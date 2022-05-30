Манамский канал: зачем Лавров прибыл с визитом в Бахрейн

21:01 31.05.2022 И почему небольшое королевство в Персидском заливе важно для России



Эльнар Байназаров



Сергей Лавров продолжает визиты в страны арабского мира - после Алжира и Омана, которые министр посетил в начале мая, на очереди Бахрейн и Саудовская Аравия. Самое маленькое арабское государство - по площади в два раза меньше Санкт-Петербурга - Бахрейн интересен России как импортер вооружения, туристический центр и потенциальная площадка для производства российских вакцин. Глава МИД РФ обсудил в Манаме украинский кризис и подчеркнул: ВМС РФ не будут препятствовать проходу кораблей с зерном в Средиземное море, но надо, чтобы представители Украины разминировали прибрежные воды. Москва же "выполнила со своей стороны все" для обеспечения продовольственной безопасности. Слова министра прозвучали в ответ на заявление президента Украины, обвинившего РФ в блокаде поставок из Черноморских портов.



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Украина в центре внимания



Это был первый визит главы МИД РФ в Манаму с 2009 года. Третья по "маленькости" страна Азии - после Мальдив и Сингапура - Бахрейн оставался вне больших турне Сергея Лаврова в регион залива в 2019 и 2021 годах.



Сразу по прибытии министр встретился с королем Хамадом Бен Исой Аль Халифом. Глава государства, правящий с 1999 года, выразил сожаление, что визит Сергея Лаврова "выдался столь кратким". Встреча прошла за закрытыми дверями, но позже глава МИД королевства Абдель Латиф Бен Рашид Аз-Зайяни уточнил: обсуждали Украину.



- Его величество и господин Лавров рассмотрели проблемы в отношении украинского кризиса, необходимость его разрешения в интересах двух соседских стран и всего европейского континента. Стороны подчеркнули необходимость дипломатического диалога для политического решения конфликта - это сможет сохранить жизни людей, - привел бахрейнский министр детали встречи.



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Утром 31 мая Сергей Лавров провел переговоры с председателем Совета министров, наследным принцем Бахрейна Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой - сыном короля. Члены семейства Аль Халифа составляют более половины правительства Бахрейна. Встреча также проходила за закрытыми дверями. Главным информатором для российских журналистов вновь стал глава МИД Бахрейна Аз-Зайяни.



С ним Сергей Лавров встречался совсем недавно - 7 апреля в Москве. Тогда, как уточнял МИД РФ, в центре обсуждения тоже была Украина. На этот раз в Манаме министры также сосредоточились на этой теме. Но если в речи бахрейнского министра этот вопрос был первым и самым обширным, то российский министр Украину упомянул только к концу своего выступления.



- Позиция Бахрейна основывается на мирном подходе, необходимости открыть мирные и безопасные коридоры для выхода беженцев, - уточнил Аз-Зайяни.



Сергей Лавров заговорил об Украине в контексте продовольственного кризиса. Бахрейн импортирует свыше 80% продуктов. Пригодных для земледелия территорий - меньше 0,5%, большая часть страны - пустыни. Потому страна заинтересована в стабильных поставках зерновых и подсолнечного масла.



Россия уже больше месяца гарантирует свободный вывоз украинского зерна, заявил Лавров.



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- Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины. Если проблема разминирования будет решена, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и дальнейшие пункты назначения, - уточнил министр.



Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 мая заявил: из-за того, что Россия блокирует украинские порты на Черном и Азовском морях, Украина не может отправить на экспорт 22 млн т зерновых, которые уже есть на складах. Вывоз зерновых стал главной темой телефонных бесед президента Турции с лидерами России и Украины 30 мая. Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о создании "безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морским путем".



В Кремле уточнили, что Владимир Путин в беседе с Эрдоганом "отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов".



Сергей Лавров, развивая эту тему на встрече в Манаме, подчеркнул: "С российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от России".



- А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем закрытием своих портов для российских судов, пресечением логистических и финансовых цепочек, должны задуматься, что для них важнее: делать пиар на теме продовольственной безопасности или проблемы решать, - сказал министр.



"Украинский кризис отражает гораздо более широкие процессы", - продолжил Лавров. И добавил: западные партнеры "полным ходом продвигают концепцию однополярности", где "Запад решает все, а НАТО играет роль глобального полицейского". И все это, по мнению дипломата, для того, чтобы "закрепить главенство США".



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Но главной в своей речи Сергей Лавров сделал все же ближневосточную повестку: конфликт между Израилем и Палестиной, урегулирование в Йемене, иранская ядерная сделка и возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ).



- Неурегулированность палестино-израильского конфликта долгие десятилетия сохраняет очаг напряженности, который вновь вызывает серьезное беспокойство в связи с последними событиями в Иерусалиме, - отметил министр.



