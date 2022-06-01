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Свой Восток ближнее к телу. Монархии Персидского залива дистанцируются от украинского кризиса, - "Къ"
10:19 01.06.2022

Глава МИД РФ Сергей Лавров второй раз за месяц отправился на Ближний Восток. В среду в Эр-Рияде пройдет встреча Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива на уровне министров иностранных дел. На протяжении последних трех месяцев арабские монархии изо всех сил пытаются соблюдать нейтралитет в конфликте между Москвой и Киевом, который, впрочем, они рассматривают более глобально - как противостояние России с Западом - и пытаются извлечь из ситуации выгоду для себя. Так, в последние недели Вашингтон резко пошел на сближение с Эр-Риядом. Идет подготовка первого визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток, в ходе которой он, возможно, посетит Саудовскую Аравию.

На встречах со своими ближневосточными партнерами глава МИД РФ Сергей Лавров решительно выступал против принципа "Запад решает все" и находил понимание собеседников (на фото в центре: король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа)

На встречах со своими ближневосточными партнерами глава МИД РФ Сергей Лавров решительно выступал против принципа "Запад решает все" и находил понимание собеседников (на фото в центре: король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа)

Фото: Пресс-служба МИД России

Заседание Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на уровне министров иностранных дел состоится в среду в Эр-Рияде. В структуру ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар и Бахрейн. С кувейтским и эмиратским коллегами глава МИД РФ планирует провести отдельные встречи, с саудовским и бахрейнским министрами он успел поговорить накануне, а с оманским встречался около трех недель назад в Маскате. Так что это уже вторая за месяц поездка Сергея Лаврова в регион. Напомним, что помимо Омана он тогда посетил Алжир.

В Эр-Рияд Сергей Лавров прилетел из Бахрейна, где помимо переговоров с главой МИДа этой страны Абдель Латыфом аз-Зайяни он встретился с председателем Совета министров, наследным принцем королевства Сальманом бен Хамадом Аль Халифой. Российского министра также принял король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Монарх выступил за диалог между Россией и Украиной, а также отметил важность урегулирования конфликта "для достижения интересов двух соседних стран, безопасности и стабильности европейского континента и международной безопасности". При этом король добавил, что Бахрейн гордится своими отношениями с РФ и стремится "развивать различные аспекты двустороннего сотрудничества". Во вторник российский министр также успел встретиться с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. В ходе встречи с последним Сергей Лавров заявил, что Запад пытается "мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее". На пагубную роль Запада, в первую очередь США и НАТО, Сергей Лавров указал и по итогам переговоров в Манаме. "Сейчас концепция однополярности продвигается полным ходом. Будем продолжать отстаивать принципы международного права и Устава ООН, нарушаемые сейчас нашими западными коллегами. Вместо международного права они выдвинули концепцию "миропорядка, основанного на правилах". В соответствии с этой концепцией Запад решает все",- сказал министр.

В арабском мире в принципе российский подход разделяют.

Не поддерживая спецоперацию на Украине, многие страны рассматривают конфликт между Москвой и Киевом как часть глобального противостояния России с Западом, в котором нужно блюсти свои интересы, в том числе сохраняя подчеркнутый нейтралитет.

Так, в частности, глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди сказал на прошлой неделе в интервью французской газете Le Figaro, что "война бушует в Европе, что, вероятно, означает необходимость найти европейское решение для нее". На вопрос, "совершили ли русские ошибку, вторгшись в Киев", он ответил: "Мы этого не говорим, иначе мы бы застряли в "игре обвинений", которая не позволяет нам двигаться к прекращению этой войны". В целях соблюдения равновесия после встречи с Сергеем Лавровым министры ССАГПЗ планируют провести онлайн-переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, однако это вряд ли повлияет на их диалог с Москвой.

Как Сергей Лавров посетил Алжир и Оман
Позицию правящей верхушки поддерживает и арабская улица. Согласно опросу, проведенному одной из ведущих ближневосточных англоязычных газет Arab News совместно с компанией YouGov, занимающейся онлайн-опросами, 53% респондентов на вопрос, как арабские страны должны действовать в связи с конфликтом между Россией и Украиной, выбрали ответ "пытаться решить его дипломатически", 38% - "ничего, оставаться нейтральными". 24% опрошенных возложили вину за конфликт на НАТО.

За последние три месяца убедить арабские страны пересмотреть свои отношения с Россией не раз пытались США. В частности, они настаивали на резком увеличении добычи нефти, чтобы сгладить рост цен, вызванный в том числе и конфликтом на Украине. Однако арабские монархии остались верны договоренностям с Россией в рамках ОПЕК+. Не поддержали арабы и западные санкции в отношении Москвы. Напротив, визиты Сергея Лаврова в регион демонстрируют заинтересованность в продолжении контактов. Впрочем, дело здесь скорее не в любви к России, а в недоверии к США, в первую очередь со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, которые на себе испытали переменчивость американской политики.

На таком фоне в Вашингтоне задумались о сближении с ближневосточными игроками.

США настораживают как частые контакты арабов с Москвой, так и их слишком тесное сотрудничество с Пекином.

В последние недели в американских СМИ появилась серия публикаций о возможном визите президента США Джо Байдена на Ближний Восток в конце июня, в ходе которого он может посетить Израиль и Саудовскую Аравию. Предполагаются и другие встречи президента с региональными лидерами. Но основное внимание СМИ все же сосредоточено на контактах с саудовскими лидерами. В частности, еще в середине мая о возможной встрече Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN. Официального подтверждения этой информации нет. Интрига в том, что ранее господин Байден отказывался поддерживать контакты с принцем Мухаммедом, которого считает виновным в организации убийства саудовского журналиста, колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи. Еще не будучи президентом США, Джо Байден призывал относиться к Саудовской Аравии как к изгою в том, что касается прав человека. Принц Мухаммед, являющийся фактическим правителем королевства, этого не забыл. Тем не менее диалог с США королевство не прекратило и продолжало принимать эмиссаров Вашингтона.

Как Совбез России боролся за умы дипломатов из сотни стран
По информации CNN, координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и старший советник Государственного департамента по глобальной энергетической безопасности Амос Хокстайн упорно работали над тем, чтобы восстановить отношения с Эр-Риядом на высшем уровне. В мае состоялся уже пятый с декабря их визит в королевство. Об этом сообщил американский сайт Axios. По его информации, американские чиновники обсуждали в Эр-Рияде соглашение о завершении передачи двух стратегических островов - Тиран и Санафир - в Красном море от Египта Саудовской Аравии, на что должен дать согласие Израиль. Если договоренность будет достигнута, это станет еще одним шагом к сближению между Саудовской Аравией и Израилем, а также значительным достижением администрации Байдена на Ближнем Востоке. Как утверждает Axios, речь, кроме того, шла и о нефтяном рынке и других проблемах в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном. Кроме того, американский интернет-портал The Intercept утверждает, что в апреле Саудовскую Аравию посещал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он якобы встречался в Джидде с Мухаммедом бен Сальманом. Речь также шла о нефти и о закупках Саудовской Аравией оружия в Китае. По данным The Intercept, аналогичные вопросы господин Бернс также обсудил с лидерами в Катаре, Омане и ОАЭ.

Марианна Беленькая
Газета "Коммерсантъ" №95 от 01.06.2022, стр. 6

Источник - коммерсант
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