Турция официально сменила свое название

08:20 01.06.2022

Турция завершила процесс смены международного названия страны с Turkey на Türkiye. Нововведение нацелено на повышение престижа государства во всем мире.

Власти Турции подали официальный запрос в ООН, чтобы окончательно поменять написание названия страны на иностранных языках. Об этом сообщил у себя на странице в соцсетях глава МИД Турции Мевлют ЧАВУШОГЛУ, передает Экспресс К со ссылкой на "Анадолу".



По словам дипломата, нововведение было принято в рамках шагов Анкары по повышению престижа республики на международной арене.



Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как "Türkiye". Пусть это пойдет нам на благо!



- написал Мевлют ЧАВУШОГЛУ..



Теперь название Türkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т. д.).