Манама не случайно стала местом для обсуждения отношений между Израилем и Палестиной - в 2020 году Бахрейн наряду с ОАЭ, Суданом и Марокко установил дипотношения с еврейским государством. Этот шаг вызвал много недовольства как внутри Бахрейна, где свыше 60% населения шииты и велико - в религиозном плане - влияние Ирана, как и в соседних исламских странах. И Бахрейн, и Россия призвали к урегулированию конфликта через Арабскую инициативу и создание двух государств.



По сирийской тематике, как подчеркнул Сергей Лавров, позиции Бахрейна и РФ совпадают: "Проблемы Сирии будут решаться более эффективно, если САР восстановит членство в ЛАГ". Коснулись стороны и иранской ядерной сделки, переговоры по которой остаются замороженными уже два месяца.



- Здесь возникли некие препятствия, прежде всего в силу позиции США, которые пытаются выторговать дополнения в первоначальные замыслы, содержание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое было утверждено СБ ООН. Справедливость требует восстановления СВПД без каких-либо довесков, - заявил Лавров.



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Его упрек в адрес США звучал особенно остро, учитывая, что всего в 20 км расположена американская военная база, на которой находится управление Пятого Тихоокеанского флота.



А еще в 200 км - через залив - расположен и сам Иран, отношения с которым у Манамы сохраняются натянутыми с 1980-х годов. Бахрейн подозревает Тегеран в провоцировании антиправительственных протестов - в 1980–1990-е годы религиозные группы внутри Бахрейна планировали совершить исламскую революцию по примеру Ирана. Но протесты были подавлены.



В 2011 году Бахрейн тяжело затронула арабская весна - в столкновениях с полицией и военными, по разным данным, погибли около сотни демонстрантов, тысячи человек отправились в тюрьмы за участие в протестах против короля и за более широкую представленность во власти шиитов. С самого момента обретения независимости в 1970-е годы, Бахрейном правит суннитское меньшинство во главе с семейством Аль Халифа.



В 2011-м США также подозревали в организации "весны" Тегеран, считая это продолжением йеменского сценария.



Кошелек залива



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До 1975 года главным финансовым хабом и кошельком стран Персидского залива был Ливан. С началом разрушительной Гражданской войны страна потеряла свое реноме "ближневосточной Швейцарии" и славу "заливного кошелька" перехватил Бахрейн - только появившаяся тогда монархия, расположенная на 80 островах между Саудовской Аравией, Катаром и Ираном.



Площадь Бахрейна (около 760 кв.км) в два раза меньше Санкт-Петербурга (около 1,4 тыс. кв. км), однако по уровню ВВП на душу населения страна входит в первую двадцатку: $20,4 тыс.



Для сравнения: соседний Кувейт - $24,8 тыс., главный спонсор бахрейнской экономики Саудовская Аравия - $20 тыс., Оман, где Лавров был в начале мая, - $14 тыс.



При этом общий ВВП Бахрейна - самый скромный в Персидском заливе - всего $34,7 млрд. В газовом гиганте Катаре - $144 млрд, Кувейте - $105,6 млрд. В Омане, чьи нефтяные запасы, как и бахрейнские, скоро иссякнут - $73 млрд.



Тем не менее Бахрейн, по оценкам Всемирного банка, - самая диверсифицированная экономика залива. Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов составляют в пределах 60–70% ВВП, около 15% - алюминиевая промышленность и еще 10% - сфера услуг, включая туризм.



Почти 60% туристов прибывают в Бахрейн из соседних стран Ближнего Востока, но государство постепенно выходит и на российский рынок. По оценке посла РФ в Манаме Игоря Кремнева, в допандемийный 2019 год страну посетило 39 тыс. наших граждан.



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Манама, несмотря на ее глубокие исторические связи с США, - еще в 2001 году президент Джордж Буш наделил Бахрейн статусом "важного партнера НАТО вне альянса", - закупает и российское вооружение. Бахрейн стал первым иностранным заказчиком российских противотанковых комплексов "Корнет-ЭМ", в 2016 году Манама подписала контракт на закупку российских вертолетов и интересовалась системами ПВО.



Сотрудничают РФ и Бахрейн и в сфере инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский инвестфонд "Мумталакат" совместно развивают производство вакцины "Спутник V" и другие проекты. Как уточнил Сергей Лавров, за последний год Бахрейн вдвое увеличил взнос в совместную инвестплатформу.



Следующая остановка главы МИД РФ - Саудовская Аравия. 1 июня в Эр-Рияде состоится встреча Сергея Лаврова с главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где основной темой, как ожидается, также станет Украина.



Как пишет Reuters, министры иностранных дел стран залива после встречи с Лавровым проведут онлайн-переговоры и с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Источник - Известия

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