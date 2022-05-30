|10:35 Ничтожного бездельника экс-каз-премьера Сагинтаева пристроили на теплую должность в ЕЭК
10:25 Турция обостровила греческий вопрос
10:19 Свой Восток ближнее к телу. Монархии Персидского залива дистанцируются от украинского кризиса, - "Къ"
09:13 В Хорватии задержана туркменская "активистка" от Pussy Riot Айсолтан Ниязова
09:10 "Талибан" планирует перенести столицу Афганистана из Кабула в Кандагар
08:50 В наше время такой единой воли нет: советский централизм распался, - А.Проханов
08:20 Турция официально сменила свое название
08:13 Казахстан продолжил ставить палки в колеса России: блокируют фуры, - "МК"
07:57 На фронтах Донбасса создается новый образ России, - Ольга Андреева
07:50 NYT: США выходят из украинской игры
07:32 Европа вымучивает шестой пакет санкций, - В.Катасонов
00:17 Баба с мудями... Запад начал выпуск куклы барби-трансгендера
00:14 Семейный каганат Виктории Нуланд, Ю.Нерсесов
00:10 Новая станция метро в Алматы уже рассыпается
00:04 США, Китай и остров Тайвань – конец двусмысленности, - Елена Пустовойтова
00:02 Проблемы энергетики Центральной Азии и Россия, - В.Прохватилов
00:00 Хунта против Зеленского: на Украине созрел военный переворот, - "МК"
|21:05 В Алматы проходит Международная книжная ярмарка
21:02 Древний город Империи Миттани найден на дне обмелевшего водохранилища в Ираке
21:01 Манамский канал: зачем Лавров прибыл с визитом в Бахрейн
20:56 П.В. Густерин: Хамза аль-Куфи, разделивший Коран на манзили
20:33 Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций, - "Взгляд"
20:22 В Андижане откроют "госинститут иностранных языков"
14:52 Уволенный глава СБУ Харькова рассказал, как создают фейки для Зеленского
14:32 Россия дала Болгарии преференции на нефть. Награда за предательство?
13:56 В кыргызском Нарыне сооружен памятник Герою Великой Отечественной генералу Даиру Асанову
13:52 Daily Express: Путин добивается успеха на Украине. На очереди - Китай и Тайвань
13:51 Блогер из Актау показал, насколько обмелел Каспий
13:49 Игра иорданских престолов развивается, - А.Шарапов
13:47 Тунис рискует остаться без новой конституции
13:45 Asharq Al-Awsat: Байден или Путин: кто несет ответственность за начало и окончание войны?
13:42 Какие динозавры обитали на территории современного Узбекистана
13:36 В Алматы открылись новые станции метро (видео)
13:33 Монголия и Россия: чем мы друг для друга уникальны?
09:39 Народный герой Казахстана Кайрат Умбетов стал заместителем главнокомандующего Нацгвардией
09:31 Япония категорически отказалась выходить из нефтегазпроекта "Сахалин-2"
08:41 Конец мезозоя. Давление России на Запад постепенно прорывает укрепрайоны европейского единства, - В.Воробьев
08:11 Юмашева (зятя Ельцина) выставили из советников Путина
07:36 Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО,- Илья Титов
07:24 Новая политическая антропология: возвращение теории Поршнева–Диденко, - Алексей Комогорцев
07:02 Радикальное расширение и щедрое предложение: Китай теснит США в Тихом океане
05:55 К итогам заседания президиума Делового совета ЕАЭС, - В.Чушкин
04:49 Экономические войны Путина: стало ясно, когда определится победитель, - М.Ростовский
00:43 Аруахами мобилизованный и призванный. Памяти историка Таласа Омарбекова, - Н.Нуртазина
00:11 Иран бьется за водные ресурсы. Не исключено применение силы против соседних стран, - Н.Плотников
00:08 Путин собирает Большую Евразию. К ЕАЭС могут присоединиться другие интеграционные объединения, - "НГ"
00:02 "Султан" Эрдоган и его хитрый план примирения России и Украины, - Ростислав Ищенко
|"Талибан" планирует перенести столицу Афганистана из Кабула в Кандагар
09:10 01.06.2022
Движение "Талибан" намерено перенести столицу Афганистана из Кабула в город Кандагар, расположенный в юге страны. Об этом сообщил во вторник бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, передает ТАСС.
"Талибы хотят перенести столицу Афганистана в Кандагар без какого-либо предварительного уведомления", - отметил Салех, слова которого привело местное агентство Aamaj News.
По информации бывшего вице-президента, при этом решении "Кабул должен быть превращен в административную столицу и изолирован от политической напряженности и антиправительственных выступлений".
По утверждению Салеха, выборы в парламент страны будут проходить под контролем специального комитета, который возглавит лидер "Талибана" Хибатулла Ахундзада. Сам парламент будет только заслушивать программу премьер-министра, но не будет иметь права одобрять или отклонять ее.
Бывший афганский вице-президент также сообщил о решении талибов создать Верховный совет улемов со штаб-квартирой в Кандагаре. Именно эта структура, по данным Салеха, будет иметь полномочия назначать нового лидера движения после смерти Ахундзады. Верховный совет улемов также будет направлять своих ставленников в афганские провинции в качестве представителей высшей политической и религиозной власти в стране.