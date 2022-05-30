В наше время такой единой воли нет: советский централизм распался, - А.Проханов

08:50 01.06.2022

Слово с амвона

выступление на форуме Движения Русской Мечты

Александр Проханов



Удивительные два дня нашего форума - сверкающие, восхитительные. Каждое выступление его участников - как цветок, распустившийся на русском поле. Мы обнаружили колоссальное количество цветущих начинаний, выслушали интересные идеи. Здесь обнаружилось удивительное многотравие, которое являет собой сегодняшняя Россия. Мне кажется, что это связано с тем, что мы приглашаем в наш общий путь не отдельно взятых энтузиастов, не восторженных одиночек, не людей, которые хотят, чтобы им вручили какое-то дело, дали задание. А мы приглашаем прежде всего тех, кто уже сделал это дело, получил задание либо от Господа Бога, либо по велению собственного сердца. И в наш путь все мы отправляемся, наполненные нашими делами, нашей мечтой, за которую готовы сражаться, она является для нас источником жизни и одновременно огромным бременем.



Что меня заботит, что тревожит? Опыт всех русских патриотических движений после 1991 года весьма печален. Мы - свидетели возникновения самых разных русских организаций, которые начинались съездами, декларациями, объятиями, тостами. Но эти вспышки быстро гасли, потому что не было внутренней схемы и модели самоорганизации.



Великое советское время не требовало самоорганизации. Оно имело в центре вождя, вождь транслировал свою волю партии, партия транслировала эту волю в регионы, а регионы, каждый отдельно, мобилизовали человека, и весь Советский Союз был огромной устойчивой организацией.



В наше время такой единой воли нет: советский централизм распался, а сегодняшний централизм создается медленно, его сотрясают противоречия, ему ставят подножки. Поэтому задача русского движения - самоорганизоваться, не ждать, что это движение будет основано и патронировано из Кремля, извне. В этом и сложность, и благодать. Может быть, впервые народ получает возможность высказывать свои представления о мире абсолютно свободно и разнообразно.



Десятки лет физики бьются над тем, чтобы построить Токамак - систему, которая позволяла бы взять под контроль термоядерный синтез и добывать неисчерпаемые потоки электрической энергии. Сегодня умеют добывать плазму, построены магнитные ловушки, которые эту плазму могут удерживать. Но эти ловушки недостаточны, и возникающая плазма лишь микросекунды существует в этой ловушке как нечто целое, а потом проливается наружу и исчезает.



То, что произошло на нашем форуме, и то, что будет происходить, что называется русским многотравием и русским цветением, - это огненная плазма народного творчества, народного мечтания. Это драгоценный фермент, энергия, говорящая о том, что русский народ жив, он расцветает, в нем огромные силы, колоссальное количество замыслов.



Как сделать, чтобы наше движение, наша организация не распалась назавтра? Как соединить все восхитительные проекты между собой, чтобы каждый из них знал о другом, чтобы каждый чувствовал себя в общем строю, в общем потоке, чтобы кончилось одинокое стояние и одинокое творчество? Конечно, все эти проекты самодостаточны, их представляют творцы, которые научились воплощать великолепные начинания. Но, сочетаясь, соединяясь, эти проекты будут усилены, сольются в новое поле, в новый огромный проект. Есть ли среди нас такой мыслитель, концептуалист, который предложил бы форму организации нашего движения?



Есть теория больших организаций, когда высоколобые люди создают концепции оптимальных жизнеспособных организаций. Одни претендуют на то, что могут создавать такую организацию, как завод. Или могут создавать организацию типа отрасли или даже замахиваются на создание идеального государства как самой сложной формы организации. Но пока это только теории.



Мы сами в своей творческой огненной среде способны сделать открытия - построить двигатель, который будет сообщать движение нашей коллективной Русской Мечте. По мере того, как мы будем развиваться, к нам присоединятся другие русские земли кроме тех 20-30, что здесь уже представлены. Мы будем прирастать Западной Сибирью, Восточной Сибирью, Дальним Востоком, Камчаткой. Везде идет творчество, и мы замахнулись на грандиозное дело - на то, чтобы огромный русский луг, многотравие охватывало все - от тундры до астраханских песков. В этом большая задача и большая трудность - чтобы свеча, которую мы запалили, не погасла.



Конечно, будет саморазвитие, самоорганизация. Но как сделать так, чтобы мы постоянно были вместе, постоянно знали друг о друге? Мы будем создавать телевизионную программу, станем высвечивать наиболее интересные проекты, наиболее ярких людей. Но этого мало. Нам необходима сетевая связь друг с другом. Нужно, чтобы наше начинание зажило, как совместный организм, чтобы наши клетки срослись в большое духовное тело нашего движения. Мы нуждаемся в идеях, как это осуществить.



Наступающие времена - грозные, угрюмые, и Россия в эти грозные времена демонстрирует свои лучшие свойства, свои лучшие способности сражаться, терпеть, выстаивать. В этом стоянии, в этом долготерпении, в этих сражениях выковывалось то, что именуется Русской Мечтой. Ибо Русская Мечта достигается великими трудами, великим терпением, великими упованиями и великой народной общностью.