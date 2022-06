NYT: США выходят из украинской игры

07:50 01.06.2022

31 мая 2022

У России не два, а три могучих союзника - армия, флот и Генерал Мороз

Александр Ситников



Многие жовто-блакiтные эксперты обратили внимание на статью Financial Times "Какова конечная цель Америки (на Украине)". В публикации прямо сказано, что западные союзники не понимают, чего американцы хотят добиться в "незалежной".



На первый взгляд кажется, что янки готовы идти на многое ради перемоги "Зе-команды". Однако звездно-полосатая военная помощь тщательно "откалибрована", что, по оценке аналитиков FT, не позволит ВСУ победить ВС РФ. Но, возможно, это сделано умышленно, чтобы ожидаемое поражение Киева списать на "взвешенную политику" администрации Байдена, которая, оказывается, выиграла от того, что избежала ядерной войны с русскими. Ну, а потом свое дело сделают санкции.



Financial Times, опираясь на мнение ряда своих спикеров, предполагает, что "США намеренно размывают свои цели, тогда как европейские партнеры уж очень хотят определенности". Этого же хотят и украинцы, которые становятся все более раздражительными, видя, что реальная западная поддержка ослабевает.



Более того, "Зе-команда" буквально психует. В частности, Арестович, главный медийщик киевского режима, поднимает градус агрессии в отношении звездно-полосатого хозяина.



Что на самом деле остановило США от поставок РСЗО Украине

Если неделю назад лидер "Секты свидетелей Чернобаевки" позволил себе мягкий наезд на дядю Сэма в виде упрека: "Мы вам еще как бы нужны? Или уже все?", то сейчас он обещает устроить образцово-показательную истерику (если США не поставят Украинским войскам РСЗО). Расчет явно делается на русофобские слои звездно-полосатого общества, хотя в целом янки и прочим англичанам с немцами в массе своей плевать на громадян.



В укрнете даже увидели любопытную эволюцию заголовков в британской Telegraph. Если с 24 февраля по 5 мая англичане писали, что "Россия проигрывает Западу в собственной же игре", то уже с 12 мая вышла статья "За победу над Путиным нам придется заплатить высокую цену", а уже 26 мая появилась публикация "Путин вот-вот одержит шокирующую победу".



"На нашего Леху Арестовича похоже чем-то. Хотя, чего удивляться, методичка одна", - с юморком отреагировали украинские правдорубы.



Ладно, FT и Telegraph - это сливки британской прессы, отражающей интересы английской финансовой аристократии. Куда важнее, что пишут американские мейнстримные СМИ, продвигающие взгляды Демпартии и хозяина Белого дома. И здесь тоже слышатся похожие нотки - методичка и впрямь одна.



Так, 11 мая The New York Times разместила статью, в которой впервые было признано, что в украинской истории для США не все идет хорошо, как до этого пиарилось в заокеанской прессе.



Затем, 19 мая, редакционная коллегия NYT, по сути, магистериум местной политической профессуры, заявила, что "полная победа" над Россией невозможна и что Украине придется вести переговоры о мире таким образом, чтобы это отражало "реалистичную оценку" и "пределы" обязательств США. Сразу же заокеанские говорящие головы для особо непонимающих на Украине объяснили, что к заявлению нью-йорк-таймсцев "Зе-команде" не стоит относиться легкомысленно.



С одной стороны, янки ритуально говорят о перемоге Украины, но с другой - "В конце концов, это (поражение ВС РФ - авт.) все еще не в интересах Америки, чтобы погрузиться в тотальную войну с Россией, даже если мирные переговоры могут потребовать от Украины принятия некоторых трудных решений". Этот драфт NYT воспринимать буквально не стоит, хотя трудно не согласиться с логикой в целом. В Штатах прекрасно понимают, что ВСУ никогда не разгромить "вторую армию мира", особенно, если учесть, что в спецоперации принимает участие где-то десятая часть ВС РФ.



