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|В Хорватии задержана туркменская "активистка" от Pussy Riot Айсолтан Ниязова
09:13 01.06.2022
Хорватская полиция задержала участницу российской панк-группы Pussy Riot Айсолтан Ниязову – на основании ордера Интерпола по запросу Туркменистана. Ашхабад сделал его в 2003 году.
Решение об экстрадиции должен принять Хорватский суд.
Туркменистан выдал ордер на арест Ниязовой из-за предполагаемого хищения в 2002 году 40 миллионов долларов, принадлежащих Центробанку. Члены Pussy Riot утверждают, что обвинения сфабрикованы, а суд носит политический характер, поскольку ее отец встал на сторону оппозиции и умер в тюрьме.
Туркменская активистка принимала участие в антивоенном турне Riot Days. Ниязову задержали в Словении на прошлой неделе, но суд освободил ее через 10 часов. После этого группа направилась в Хорватию, где активистку задержали на пограничном переходе со Словенией.