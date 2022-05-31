Европа вымучивает шестой пакет санкций, - В.Катасонов

07:32 01.06.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 31.05.2022



Возможности введения Евросоюзом новых санкций против России близки к исчерпанию



В конце апреля СМИ сообщали, что Брюссель подготовил очередной, шестой пакет санкций Евросоюза против России. В пакете много пунктов: отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции. Однако главная "фишка" шестого пакета – нефтяное эмбарго. Европейский союз рассчитывал в течение шести месяцев отказаться на 100 процентов от закупки черного золота из России. В нефтяном импорте стран ЕС в целом, согласно данным Евростата, на Россию приходится 25% (по итогам 2020 года). Брюссель решил, что полгода будет вполне достаточно, чтобы переориентироваться на альтернативные источники поставок нефти.



Однако уже в конце апреля ряд стран Евросоюза стал выступать против такой радикальной меры. Упомянутые 25 процентов – "средняя температура по европейскому госпиталю". Есть ряд стран, сильно зависящих от российской нефти. Например, Словакия (78,4%), Литва (68,8), Польша (67,5%), Финляндия (66,8%), Венгрия (44,6%). И у Германии, между прочим, показатель выше среднего по ЕС – 29,7%.



Мало того что многие европейские страны "подсели" на нефть из России, некоторые из них еще "подсели" и на нефтяную трубу. В целом по ЕС на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" приходится 35% импорта черного золота (большая часть остальной российской нефти идет по морю). А вот Венгрия зависит от поставок нефти по трубопроводу на 86%, Чехия – на 97%, Словакия – на все 100%. Эти страны не имеют выхода к морю, для них альтернативные источники поставок черного золота проблематичны.



В общем, на протяжении мая страны-члены ЕС были заняты обсуждением вопроса нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Однако договориться не смогли. Окончательно точки над "i" чиновники из Брюсселя решили расставить на внеплановом саммите Евросоюза 30-31 мая.



По итогам первого дня саммита в Брюсселе скорректировали позицию месячной давности по нефти: эмбарго будет не полным, а частичным. Оно будет введено в отношении нефти, поступающей в Европу по морю. И начнет действовать в конце года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется от почти 90% импорта российской нефти. В пресс-релизе саммита отмечается: "Главы государств и правительств стран ЕС согласились, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".



Глава Евросовета Шарль Мишель 30 мая подвел итоги: "Сегодня вечером Евросовет смог достичь договоренности по шестому пакету санкций, который позволит запретить российскую нефть с временным исключением, которое касается нефти, поступающей по трубопроводу". В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 мая с облегчением констатировал, что эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не затронет Венгрию. Однако премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что исключение для Венгрии не является абсолютным. Оно будет действовать лишь какое-то время. И Еврокомиссии предстоит определить предельные сроки действия исключений для Венгрии. Для самой Венгрии ситуация усугубляется тем, что нефтеперерабатывающие предприятия этой страны "заточены" на российскую нефть. Переключение на другие сорта потребует серьезной реконструкции венгерских предприятий.



Почему-то СМИ сообщили, что исключения сделаны лишь для двух стран – Венгрии и Чехии. Не понятна судьба Словакии, которая от поставок российской нефти по трубе "Дружба" зависит на 100%.



Представитель Евросовета по итогам первого дня саммита сообщил, что оглашенное решение по нефтяному эмбарго – политическое. За ним должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение вступит в силу. Точные сроки введения в действие указанных ограничений пока не оглашены.



Видно, что возможности введения Европейским союзом новых санкций против России близки к исчерпанию. Первые пять пакетов санкций готовились и принимались оперативно, на это ушло два месяца. А шестой пакет буксует. Судя по всему, готовится уже седьмой пакет, но вероятность его быстрого принятия очень невелика.



Первоначально в шестой пакет была включена такая санкция, как запрет на приобретение гражданами России недвижимости в ЕС. Мера не относилась к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии, она вызвала много споров и, в конце концов, была изъята из пакета ("из-за давления со стороны Кипра", – сообщает Bloomberg). Обсуждение вопроса было перенесено на 31 мая.



Помимо нефтяного эмбарго, вторым крупным вопросом повестки дня саммита является вопрос легализации конфискации российских активов в юрисдикции ЕС. Он тоже был отложен на второй день. Однако можно заранее сказать, что никакого внятного решения по данному вопросу не будет. Накануне саммита Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает искать способы использования замороженных активов российских бизнесменов для финансирования восстановления Украины по окончании конфликта. Еще ранее Жозеп Боррель предложил странам сообщества рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов, чтобы направить эти средства на восстановление Украины.



Законы в странах-членах ЕС не позволяют такую экспроприацию. Требуется кропотливая работа по внесению поправок в законодательство и, возможно, даже принятие специального закона. Синхронизировать такую работу в 27 государствах-членах Евросоюза исключительно сложно. Европа может подорвать доверие к "святости" института собственности. Накануне саммита еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони прокомментировал идею конфискации: "Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный". Несколько ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер сообщил, что его правительство готово к рассмотрению предложения о конфискации замороженных иностранных активов Центробанка РФ, но добавил, что он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.



Подытоживая, скажу, что, по моему мнению, шестой санкционный пакет Евросоюза может оказаться последним.