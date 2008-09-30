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|Ничтожного бездельника экс-каз-премьера Сагинтаева пристроили на теплую должность в ЕЭК
10:35 01.06.2022
Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев получил должность в ЕЭК
ЕЭК, Бакытжан Сагинтаев, назначение Фото: пресс-служба акимата Алматы
Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев получил новую должность –его назначили членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
С решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 мая 2022 года №3 "О назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии" можно ознакомиться здесь.
Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан на оставшийся срок полномочий, определенный при назначении Бекетаева Руслана Бакытжановича, – говорится в документе.
Руслан Бекетаев был назначен новым членом Коллегии (министром по экономике и финансовой политике) ЕЭК от РК с 5 марта 2021 года.
Бакытжан Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Жамбылской области.
Трудовой стаж:
преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988);
ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992);
президент туристско-коммерческой фирмы "Маруе" (1992-1993);
генеральный директор АО "Казмет" (1993-1997);
главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО "ЛУКойлнефтегазстрой-К" (1997-1998);
заместитель Акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);
заместитель председателя Агентства РК по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);
председатель правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (12.1999-01.2001);
заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);
первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);
председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);
руководитель Канцелярии премьер-министра РК (11.12.2007-30.09.2008);
аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);
министр экономического развития и торговли РК (20.01.2012-09.2012);
первый заместитель председателя Народно-Демократической партии "Нур Отан" (09.2012-01.2013);
первый заместитель премьер-министра РК – министр регионального развития РК (16.01.2013-11.2013);
первый заместитель премьер-министра РК (06.11.2013; переназначен 04.04.2014; переназначен с 30.04.2015 -09.09.2016);
премьер-министр РК (09.09.2016-21.02.2019);
государственный секретарь РК (01.03.2019-24.03.2019);
руководитель Администрации президента РК (24.03.2019-06.2019);
аким Алматы (28.06.2019-31.01.2022);
член Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан (с 23.05.2022).
Динара Халдарова