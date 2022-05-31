 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.06.2022
00:14  Семейный каганат Виктории Нуланд, Ю.Нерсесов
00:04  США, Китай и остров Тайвань – конец двусмысленности, - Елена Пустовойтова
00:02  Проблемы энергетики Центральной Азии и Россия, - В.Прохватилов
00:00  Хунта против Зеленского: на Украине созрел военный переворот, - "МК"
Вторник, 31.05.2022
21:05  В Алматы проходит Международная книжная ярмарка
21:02  Древний город Империи Миттани найден на дне обмелевшего водохранилища в Ираке
21:01  Манамский канал: зачем Лавров прибыл с визитом в Бахрейн

20:56  П.В. Густерин: Хамза аль-Куфи, разделивший Коран на манзили
20:33  Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций, - "Взгляд"
20:22  В Андижане откроют "госинститут иностранных языков"
14:52  Уволенный глава СБУ Харькова рассказал, как создают фейки для Зеленского
14:32  Россия дала Болгарии преференции на нефть. Награда за предательство?
13:56  В кыргызском Нарыне сооружен памятник Герою Великой Отечественной генералу Даиру Асанову
13:52  Daily Express: Путин добивается успеха на Украине. На очереди - Китай и Тайвань
13:51  Блогер из Актау показал, насколько обмелел Каспий
13:49  Игра иорданских престолов развивается
13:47  Тунис рискует остаться без новой конституции
13:45  Asharq Al-Awsat: Байден или Путин: кто несет ответственность за начало и окончание войны?
13:42  Какие динозавры обитали на территории современного Узбекистана
13:36  В Алматы открылись новые станции метро (видео)
13:33  Монголия и Россия: чем мы друг для друга уникальны?
09:39  Народный герой Казахстана Кайрат Умбетов стал заместителем главнокомандующего Нацгвардией
09:31  Япония категорически отказалась выходить из нефтегазпроекта "Сахалин-2"
08:41  Конец мезозоя. Давление России на Запад постепенно прорывает укрепрайоны европейского единства, - В.Воробьев
08:11  Юмашева (зятя Ельцина) выставили из советников Путина
07:36  Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО,- Илья Титов
07:24  Новая политическая антропология: возвращение теории Поршнева–Диденко, - Алексей Комогорцев
07:02  Радикальное расширение и щедрое предложение: Китай теснит США в Тихом океане
05:55  К итогам заседания президиума Делового совета ЕАЭС, - В.Чушкин
04:49  Экономические войны Путина: стало ясно, когда определится победитель, - М.Ростовский
00:43  Аруахами мобилизованный и призванный. Памяти историка Таласа Омарбекова, - Н.Нуртазина
00:11  Иран бьется за водные ресурсы. Не исключено применение силы против соседних стран, - Н.Плотников
00:08  Путин собирает Большую Евразию. К ЕАЭС могут присоединиться другие интеграционные объединения, - "НГ"
00:02  "Султан" Эрдоган и его хитрый план примирения России и Украины, - Ростислав Ищенко
Понедельник, 30.05.2022
21:35  Умер известный узбекский спортивный журналист Ахбор Имамходжаев
21:33  Как выглядит центральная мечеть Бишкека, которую собираются сносить?
21:32  Каждый при своем: есть ли в Синьцзяне лагеря заключения уйгуров
20:06  Рахмон поехал в Тегеран возрождать дружбу, - Виктория Панфилова
17:42  Скончалась Герой Узбекистана Лола Муротова
17:37  Уволен глава Узбекского Агентства культурного наследия Нуруллоев
17:36  Конфисковано жилище экс-президента Киргизии Атамбаева
17:33  Foreign Policy: бывшие "братушки" потоком шлют Киеву МиГ-29 и Су-25, чтобы убить побольше русских
15:34  "Некоординируемый координатор". Странные вещи вокруг Координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте
15:25  Трагедия перерастает в протесты: число жертв обрушения в иранском Абадане выросло
12:17  Узбекские золотодобытчики дерутся из-за рудника "Коракутон". Идут аресты
11:58  В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
11:26  Новым управделами президента Киргизии стал мыркообразный строитель Туманбаев
11:12  Смерть мировой экономической модели, - Михаил Леонтьев
10:47  Когда Россия сломает Украину? - Александр Сладков
10:31  Сайт Кыргызпатента рекламирует каталог местных "роскошных проституток", - депутатка Исатбек кызы обижена
10:21  Назарбаев согласился с исключением упоминания Елбасы из КонституцииKZ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хунта против Зеленского: на Украине созрел военный переворот, - "МК"
00:00 01.06.2022

Почему президент Незалежной стал избавляться от силовиков

На Украине начался политический передел. Президент Зеленский действует на упреждение, снимая силовиков. О том, что на самом деле может стоять за скандальным увольнением начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина, при чем тут нацбаты, что может произойти после завершения Славянско-Краматорской операции и почему офису Зеленского стоит опасаться, что всю их команду могут разменять, мы поговорили с политологом Маратом Башировым.

Почему президент Незалежной стал избавляться от силовиков
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
- Я бы назвал это не политическим, а силовым переделом, - говорит Марат Баширов. - Очевидно, что среди окружения господина Зеленского присутствуют разные группы силовиков. Я подозреваю, что глава СБУ Харьковской области Роман Дудин - это та часть СБУшников", которая замкнута, в частности, на нацбатах.

