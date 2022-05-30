В Алматы проходит Международная книжная ярмарка

21:05 31.05.2022

На площади имени Шокана Уалиханова развернулась ярмарка "Алматы кітап жәрмеңкесі", передает Zakon.kz.



Организаторами выступили Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, акимат города Алматы, Национальная государственная книжная палата РК.



В мероприятии участвуют более 50 отечественных издательств и книжных магазинов, а также делегации из Кыргызстана и России.



Гости выставки-ярмарки имеют возможность ознакомиться с новинками книжного рынка, приобрести их, встретиться с авторами и получить подписанные экземпляры произведений в рамках автограф-сессий.



Отмечается, что на ярмарке выставлены оригинальные книги видных деятелей движения Алаш, изданные в конце XIX и начале XX веков, предоставленные Национальной государственной книжной палатой РК.



Елена Беляева

Алматы