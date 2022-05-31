Проблемы энергетики Центральной Азии и Россия, - В.Прохватилов

00:02 01.06.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 31.05.2022



Проблемы энергетики Центральной Азии и Россия



Россия предлагает построить новую линию электропередачи из Сибири в Кыргызстан через территорию Казахстана. "Один из интересных проектов, которые мы начали обсуждать в Кыргызстане, вынесли на координационный совет, – это строительство протяженной линии (постоянного тока) из Сибири в Кыргызстан через территорию Казахстана. Это позволит увеличить обмен мощностью между ЕАЭС", – заявил 26 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.



Передача электроэнергии на дальние расстояния с помощью ЛЭП ультравысокого напряжения важна для всех республик Центральной Азии; она помогла бы решить острейшую проблему – перманентные отключения электроэнергии, которые превратились в бич региона.



Так, 25 января 2022 года перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы одновременно на юге Казахстана, в Киргизии и Узбекистане. В Киргизии свет отключили в городах Ош, Джалал-Абад, Каракол, в Баткенской, Чуйской и Таласской областях. В Узбекистане блэкаут затронул Ташкент и Ташкентскую область, Ферганскую долину, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Бухарскую и Кашкадарьинскую области. На юге Казахстана отключения произошли в Алма-Ате, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области.



Отключение электричества вызвало перебои с отоплением и водоснабжением, погасли светофоры, остановились поезда метро, замерли аэропорты. Повсеместно отключился Интернет и не работала мобильная связь.



В Минэнерго Узбекистана заявили, что причиной массового отключения электроэнергии стала крупная авария в энергосистеме Казахстана, которая вызвала веерные отключения в Узбекистане. Блэкаут перекинулся и на Киргизию.



"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север – Восток – Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север – Восток – Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", – говорится в заявлении управляющей казахстанскими энергосетями компании KEGOC.



Аварийный дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии возникает, помимо прочего, из-за резкого повышения ее потребления. Например, из-за активного использования кондиционеров летом и обогревателей зимой.



В советские времена все республики Центральной Азии входили в Единую энергетическую систему СССР и проблем с электроснабжением не было. Оперативные перетоки электроэнергии обеспечивали бесперебойную работу всех энергосетей региона.



В настоящее время Узбекистан, Киргизия и юг Казахстана объединены в энергетическое кольцо, но его возможностей недостаточно в критических ситуациях. При возникновении аварийного дисбаланса снабжение электроэнергией трех республик оказалось в зависимости от переброски электричества из Северного Казахстана по ЛЭП 500 кВ переменного тока, потери в которой достигают десяти процентов. Если бы переброска электроэнергии с севера на юг Казахстана осуществлялась по ультравысоковольтным сетям постоянного тока ЛЭП 1150 кВ, технологией строительства и эксплуатации которых, как мы писали, обладает только Россия, этих потерь не было бы, и аварийный дисбаланс в сетях Узбекистана и Киргизии, скорее всего, не вызвал бы масштабный блэкаут.



В начале апреля 2022 года Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и пять крупнейших энергокомпаний страны выступили с обращением к президенту Токаеву, в котором заявили о наступающем кризисе в энергетическом секторе из-за нерешенных системных проблем отрасли. "Необходимо отметить, что на текущий момент в Республике Казахстан наступает энергетический кризис", – говорится в тексте обращения.



Уже в этом году дефицит электрической мощности в энергосистеме Казахстана даже с учетом ввода новых мощностей составит 1 327 МВт, дефицит регулировочной мощности – 894 МВт. Еще более тревожная ситуация в теплоэнергетике, где дефицит тепловой энергии наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и других областях.



США навязывают республикам Центральной Азии свою концепцию решения энергетических проблем, основанную, как отмечается в докладе Российского совета по международным делам (РСМД), на выводах американской разработки "Глобальная безопасность водных ресурсов". В 2012 году эта разработка была положена в основу программы USAID Power Central Asia. Странам Центральной Азии было предложено скопировать модель энергетического рынка скандинавских стран – энергетическую биржу Nord Pool. Однако только около 11% контрактов на поставку электроэнергии на бирже Nord Pool ведут к физической поставке, все остальное – спекулятивные контракты.



При этом из участия в общем энергетическом рынке исключаются Россия и Китай и, судя по сумме инвестиций (около $20 млн), обновление основных фондов генерации и переток энергии не планируются (для этого требуются на порядок более высокие вложения).



Американская модель единой энергосистемы региона создает возможность внезапного обрушения биржевыми спекулянтами энергетического рынка Центральной Азии и не предполагает обновления обветшавших энергосетей. Зато избавиться от энергетического дефицита позволяет другой путь. Он откроется с запуском общего электроэнергетического рынка (ОЭР) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запуск запланирован на 1 января 2025 года, говорится в январском докладе Евразийской экономической комиссии "Цифры и факты: энергетика и инфраструктура".



Предложенное Россией строительство протяженной линии постоянного тока из Сибири в Кыргызстан через территорию Казахстана принесет громадный выигрыш за счет минимизации потерь в энергосетях. Воздушные и кабельные линии постоянного тока проще и дешевле линий переменного тока. Проводов или кабелей для них требуется значительно меньше, их опоры существенно легче, расход материалов тоже меньше, трасса ЛЭП более узкая, стоимость строительства меньше.



При этом обеспечивается надежная, экономичная и полностью управляемая передача больших мощностей в тысячи мегаватт на тысячи километров от ГЭС или ТЭС, расположенных рядом с угольными и нефтяными разработками к потребителям.



Повышается устойчивость энергосистем. Исключаются системные аварии энергосистем, число которых в развитых странах быстро растет с увеличением мощности энергосистем и которые наносят громадный экономический ущерб.



Самую большую выгоду дают ЛЭП ультравысокого напряжения 1150 киловольт постоянного тока, технологиями которых владеет только Россия. В своем выступлении на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке глава Минэнерго отметил, что Россия со своей стороны всегда готова оказывать содействие в обеспечении бесперебойной надежной работы электроэнергетики стран ЕАЭС и оказывать помощь в повышении надежности и безопасности работы энергосистемы.