Кстати, в США газета NYT - это лидер общественного мнения № 1, который формирует взгляды на ту или иную ситуацию примерно у 60−70% американцев. Значит, простые янки должны для себя где-то в мозгах отметить, что "Решительная военная победа Украины над Россией, в которой Украина вернет себе всю территорию, контролируемую Россией с 2014 года, не является реалистичной целью… Россия остается слишком сильной…"



И вообще, "Байден должен также ясно дать понять президенту Владимиру Зеленскому и его народу, что есть предел тому, как далеко Соединенные Штаты и НАТО пойдут, чтобы противостоять России, и пределы оружия, денег и политической поддержки, которые они могут собрать".



Многими экспертами на Украине этот сигнал услышан. Ряд популярных в "незалежной" блогеров, в том числе откровенно соросятских, стали громко фейсбучить*, что экономическая ситуация не только в "неньке", но и в мире ухудшается, значит страна и все остальные государства нуждаются в передышке. Типа, речь идет не о поразке (поражении - на мове), а именно о паузе в конфликте. Дескать, сейчас самое главное не ухудшить положение дел на фронтах.



Поскольку еще не вся "Зе-команда", включая руководителя ОП Ермака и министра пропаганды Арестовича, дружит с головой, на Западе послышались резкие голоса в адрес киевского режима. Дескать, янки и европейцы могут не только распиарить, но и опустить на грешную землю. Так, британский политолог Патрик Хеннингсен специально для американского Института мира и процветания имени Рона Пола рубанул правду-матку.



По его словам, "Украина за несколько месяцев боевых действий рискует потерять столько же военных, сколько США за десять лет во Вьетнаме". Но это еще цветочки, а вот и ягодки - перемога Зеленского в этом конфликте - "абсолютная фантастика и бред высшей степени", но на Западе все еще верят в успех Украины, потому что так ситуацию преподносят мейнстримные СМИ, от пропаганды которых "у Геббельса закружилась бы голова". Вывод такой: Украина не просто проигрывает, а движется к историческому краху.



В этой связи ответ на вопрос, что будет дальше, начинает приобретать для кое-кого на Западе более-менее понятные очертания. Если с ВСУ все понятно - украинская армия держится на последнем вздохе, то теперь многое зависит от позиции России. Согласно хронологии американского Института изучения войны, Москва в ходе второго этапа специальной военной операции однозначно придерживается практики сбережения живой силы, ставя это в приоритете над победными сводками.



Отсюда едва заметное продвижение вперед, например, в смыкании кольца вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Значит, и в летней перспективе в действиях ВС РФ все будет предельно осторожно и без глубоких кавалерийских рейдов в глубь "неньки". Короче, здесь уместно вспомнить бородатый анекдот: "Мы медленно-медленно спустимся с горы…".



С учетом этого в украинских телеграмм-каналах можно найти заслуживающие внимания прогнозы. Жовто-блакiтные правдорубы уверены, что Москва продолжит тянуть время до осени, зная, что у России - три союзника: армия, флот и Генерал Мороз. Прохождение зимнего сезона 2022/2023 года в условия боевых действий для "Зе-команды" станет общенациональной катастрофой, причем блокировка Одессы лишит Киев экспортной выручки от продажи зерна.



Следовательно, резко возрастает вероятность антивоенного "майдана", когда громадяне будут требовать мира, даже если придется пойти на территориальные уступки и на нейтральный статус. Тут-то и вспомнят о чем писала газета NYT. Причем, ситуация может развиваться так, что договариваться с Кремлем станут уже другие украинские власти, которые согласятся и на денацификацию, и на демилитаризацию, и даже на второй государственный язык - русский.



А что - Америка? Громадяне-умники уверены, что Вашингтон однозначно не снимет с РФ все санкции и будет убеждать жовто-блакiтный народ, что для "незалежной" не все потеряно. Мол, нужно дождаться, когда уже в России взбунтуются люди, и вот тогда в обмен на отмену экономического эмбарго Кремль даст заднюю. Такая позиция позволит Байдену сохранить лицо, Путину заявить о своей победе, и майданутому Киеву сохранить Украину, как проект "не Россия". Как говорится, и волки будут сыты, и овца останется цела, почти цела. На некоторое время.



