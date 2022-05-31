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The Spectator: Нефтяные и газовые санкции Запада никогда не сокрушат Россию
11:47 01.06.2022

The Spectator
Великобритания

Нефтяные и газовые санкции никогда не сокрушат Россию

Санкциями Россию не одолеть, пишет The Spectator. Сколько бы запретов на импорт энергоресурсов ни вводила Европа, без "серьезных покупателей" из Азии сокрушить российскую экономику не получится.

С начала российской спецоперации страны ЕС заплатили Москве за газ и нефть более 40 миллиардов фунтов стерлингов

Когда путинские танки 24 февраля пересекли территорию Украины, возникла надменная фантазия, что это первый конфликт, в котором Запад может одержать победу одними только санкциями. Последние попытки ЕС отказаться от импорта российской нефти показывают, какое это было сумасбродство. Поставки военной техники на Украину определенно помогают сдерживать российские войска, но как насчет экономических санкций? Это совсем другая история.

Возможно, санкции помогают снизить жизненный уровень российских граждан, но они никак не могут подорвать источник силы российской экономики, каким является экспорт нефти и газа. С февраля страны ЕС заплатили Москве за них более 40 миллиардов фунтов стерлингов, и эти деньги позволяют ей финансировать российскую военную машину. В понедельник ЕС заключил новое соглашение, согласно которому он должен навсегда отказаться от импорта нефти и газа. Но даже после этого объемы закупок останутся весьма значительными. В соглашении предпринята попытка положить конец импорту нефти, поставляемой из России морем. На трубопроводный импорт его действие не распространяется, а это четверть от общего объема. Такое исключение сделано для того, чтобы продолжались поставки в Словакию, Чехию и Венгрию, которые осуществляются по трубопроводам. Словакия, например, практически всю нефть получает таким способом. Больше всех итогам продлившихся до ночи переговоров радовался венгерский премьер Виктор Орбан, который похвастался в Facebook*, что Венгрия освобождена от эмбарго. И речь идет не только о Венгрии, Словакии и Чехии. Польше и Германии тоже разрешат продолжать отбор нефти из российских трубопроводов, хотя они заявили, что к концу года постараются это прекратить. Если исходить из того, что сроки будут соблюдены, максимум, на что можно надеяться, - что к этому времени в будущем году импорт нефти из России в ЕС сократится на 90% по сравнению с теми объемами, которые были до начала спецоперации. Вряд ли это можно назвать полным отказом.

Между тем поставки газа из России в Европу тоже продолжаются, и очень мало надежд на прекращение этой торговли в ближайшем будущем, хотя Германия спешно строит терминалы, чтобы импортировать сжиженный природный газ из Катара и других стран. ЕС даже не начал переговоры о прекращении газового импорта. Но когда они начнутся, вероятность более удовлетворительного результата будет столь же невелика. Будет новый торг, новые уступки, новые оговорки и новые, более долгие сроки.

Но даже если ЕС договорится об отказе от нефтяного и газового импорта из России, действительность полностью опровергает предположения о том, что Запад может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы. Дело в том, что есть и другие серьезные покупатели, готовые забрать российскую нефть и газ, от которых отказывается Запад. В апреле объем китайского импорта из России увеличился на 56 процентов, поскольку нефть и газ, которые прежде поставлялись в Европу, теперь пошли в Китай. Индия тоже не демонстрирует особого желания вводить санкции против России. Она полна решимости покупать российские энергоресурсы по сниженным ценам.

Зависимость Европы от российской нефти и газа - это итог многолетней непродуманной энергетической политики, в которой обязательства по сокращению углеродных выбросов стоят выше геополитической реальности. Вспомним, что о "Северном потоке - 2" стороны договаривались уже после российской аннексии Крыма, произошедшей в 2014 году. В спешке от такой политики отказаться невозможно. Но даже если бы такая возможность была, мы не сумеем обрушить российскую экономику без помощи Китая, Индии и прочих крупных потребителей энергоресурсов. У нас только одна надежда заставить Путина уйти с Украины, и заключается она в том, что мы должны и дальше поставлять Киеву оружие и оказывать ему другую военную помощь.

- Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. - Прим. ИноСМИ.

Автор: Росс Кларк (Ross Clark)

Источник - ИноСМИ
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