Хунта против Зеленского: на Украине созрел военный переворот, - "МК"

00:00 01.06.2022

Почему президент Незалежной стал избавляться от силовиков



На Украине начался политический передел. Президент Зеленский действует на упреждение, снимая силовиков. О том, что на самом деле может стоять за скандальным увольнением начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина, при чем тут нацбаты, что может произойти после завершения Славянско-Краматорской операции и почему офису Зеленского стоит опасаться, что всю их команду могут разменять, мы поговорили с политологом Маратом Башировым.



Почему президент Незалежной стал избавляться от силовиков

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

- Я бы назвал это не политическим, а силовым переделом, - говорит Марат Баширов. - Очевидно, что среди окружения господина Зеленского присутствуют разные группы силовиков. Я подозреваю, что глава СБУ Харьковской области Роман Дудин - это та часть СБУшников", которая замкнута, в частности, на нацбатах.



В свое время националистическими батальонами руководил, да и сейчас продолжает координировать их деятельность, бывший министр МВД господин Аваков. А он как раз-таки опирается на Харьков. Именно в Харькове создавались наиболее оголтелые, преступные нацбаты.



В силу того, что все больше появляется информации о разногласии между силовиками - СБУ и военными из ВСУ с одной стороны и господином Зеленским с его кураторами из разведок западных стран с другой стороны, я думаю, что это как раз такое упреждение по Харькову. Было сказано, что деятельностью Дудина займутся правоохранительные органы. И это, скорее всего, не последнее снятие с поста кого-то из силовиков.



Политолог обращает внимание, что президент Зеленский приехал в Харьковскую область лично. Причем с силовой поддержкой, захватив с собой большую группу спецназа.



- Можно было бы просто издать указ о снятии начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина и привести на этот пост собственноручно кого-то другого. Но тогда, вполне возможно, там случился бы бунт. Эти ребята отказались бы исполнять этот указ Зеленского.



- Есть те, кто считает, что это была пиар-акция президента Зеленского.



- Нет, это не пиар-акция, а кадровая чистка. Более того, я думаю, что в какой-то момент там сложилась ситуация, когда лояльный Зеленскому губернатор Харьковской области Олег Синегубов - как они говорят, Харьковской ОГА, почувствовал, что ему там приготовили, что называется, "последнюю дорожку". Вот он и просигнализировал президенту: надо что-то предпринять, мол, и вы в опасности, и я. Соответственно, Зеленский и метнулся.



Тайный ведь смысл в чем? У Зеленского же есть право назначать губернаторов. И это одна из его опор. Если он даст сейчас слабину, то все поймут, что он не защищает их, и одна из сеток его управления очень быстро посыплется.



- В офисе президента Зеленского боятся своего силового блока?



- Да, они его боятся. Зеленский и его команда боится, что их всех разменяют. Все проигрыши сейчас, с точки зрения территориальных потерь, может быть, и не очень заметны. Но после завершения Славянско-Краматорской операции, когда еще падет и Авдеевка, станет понятно, что фронт очень быстро покатится на запад.



Дальше у силовиков будет очень серьезная развилка. Или дальше пытаться как-то договариваться с Москвой, пробовать разменять территорию, но сохранить пусть куцее, но государство Украину. Либо, что называется, улучшать качество управления. А для этого нужно фактически совершить военный переворот.



Желание Шольца сделать армию Германии сильнейшей в Европе прозвучало странно



- Это будет хунта - группа военных придет к власти насильственным путем.



- Да, это будет хунта. Но, видите ли, в чем дело, пока у господина Зеленского все-таки есть некие иллюзии. Он считает, что Украине удастся победить на Восточном фронте, что им удастся отвоевать обратно Запорожье и Херсон. Он все-таки не переводит экономику Украины "на военные, мобилизационные рельсы".



По большому счету ему наплевать на будущее экономики Украины. Он уже имеет огромные личные активы, порядка 900 миллионов долларов, которые лежат у него на счетах в банках. У него, и у его родственников есть гражданство Израиля и Великобритании.



Соответственно, человек просто не думает как государственник. Он думает как человек, который заработал деньги и прикидывает, как бы сделать так, чтобы они у него остались и ему за это ничего не было. Поэтому рассуждения про экономику, про отвоевание земель - это уже вторично.



В западных спецслужбах работают профессионалы. Они создают такие условия, когда человек думает прежде всего о себе. Они загнали Зеленского в такой коридор, где впереди - морковка, а позади - виселица, такое у него мироощущение. И дальше им управляют. Относительно того, что происходит, - на документах и приказах вроде бы стоит подпись Зеленского, но на самом деле это решение спецслужб.



- Зеленского могут физически устранить?



- Ну конечно, кому он будет нужен во время военного переворота.



- Его усиленно охраняют, в том числе и британцы с американцами.



- 40 спецназовцев, какими бы они хорошо подготовленными бойцами ни были, не способны противостоять вооруженным силам, тем более когда на первый план выходит тяжелая техника.



- Звучат опасения, что новый президент Украины при поддержке "мирового сообщества" будет говорить о мире, чтобы выиграть время для восстановления боеспособности армии.



- По переговорному процессу мы занимаем жесткую позицию. Это следует из заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, из комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Все условия озвучены. Мы мирные люди, но, пока эти условия не будут выполнены, наш "бронепоезд" будет идти вперед.



Авторы: СВЕТЛАНА САМОДЕЛОВА



31 мая 22