В свое время националистическими батальонами руководил, да и сейчас продолжает координировать их деятельность, бывший министр МВД господин Аваков. А он как раз-таки опирается на Харьков. Именно в Харькове создавались наиболее оголтелые, преступные нацбаты.

В силу того, что все больше появляется информации о разногласии между силовиками - СБУ и военными из ВСУ с одной стороны и господином Зеленским с его кураторами из разведок западных стран с другой стороны, я думаю, что это как раз такое упреждение по Харькову. Было сказано, что деятельностью Дудина займутся правоохранительные органы. И это, скорее всего, не последнее снятие с поста кого-то из силовиков.

Политолог обращает внимание, что президент Зеленский приехал в Харьковскую область лично. Причем с силовой поддержкой, захватив с собой большую группу спецназа.

- Можно было бы просто издать указ о снятии начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина и привести на этот пост собственноручно кого-то другого. Но тогда, вполне возможно, там случился бы бунт. Эти ребята отказались бы исполнять этот указ Зеленского.

- Есть те, кто считает, что это была пиар-акция президента Зеленского.

- Нет, это не пиар-акция, а кадровая чистка. Более того, я думаю, что в какой-то момент там сложилась ситуация, когда лояльный Зеленскому губернатор Харьковской области Олег Синегубов - как они говорят, Харьковской ОГА, почувствовал, что ему там приготовили, что называется, "последнюю дорожку". Вот он и просигнализировал президенту: надо что-то предпринять, мол, и вы в опасности, и я. Соответственно, Зеленский и метнулся.

Тайный ведь смысл в чем? У Зеленского же есть право назначать губернаторов. И это одна из его опор. Если он даст сейчас слабину, то все поймут, что он не защищает их, и одна из сеток его управления очень быстро посыплется.

- В офисе президента Зеленского боятся своего силового блока?

- Да, они его боятся. Зеленский и его команда боится, что их всех разменяют. Все проигрыши сейчас, с точки зрения территориальных потерь, может быть, и не очень заметны. Но после завершения Славянско-Краматорской операции, когда еще падет и Авдеевка, станет понятно, что фронт очень быстро покатится на запад.

Дальше у силовиков будет очень серьезная развилка. Или дальше пытаться как-то договариваться с Москвой, пробовать разменять территорию, но сохранить пусть куцее, но государство Украину. Либо, что называется, улучшать качество управления. А для этого нужно фактически совершить военный переворот.

Желание Шольца сделать армию Германии сильнейшей в Европе прозвучало странно

- Это будет хунта - группа военных придет к власти насильственным путем.

- Да, это будет хунта. Но, видите ли, в чем дело, пока у господина Зеленского все-таки есть некие иллюзии. Он считает, что Украине удастся победить на Восточном фронте, что им удастся отвоевать обратно Запорожье и Херсон. Он все-таки не переводит экономику Украины "на военные, мобилизационные рельсы".

По большому счету ему наплевать на будущее экономики Украины. Он уже имеет огромные личные активы, порядка 900 миллионов долларов, которые лежат у него на счетах в банках. У него, и у его родственников есть гражданство Израиля и Великобритании.

Соответственно, человек просто не думает как государственник. Он думает как человек, который заработал деньги и прикидывает, как бы сделать так, чтобы они у него остались и ему за это ничего не было. Поэтому рассуждения про экономику, про отвоевание земель - это уже вторично.

В западных спецслужбах работают профессионалы. Они создают такие условия, когда человек думает прежде всего о себе. Они загнали Зеленского в такой коридор, где впереди - морковка, а позади - виселица, такое у него мироощущение. И дальше им управляют. Относительно того, что происходит, - на документах и приказах вроде бы стоит подпись Зеленского, но на самом деле это решение спецслужб.

- Зеленского могут физически устранить?

- Ну конечно, кому он будет нужен во время военного переворота.

- Его усиленно охраняют, в том числе и британцы с американцами.

- 40 спецназовцев, какими бы они хорошо подготовленными бойцами ни были, не способны противостоять вооруженным силам, тем более когда на первый план выходит тяжелая техника.

- Звучат опасения, что новый президент Украины при поддержке "мирового сообщества" будет говорить о мире, чтобы выиграть время для восстановления боеспособности армии.

- По переговорному процессу мы занимаем жесткую позицию. Это следует из заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, из комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Все условия озвучены. Мы мирные люди, но, пока эти условия не будут выполнены, наш "бронепоезд" будет идти вперед.

Авторы: СВЕТЛАНА САМОДЕЛОВА

31 мая 22

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654030800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 2022 года №903
- Нурсултан Назарбаев: Закон – един для всех
- В Сенате рассмотрят законопроект об интеллектуальной собственности
- Ерлан Кошанов призвал жителей Мангистауского региона поддержать реформы Главы государства
- Алихан Смаилов провел переговоры с Михаилом Мишустиным в Москве
- О ситуации на финансовом рынке в апреле 2022 года
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2022 года №344
- Азат Перуашев встретился с трудовым коллективом Алматинского завода мостовых конструкций и рассказал об основных изменениях Конституции
- В Казахстане подвели итоги XIX летней Всемирной гимназиады
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  