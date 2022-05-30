Новая станция метро в Алматы уже рассыпается

00:10 01.06.2022

Открывшаяся утром станция метро "Сарыарка" не прошла проверку на прочность. К вечеру пассажиры уже нашли недочеты в качестве строительных работ, передает Экспресс К.



В социальных сетях бурно обсуждают фотографию с надписью названия станции. На "Сарыарке" в первый день эксплуатации отвалилась буква.



