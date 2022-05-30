 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.06.2022
12:33  США борются с влиянием России в Африке. Самих африканцев никто не спросил, - Али Маскан
12:32  Какие территории Украины должны стать российскими, - Геворг Мирзаян
12:06  Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России, - адмирал Киефуми Ивата
12:05  Польша берет на себя функции властей Украины
12:02  У сотрудников ДУМ Кыргызстана появилась единая форма (фото)
11:47  The Spectator: Нефтяные и газовые санкции Запада никогда не сокрушат Россию
10:35  Ничтожного бездельника экс-каз-премьера Сагинтаева пристроили на теплую должность в ЕЭК

10:25  Турция обостровила греческий вопрос
10:19  Свой Восток ближнее к телу. Монархии Персидского залива дистанцируются от украинского кризиса, - "Къ"
09:13  В Хорватии задержана туркменская "активистка" от Pussy Riot Айсолтан Ниязова
09:10  "Талибан" планирует перенести столицу Афганистана из Кабула в Кандагар
08:50  В наше время такой единой воли нет: советский централизм распался, - А.Проханов
08:20  Турция официально сменила свое название
08:13  Казахстан продолжил ставить палки в колеса России: блокируют фуры, - "МК"
07:57  На фронтах Донбасса создается новый образ России, - Ольга Андреева
07:50  NYT: США выходят из украинской игры
07:32  Европа вымучивает шестой пакет санкций, - В.Катасонов
00:17  Баба с мудями... Запад начал выпуск куклы барби-трансгендера
00:14  Семейный каганат Виктории Нуланд, Ю.Нерсесов
00:10  Новая станция метро в Алматы уже рассыпается
00:04  США, Китай и остров Тайвань – конец двусмысленности, - Елена Пустовойтова
00:02  Проблемы энергетики Центральной Азии и Россия, - В.Прохватилов
00:00  Хунта против Зеленского: на Украине созрел военный переворот, - "МК"
Вторник, 31.05.2022
21:05  В Алматы проходит Международная книжная ярмарка
21:02  Древний город Империи Миттани найден на дне обмелевшего водохранилища в Ираке
21:01  Манамский канал: зачем Лавров прибыл с визитом в Бахрейн
20:56  П.В. Густерин: Хамза аль-Куфи, разделивший Коран на манзили
20:33  Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций, - "Взгляд"
20:22  В Андижане откроют "госинститут иностранных языков"
14:52  Уволенный глава СБУ Харькова рассказал, как создают фейки для Зеленского
14:32  Россия дала Болгарии преференции на нефть. Награда за предательство?
13:56  В кыргызском Нарыне сооружен памятник Герою Великой Отечественной генералу Даиру Асанову
13:52  Daily Express: Путин добивается успеха на Украине. На очереди - Китай и Тайвань
13:51  Блогер из Актау показал, насколько обмелел Каспий
13:49  Игра иорданских престолов развивается, - А.Шарапов
13:47  Тунис рискует остаться без новой конституции
13:45  Asharq Al-Awsat: Байден или Путин: кто несет ответственность за начало и окончание войны?
13:42  Какие динозавры обитали на территории современного Узбекистана
13:36  В Алматы открылись новые станции метро (видео)
13:33  Монголия и Россия: чем мы друг для друга уникальны?
09:39  Народный герой Казахстана Кайрат Умбетов стал заместителем главнокомандующего Нацгвардией
09:31  Япония категорически отказалась выходить из нефтегазпроекта "Сахалин-2"
08:41  Конец мезозоя. Давление России на Запад постепенно прорывает укрепрайоны европейского единства, - В.Воробьев
08:11  Юмашева (зятя Ельцина) выставили из советников Путина
07:36  Анкара вошла во вкус. Турции тесно в рамках НАТО,- Илья Титов
07:24  Новая политическая антропология: возвращение теории Поршнева–Диденко, - Алексей Комогорцев
07:02  Радикальное расширение и щедрое предложение: Китай теснит США в Тихом океане
05:55  К итогам заседания президиума Делового совета ЕАЭС, - В.Чушкин
04:49  Экономические войны Путина: стало ясно, когда определится победитель, - М.Ростовский
00:43  Аруахами мобилизованный и призванный. Памяти историка Таласа Омарбекова, - Н.Нуртазина
00:11  Иран бьется за водные ресурсы. Не исключено применение силы против соседних стран, - Н.Плотников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Какие территории Украины должны стать российскими, - Геворг Мирзаян
12:32 01.06.2022

Какие территории Украины должны стать российскими
Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
30 мая 2022,

"Темпами интеграции удовлетворен". Именно эту фразу сейчас произносят многие эксперты и блогеры, комментирующие процесс экстракции (модное нынче слово) Херсонской и большей части Запорожской областей из Украины в Россию. В том же Херсоне уже действует российское интернет-пространство (со всей своей информационной спецификой), вводятся российские номерные знаки и телефонные коды. Области интегрируются в российское правовое и образовательное пространство. Однако самой настоящей точкой невозврата стало решение Владимира Путина о введении упрощенной системы выдачи российских паспортов жителям Херсонщины и Запорожья.

Напоминаем, что ДНР и ЛНР шли к этой точке невозврата несколько лет, да и сейчас она осуществляется только через промежуточный этап выдачи внутриреспубликанских паспортов (на которые банально не хватает бланков). В Херсонской и Запорожской областях этой бумажной трансмиссии не будет, и представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей уверяют, что пункты выдачи паспортов уже "частично готовы" и появятся в ближайшие дни. А значит, местные жители будут полностью уверены, что россияне не уйдут – и что если херсонцы и запорожцы на референдуме проголосуют за вхождение в состав России, они туда войдут.

