Турция обостровила греческий вопрос

10:25 01.06.2022

Анкара все громче говорит о территориальных претензиях к Афинам

"Война слов" между Грецией и Турцией набирает обороты с каждым днем. Во вторник глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу выдвинул ультиматум: греческие острова в Эгейском море должны быть демилитаризированы, иначе на повестке окажется "вопрос об их принадлежности". В свою очередь, Афины обвиняют Анкару в провокациях и опасаются "гибридных угроз с целью внутренней дестабилизации" в районах, граничащих с Турцией.



"Греция нарушила статус островов, их следует демилитаризировать. В противном случае в повестке возникнет вопрос об их принадлежности",- сказал Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов агентства Anadolu. Речь идет о нарушении, как утверждают в Анкаре, условий двух мирных соглашений - Лозаннского (1923) и Парижского (1947), в соответствии с которыми Греция получила группу островов в Эгейском море, обязавшись не допускать их милитаризации. "Мы неоднократно делали предупреждения (Афинам.- "Ъ"), направили два письма в ООН",- сказал господин Чавушоглу.



Не менее громко выступил глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели - близкий соратник президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



"Украденное у нас имущество должно быть возвращено",- сказал Девлет Бахчели, имея в виду спорные острова в Эгейском море. И добавил, что это может быть сделано "полюбовно или с применением силы".



Реакция МИД Греции последовала незамедлительно. Глава ведомства Никос Дендиас рассказал, что на все турецкие претензии Греция уже ответила в письме в ООН - "абсолютно убедительно и юридически обоснованно". В Афинах утверждают, что условия договоров 1923 и 1947 годов давно не действуют, так как те документы были заменены более поздними, и вообще обстоятельства с тех пор кардинально изменились.



Глава МИД Греции Дендиас призвал Анкару "избегать оскорблений, навешивания ярлыков, постоянного обострения отношений".



"Греция продолжит избранный ею путь - путь международного права, международного морского права, путь ООН, путь европейских и мировых ценностей. А Турция с такими позициями просто разоблачает сама себя. И это доказывает всем, даже самым скептически настроенным, насколько мы правы, когда говорим, что Турция нам угрожает",- подчеркнул он.



Эта дипломатическая перепалка продолжила целую серию громких заявлений по вопросам турецко-греческих отношений. Так, накануне в Минобороны Греции предупредили: "Летом нас могут ждать гибридные угрозы на островах и на границе в Эвросе (северо-восточная префектура, граничащая с Турцией и Болгарией.- "Ъ") с целью внутренней дестабилизации".



В качестве одного из примеров "гибридных угроз" неназванный источник греческих СМИ в военном ведомстве привел лесные пожары. В последнее многим грекам особенно легко поверить: в прошлом году из-за аномальной жары республика пережила сотни лесных пожаров, несколько человек погибли. Хотя источник "гибридных угроз" в цитате не называется, очевидно, что речь идет об эскалации отношений с Турцией.



Кроме того, греческая сторона жалуется на увеличившийся поток нелегальных мигрантов, проникающих в ЕС через турецко-греческую границу. Сейчас вдоль границы существует 40-километровое ограждение, однако Афины уже запросили у ЕС дополнительное финансирование с тем, чтобы растянуть заграждения на 120 км. Об этом накануне заявил министр по делам миграции Панайотис Митаракис.



На завершившемся во вторник саммите ЕС премьер Греции Кириакос Мицотакис сообщил коллегам об "активных провокациях" со стороны Турции.



Как рассказала газета Proto Thema со ссылкой на греческие правительственные источники, тема подробно рассматривалась и на двусторонней встрече господина Мицотакиса с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Речь шла о "нарушениях греческого воздушного пространства и пролетах турецких (военных.- "Ъ") самолетов над греческими островами, а также об агрессивной риторике" Анкары.



Чавушоглу и Блинкен договорились работать, как "союзники и партнеры"

Кроме того, по данным журналистов, глава греческого правительства показал своему собеседнику турецкую так называемую карту "Голубой родины", на которой показаны претензии Анкары на обширные территориальные воды и шельф в Эгейском, Средиземном и Черном морях. Proto Thema сообщает, что ключевой целью встречи было добиться от Берлина отказа от политики равноудаленности от Афин и Анкары. Впрочем, никаких сигналов о том, что греческой делегации удалось достичь этой цели, во вторник не появилось.



Напомним, в то время как Афины обвиняют турецкие истребители в практически ежедневном нарушении воздушных границ, Турция, наоборот, утверждает: это греческие самолеты нарушают турецкое воздушное пространство, а Греция избегает переговоров в рамках НАТО (куда входят обе страны) для урегулирования ситуации в Эгейском море.



На прошлой неделе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вообще заявил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис для него "больше не существует".



Это патетическое высказывание, среди прочего, повлекло за собой заморозку работы Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне и отказ от дальнейших переговоров с греческим премьер-министром.



Возмущение турецкого лидера вызвал недавний визит господина Мицотакиса в Вашингтон, в ходе которого тот попытался заручиться поддержкой США в противостоянии с Анкарой. Господин Эрдоган заявил, что Кириакос Мицотакис, с которым он в марте встречался в Стамбуле, нарушил уговор не вмешивать в двусторонние отношения третьи страны.



"Несмотря на это, он сказал все, что можно было сказать против Турции, в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16". "Сначала ты со мной общаешься, мы вместе обедаем, ты даешь мне слово, а спустя 15 дней едешь в США и выступаешь в Конгрессе с заявлениями, направленными против Турции",- возмущался президент Турции.



Нарастание конфронтационной риторики уже начинает напоминать о ситуации, сложившейся прошлым летом, когда две страны балансировали на грани военного конфликта. Тогда после начала Турцией геологоразведочных работ в спорном районе Средиземного моря греческие вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности. Однако год назад до вооруженного конфликта дело не дошло.



Галина Дудина, Павел Тарасенко