Семейный каганат Виктории Нуланд, Ю.Нерсесов

00:14 01.06.2022

31 мая 2022



Мигрантка из Киева не рискнула исправить ошибку деверя Госсекретаря США

Юрий Нерсесов



Глава Чечни Рамзан Кадыров изрядно поспешил, заявив 28 мая, что "Северодонецк находится под нашим полным контролем. Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города". К вечеру 30 мая войска России и ЛНР заняли лишь треть города, 31-го мая продвинулись еще, но до его полной зачистки еще далеко.



Кроме того, вызывает сомнение тезис уважаемого Рамзана Ахматовича о победе прежде всего силами его бойцов "при тесном взаимодействии со всеми задействованными силами Минобороны и народной милиции ЛНР". Просто потому, что "задействованных сил" с танками и артиллерией там многократно больше, чем чеченцев. Примерно во столько же раз, во сколько солдат Красной армии было больше поляков при штурме Берлина.



Спич Кадырова можно списать на горячий кавказский темперамент, но у сотрудников американского Института по изучению войны подобного оправдания нет. Между тем их обзор событий под Северодонецком куда смешнее. По мнению Фредерика Кагана, Джорджа Барросса и Катерины Степаненко, российский президент сейчас вынужден "сосредоточиться на завершении взятия под контроль Луганской области. Путин сейчас бросает людей и боеприпасы на последний оставшийся крупный населенный пункт в этой области, Северодонецк, как будто его взятие позволит Кремлю выиграть. Он ошибается. Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, какая сторона удержит город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить российские войска назад".



Американские аналитики имеют полное право прогнозировать украинское контрнаступление, а потом объяснять, почему оно не состоялось. Только последний крупный населенный пункт ЛНР, оккупированный Украиной, называется Лисичанск. Он вдвое больше Северодонецка (площадь соответственно - 96 и 42 км²), и в каждом когда-то было по 100 тысяч человек населения. Именно Лисичанск войска России и Донбасса и будут занимать вслед за Северодонецком, а за ними - Славянск и Краматорск в ДНР.

Катерина Степаненко это знает, и на карте, приложенной к ее обзору за 27 мая Лисичанск обозначен. Почему же она не поправила мистера Кагана?



Все просто: Фредерик не просто директор Программы критических угроз Института изучения войны, а муж ее президента Кимберли Каган (в девичестве Кесслер). И еще у него есть брат, проверенный защитник чеченских террористов Роберт Каган, супругу которого мы прекрасно знаем. После избрания Джозефа Байдена президентом США Виктория Нуланд (урожденная Нудельман) назначена заместителем Госсекретаря. До того она курировала в Госдепе Евразию, раздавала печеньки на киевском майдане, а за кулисами устраивала свержение президента Украины Виктора Януковича. Хотя Евросоюз гарантировал ему сохранение должности при условии проведении досрочных выборов до конца года. Однако Нуланд c употреблением мата объявила себя активным партнером Европы, и потому церемониться с подписями ее жалких министров не собиралась.



"Жена из госдепартамента разжигает войны, - иронизирует автор исследования „Семейный бизнес на бесконечной войне" американский журналист Роберт Перри, - госдепартамент требует больших закупок оружия. И в награду благодарные военные промышленники подбрасывают денег „теоретикам", с которыми работает второй член семьи Каган". Среди прочих, подбрасывают доллары и в институт Кимберли Каган, среди спонсоров которого по информации Перри, такие монстры американского ВПК, как "General Dynamics" и "Northrop Grumman".



Спорить с деверем могущественной Нуланд из-за какого-то Лисичанска себе дороже. За такое недавно понаехавшую в Штаты Степаненко могут запросто вышвырнуть в родной Киев. Вот Катя и промолчала. Хотя, наверное, обиделась, увидев в цитадели демократии, знакомые с детства семейные междусобойчики с пропихиванием на хлебные места бездарных родственников.