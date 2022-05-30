Казахстан продолжил ставить палки в колеса России: блокируют фуры, - "МК"

08:13 01.06.2022

Белорусские санкции противоречат законодательству этой страны



Президент Токаев на прошлой неделе сообщил, что Казахстану и России удалось уладить "очень сложный вопрос, связанный с финансовыми взаимоотношениями", которые вызваны "геополитической ситуацией". После Евразийского экономического форума он дал указание правительству страны "провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с Россией". Между тем казахстанские чиновники множат эти проблемы практически на пустом месте. Сейчас "караул" кричат российские и белорусские перевозчики, фуры которых массово стали задерживать на территории Казахстана.



Белорусские санкции противоречат законодательству этой страны

ФОТО: KREMLIN.RU

16 апреля Белоруссия ввела ответные санкции для европейских перевозчиков, запретив им транзит грузов через свою территорию. Произошло это после того, как европейцы перестали пропускать наши фуры в свои страны.



Чтобы белорусские и российские перевозчики не остались без работы, Лукашенко сделал "ход конем": европейские грузы разрешалось доставлять только до ближайшего Транспортно-логистического центра, где он перегружается уже на белорусские и российские автомобили и едет дальше.



Но, как выяснилось, едет он не очень далеко: преодолеть территорию Казахстана для этого "перецепленного" груза оказалось невозможным. Транзит через соседнюю страну для этой категории грузов попросту закрыт. Инспекция транспортного контроля Республики Казахстан задерживает подобные транспортные средства. А для дальнейшего разрешения на продвижение ждет приезда правообладателя груза из Европы - чтобы его оштрафовать.



Видите ли, перевозка грузов "не теми" фурами противоречит "Правилам применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении". В этом документе значится, что "перегружать грузы на транспортные, не зарегистрированные в стране регистрации первоначального перевозчика на территории третьих стран, нельзя".



Если груз из Европы, то и везти его в Казахстан должны европейские перевозчики. Таким образом Казахстан своими правилами ставит крест, а вернее - палки в колеса - на ответных санкциях Белоруссии в отношении Европы. А заодно под ударом оказались и российские большегрузы, которые вместе с белорусскими ждут "у моря погоды" на просторах Казахстана.



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Ассоциация международных перевозчиков России и белорусская ассоциация "БАМАП" уже обратились в Минтранс России и Белоруссии с просьбой посодействовать в решении этой проблемы. Ведь как-то так удивительно получается, что казахстанские структуры оперативно "берут под козырек", когда дело касается европейских санкций в отношении России и Белоруссии. И ставят всяческие препоны, когда дело касается ответных санкций этих стран в отношении Европы.



Между тем, российские перевозчики усмотрели в действиях Казахстана нарушение двустороннего Соглашения о международном автомобильном сообщении. В статье 6 этого Соглашения говорится, что "Перевозки грузов между государствами Договаривающихся Сторон или транзитом по их территориям, проезд порожних автотранспортных средств осуществляются без разрешения". Правда, там есть нюансы: " за исключением перевозок крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, а также перевозок в (из) третьи государства". Перецепленные фуры с товарами из Европы можно считать "перевозками из третьих государств". Но в этом случае большегрузы должны всего-навсего получать спецразрешение, а если не получат - то возвращаться назад. Но никак не ставиться на штрафстоянку на неопределенное время...



Горячие головы уже предлагают принять ответные меры и задерживать казахстанские большегрузы в России и Белоруссии. Но проще все-таки договориться, чем раскручивать спираль противостояния. Правда для этого, скорей всего, опять придется ждать встречи Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Без толчка сверху казахстанские структуры явно не настроены на продуктивный диалог.



Елена Гамаюн