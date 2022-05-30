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|Новая станция метро в Алматы уже рассыпается
00:10 01.06.2022
Открывшаяся утром станция метро "Сарыарка" не прошла проверку на прочность. К вечеру пассажиры уже нашли недочеты в качестве строительных работ, передает Экспресс К.
В социальных сетях бурно обсуждают фотографию с надписью названия станции. На "Сарыарке" в первый день эксплуатации отвалилась буква.
Многие комментаторы пишут, что уже побывали на новых станциях "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Люди боятся, что в скором времени станции закроют.
В 11 часов спустился на эскалаторе посмотреть станцию "Момышулы". Посмотрев, сразу вышел. Один из эскалаторов уже не работает. Специалисты ремонтируют. Чему радоваться? С такими темпами поломок могут и закрыть,
- пишет комментатор.
Но были и те, кто все же остался рад увеличению протяженности алматинского метрополитена.