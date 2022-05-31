У сотрудников ДУМ Кыргызстана появилась единая форма (фото)

12:02 01.06.2022

Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев 31 мая в главной мечети имени Сарахси раздал религиозным деятелям города Бишкек и Чуйской области новую единую форму.



Как сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, для священнослужителей было сшито 3800 комплектов формы.



В мероприятии также приняли участие председатель Совета улемов Абдыманап Масалиев, заместитель муфтия Абибилла Кадырбердиев.



"Священнослужители ходят среди народа. Давайте всегда носить нашу форму и заниматься разъяснительной и воспитательной работой. Форму также сшили сельским имамам. Теперь перейдем к единой форме", - сказал муфтий.



Отвечая на вопросы имамов из регионов, Ракиев сообщил, что в стране проводится специальное обучение в рамках Ханафитского мазхаба и веры Матуруди. Он отметил, что имамы должны быть более образованными и ухоженными.