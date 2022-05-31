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США, Китай и остров Тайвань – конец двусмысленности, - Елена Пустовойтова
00:04 01.06.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 31.05.2022

США политизируют и идеологизируют что угодно

Еще полгода назад Байден уверял Си Цзиньпина, что США придерживаются принципа "одного Китая". Что "США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем". Это означало, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня и надеются, что в Тайваньском проливе сохранятся мир и стабильность.

Принцип "одного Китая", признанный большинством стран мира, означает существование только одного китайского государства со столицей в Пекине, несмотря на то что существует и другое, претендующее на название "Китай", – остров Тайвань. Данный принцип США официально признали в 1979 году.

Тайвань под боком у Китая "удобен" для США почти в том же смысле, в каком им "удобно" расположение Украины с проамериканским режимом у границ Российской Федерации. Президент Байден заявил, что США будут готовы вмешаться, чтобы защитить Тайвань, если Китай вторгнется на остров. Положен конец политической двусмысленности в вопросе существования острова как независимого от материкового Китая.

Джо Байден не Джимми Картер. И сейчас не 1979 год, когда существовала сверхдержава СССР и президент США подписывал "Закон об отношениях с Тайванем", признававший остров частью КНР. Закон 1979 года принимался, как сказано в его преамбуле, "в целях поддержания мира, безопасности и стабильности в западной части Тихого океана". А Байден, находясь 23 мая в Токио, в ответ на вопрос, готовы ли США "принять военное участие для защиты Тайваня", заявил: "Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя… Я ожидаю, что многое зависит от того, насколько решительно мир даст понять, что такого рода действия [вторжение КНР на Тайвань. – Ред.] приведут к долгосрочному неодобрению".

Мир в глазах представителей американских верхов – это США и те, кого они посадят рядом, "отстаивая" одну часть Китая от другой. Премьер-министра Японии Кисиду Байден рядом с собой посадил. И Кисида послушно заявил, что "односторонние попытки изменить статус-кво силой, как на Украине, никогда не должны допускаться в Индо-Тихоокеанском регионе". Японский премьер и американский президент настойчиво подчеркивали перед журналистами важность мира и стабильности в Тайваньском проливе (видимо, поэтому Байден одобрил усилия Японии по "фундаментальному укреплению обороноспособности").

Прямые инвестиции США в этот регион в 2020 году составили более 969 миллиардов долларов, подтверждая заявку на то, что США "являются экономической державой Индо-Тихоокеанского региона и расширение здесь экономического лидерства США идет на пользу американским рабочим и предприятиям, а также населению региона", писало американское интернет-издание Global Security.

Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF) – это экономический компонент Индо-тихоокеанской стратегии США, которая, по мнению многих в Азии, сосредоточена на военных вопросах. При этом IPEF не соглашение о свободной торговле. Заявлено, что это инициатива по установлению "правил" в четырех сферах: устойчивость торговли (укрепление глобальных цепочек поставок), инфраструктура, декарбонизация, борьба с коррупцией. Правила будут установлены для примкнувших к инициативе партнеров США: Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, производящие в совокупности 40 процентов мирового ВВП.

"Установленные правила торговли", объявил Белый дом, прежде всего, должны радовать возможностями "американских рабочих, малые предприятия и владельцев ранчо, которые получат возможность конкурировать в Индо-Тихоокеанском регионе". Ну и ВПК США, потому что именно американским оружием будут утверждаться "свобода и независимость" Тайваня.

Нетрудно заметить, что среди подписавших новое соглашение с Соединенными Штатами только три члена АСЕАН: Вьетнам, Филиппины и Сингапур. Им на руку, что индо-тихоокеанские планы США направлены на противодействие растущему влиянию Китая. Остальные страны АСЕАН, особенно малые и средние, похоже, сохранят нейтралитет. Им сложно угадать, каким боком повернутся к ним США завтра, если китайский военно-морской флот замаячит на горизонте.

В день объявления о появлении IPEF министр иностранных дел КНР Ван И заявил: "Так называемая Индо-Тихоокеанская Стратегия обречена на провал", потому что она "вызывает все больше и больше настороженности и беспокойства, пытается стереть само название "Азиатско-Тихоокеанский регион" и эффективную архитектуру регионального сотрудничества, сложившуюся вокруг Китая... США политизируют и идеологизируют экономические вопросы, используя экономические средства, чтобы заставить страны региона выбирать между Китаем и Соединенными Штатами".

В Токио дело не ограничилось провозглашением Индо-Тихоокеанской экономической структуры. В столице Японии прошел еще саммит Quad, на котором лидеры США, Японии, Индии и Австралии обнародовали план наблюдения за морем в Индо-Тихоокеанском регионе, пообещав инвестировать в инфраструктуру 50 миллиардов долларов с целью противостоять Китаю. В совместном заявлении Джо Байден, Фумио Кисида, Нарендра Моди и Энтони Альбанезе объявили, что Quad "является силой добра" и "стремится принести ощутимую пользу всему миру". Что это за "польза", мы вскоре увидим...

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654031040


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