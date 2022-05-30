Древний город Империи Миттани найден на дне обмелевшего водохранилища в Ираке

21:02 31.05.2022

Древний город найден на дне обмелевшего водохранилища в Ираке



Группа немецких и курдских археологов изучает 3400-летний город эпохи империи Митанни, когда-то располагавшийся на реке Тигр, сообщает Zakon.kz.



Информация об этом появилась на сайте Тюбингенского университета.



Древнее поселение "вынырнуло" из толщи воды Мосульского водохранилища в начале 2022 года, когда из-за сильной засухи в Ираке в нем быстро упал уровень воды.



Обширный город с дворцом и несколькими большими зданиями мог быть древним Закику, который, как полагают ученые, был важным центром империи Митанни (ок. 1550-1350 годов до н.э.).



Впервые археологам из Университета Фрайбурга и Университета Тюбингена в Германии удалось увидеть часть древнего города еще в 2018 году. Но теперь ученые смогли исследовать его более подробно, хотя у них на это было слишком мало времени.



Дело в том, что руины древнего города, который, как считается, был разрушен землетрясением в 1350 году до нашей эры, затоплены водами Мосульского водохранилища, находящегося возле города Мосул на севере Ирака.



Ирак является одной из стран мира, наиболее пострадавших от изменения климата. Юг страны уже несколько месяцев страдает от сильнейшей засухи. Чтобы предотвратить высыхание посевов, с декабря большое количество воды отбирается из Мосульского водохранилища - самого важного хранилища воды в стране. Это и привело к обнажению города бронзового века, который был затоплен десятилетия назад без каких-либо предварительных археологических исследований. Он расположен в Кемуне в Курдистане.



Древнее государство Митанни (XVII-XIII века до н. э) существовало на территории Северной Месопотамии, в долине рек Тигр и Евфрат.



В конце XVII века до нашей эры произошло укрепление и возвышение государства. Этому способствовал разгром Вавилонии и период междоусобиц в Хеттском царстве - ослабление двух наиболее могущественных держав Месопотамии.



О Митанни сегодня известно меньше, чем о других ближневосточных государствах древности. Поэтому исследователи поспешили изучить редкую находку, пока водохранилище вновь не наполнилось.



Константин Вноровский