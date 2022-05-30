Баба с мудями... Запад начал выпуск куклы барби-трансгендера

00:17 01.06.2022

Беременный Кен, который взволновал Казнет, оказался фейковым



Регина МАРГАРЯН



В Сети распространяется информация о возможном появлении на прилавках новых игрушек - беременного Кена и Барби-трансгендера, сообщает Экспресс К.



Пользователи соцсетей возмутились новостями о выпуске новых кукол от крупнейшей компании игрушек Mattel.



В середине мая о презентации новой необычной куклы сообщило издание Babylon Bee со ссылкой на представителя компании Mattel Эндрю ШИВЕ. Новость растиражировали в социальных сетях, однако в официальных СМИ анонса скандальной игрушки не было. Позже издание The focus назвало новость выдуманной.



Babylon Bee - это сатирический портал, который в разделе "О нас" открыто об этом заявляет. Правда, с оговоркой: "В отличие от других сатирических сайтов все, что мы публикуем, на 100% проверено". Но важно, что на официальном сайте Mattel нет упоминания об Эндрю ШИВЕ, которого цитировало издание.



На днях стало известно о выпуске еще одной модели куклы - Барби-трансгендера. Новость выдали крупные СМИ, в том числе BBC. Новая кукла - прообраз трансгендерной актрисы Лаверны КОКС и стала частью линейки Barbie’s Tribute. К слову, стоимость такой куклы на официальном сайте - 40 долларов.



Ранее Экспресс К сообщал о том, что половина персонажей Disney станет геями, лесбиянками и трансгендерами.