дорожает и сырье и энергоресурсы. Все это сказывается на ценах..." При этом, однако, буквально все представители литовских торговых сетей отказались подробно разъяснить журналистам механизм ценообразования – ссылаясь на "коммерческую тайну".



В конечном итоге общественное мнение Литвы склоняется к тому, что торговые сети вздувают цены по собственному произволу. Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что торговцы полагают, что жители все равно никуда не денутся и по-прежнему будут покупать.



"Для сравнения возьму Германию, где цены выросли на 8,5%. Начнем с цен на импорт. У нас цены на эти товары за год выросли на 21%, в Германии – на 20%. Значит, и для нас и для немцев импортные товары подорожали значительно. Давайте сравним цены на продукты питания. В Литве они за год выросли на 17%, в Германии – на 14%. Разница 3%, я бы сказал – это немного. Значит, цены в обеих странах выросли примерно одинаково", – сказал экономист.



Тогда возникает вопрос: почему при вроде бы почти одинаковом росте цен в Литве и Германии продукты в прибалтийской республике в конечном счете подорожали в два с половиной раза быстрее? А ведь это факт.



"На розничном рынке в Литве некоторые товары подорожали намного больше, чем в Германии. Например, овощи в Литве подорожали на 37%, а в Германии на 9%. Молочные продукты в Литве подорожали на 31%, а в Германии на 9,3%. Соль и соусы в Литве стали на 22% дороже, а в Германии – на 3,6%", – комментирует Повилаускас. По его словам, "сложно коротко объяснить", почему так выросли цены именно в Литве.



С похожим мнением выступали и другие литовские экономисты. В свою очередь в государственной антимонопольной службе Литвы невнятно отметили, что они за ситуацией "следят", а по законам за картельные соглашения грозят большие штрафы.



"Основная цель – получить максимальную выгоду здесь и сейчас"



Однако профессор Вильнюсского университета, экономист Ромас Лазутка уличил антимонопольную службу в ненадлежащем исполнении обязанностей. "Возникает подозрение, что что-то не так с рынком, конкуренцией... Возникает вопрос: есть ли конкуренция на рынке?" – сказал Лазутка.



Также он считает, что большая доля вины за удорожание продуктов лежит на Центробанке Евросоюза. "Цены растут, когда появляется больше денег. Так уже было во время пандемии – требовалось сохранить экономику, печатали больше денег. Когда денег много, а количество товаров не растет, начинают расти цены", – сказал профессор.



Однако Лазутка удивляется, что хотя цены в разных странах растут разными темпами, литовские торговцы этим не пользуются. "Цены увеличиваются неодинаково. Вот почему наши жители едут в Польшу, привозят продукты в багажниках. Почему торговые сети не могут послать тягачи за этими дешевыми продуктами?" – вопрошает Лазутка. Он напоминает, что по данным Департамента статистики, за год инфляция в Литве выросла на 16,8%, а в Польше – на 12,4%. То есть польские торговцы несколько более честны с покупателями и взвинчивают цены менее нагло, чем их литовские коллеги.



Также и экономист банка Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас винит в резком росте цен именно литовских торговцев. По словам Маурицаса, цены будут расти до тех пор, пока жители будут соглашаться их выплачивать. Бизнес просто пользуется сложившейся ситуацией – когда вину за подорожание можно свалить на "агрессивный режим Путина".



Маурицас говорит: "Основная цель многих видов бизнеса – получить максимальную выгоду здесь и сейчас, отдать "пандемические" долги и нагулять "жирок" к осени. Но этот рост цен уже становится неуправляемым. Желтую линию мы точно перешагнули". Эксперт отмечает, что уже сейчас литовцы резко снижают объемы потребления, что в ближайшее время приведет к экономическому спаду.