По сути, единственной претензией российской общественности к этому закону является его территориальная ограниченность. Некоторые уверяют, что в перечень территорий, на которые распространяется процесс ускоренной выдачи, должны быть включены освобожденные земли Харьковской и Николаевской областей, а также другие, пока еще контролируемые Украиной области. Определенная логика в этой претензии, конечно, есть – те же жители Купянска, Волчанска (Харьковская область), а также Снегиревки (Николаевская область) должны понимать, что Россия и к ним пришла навсегда. Что она не уйдет, не бросит их на растерзание бандеровцам – а значит, с российской администрацией можно и нужно сотрудничать. Однако эта логика разбивается о другую – каким образом отразить эту мысль в законопроекте? Писать "всех освобожденных территорий? Это не юридический термин. Писать "всей Украины"? Нам не нужен массовый переход в российское гражданство людей, которые к этому пока не готовы.

Можно, конечно, определить какие-то области. Добавить Харьков, Одессу, Николаев. Однако подобные формулировки подадут жителям Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской областей сигнал о том, что их "экстракция" в состав Российской Федерации не предполагается. А значит, уровень поддержки российских войск, содействия гражданской администрации, а также масштабы посильной партизанской помощи (например, в виде передачи информации о местах дислокации подразделений ВСУ) будет резко снижаться. Что, в свою очередь, как минимум затянет время проведения специальной военной операции. Поэтому, конечно, оптимальным решением было то, которое и приняли – включить пока в программу ускоренной паспортизации лишь полностью освобожденную Херсонскую область, а также практически освобожденную Запорожскую. Остальные же будут включаться по мере процесса освобождения.

Кто дальше?

В самом процессе пополнения списка сомнений ни у кого нет. Будем честны – Россия делала все возможное для сохранения украинской государственности и территориальной целостности (в границах на апрель 2014 года), а в ходе военной операции, опять же, выступала лишь за переформатирование этой государственности при сохранении всей признанной Москвой территории Украины под контролем Киева. Однако украинское руководство с подачи своих радикалов и иностранных друзей – типа Бориса Джонсона – пошло по пути демонтажа украинской государственности и отказа от любых компромиссных решений с Кремлем. По сути, украинский "режим наркоманов и нацистов" дал понять, что в случае сохранения власти по итогам специальной военной операции он не только продолжит антироссийский курс, но и максимально углубит его.

А значит, в этой ситуации встает вопрос уже не о переформатировании, а о демонтаже украинской государственности. А также о спасении тех жителей Украины, которые: а) сами хотят спастись; б) которых может спасти Россия (ведь ее ресурсы не беспредельны); в) которых Москва обязана спасать исходя из своих геополитических интересов.

Если же взглянуть на карту, то на сегодняшний день минимальное пространство спасения включает ДНР и ЛНР (в признанных Россией границах), Херсон, Запорожье (все, включая еще не освобожденную столицу области), а также Николаев и Одессу. И подобный состав вполне логичен. ДНР и ЛНР заслужили вхождение в Россию своим восьмилетним сопротивлением. Херсон и Запорожье не просто населены русскодумающими людьми, не просто сотрудничают с российскими властями (достаточно посмотреть, сколько жителей вышло на Бессмертный полк в Херсоне, Мелитополе, Бердянске), но и имеют стратегическое значение для безопасности Крыма. Речь не просто о сухопутном коридоре на полуостров, но и (в случае с Херсоном) поставках туда пресной воды, жизненно важной для развития крымской экономики. Наконец, Одесса и Николаев – это не только побережье Черного моря, но и сухопутный коридор в Приднестровье. Без подобного коридора Запад может легко устроить кризис на территории этой непризнанной республики (где в румынско-украинском окружении живет почти полмиллиона граждан РФ и дислоцированы тысячи российских военных).

Таким образом, по сути, без освобождения этой дуги от Одессы до севера Луганской области спецоперацию нет смысла заканчивать. Однако на этой дуге освобождаемые территории могут – и, наверное, должны – не ограничиться. Если говорить а) о русскомыслящих людях и б) о безопасности России (например, увеличении дистанции между враждебными землями, где могут стоять натовские ракеты, и Москвой), то нужно освобождать еще и всю Левобережную Украину. Харьков, Сумы, Чернигов, а также до кучи Полтаву, Днепропетровск и правобережный Кривой Рог. Жителям всех этих территорий нужно дать возможность провести референдум и решить, где и в каком государстве они хотят жить.

А вот с территориями, которые западнее Днепра, уже будет вопрос. Житомир, Киев, Хмельницкий – освобождение их во многом будет зависеть от того, какими темпами будет идти спецоперация. Жизненно важного стратегического значения для России они не имеют (разве что Киев из-за его символизма). Что же касается Галиции – Львова, Ивано-Франковска – то пусть эти земли "освобождают" поляки. Тогда и только тогда украинцы – прежде всего те, кто одержим майданной идеологией – поймут всю разницу между российскими освободителями и польскими "освободителями". Между медведем, который считает украинца равным себе, и гиеной, для которой украинцы веками были едой. Между интеграцией в Россию и превращением в пространство для польского кормления.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654075920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 31 мая 2022 года №904
- Маулен Ашимбаев обсудил конституционную реформу с жителями Туркестана
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Папа Римский Франциск отметил вклад Казахстана в межконфессиональное согласие и межрелигиозный диалог
- Счетный комитет подвел итоги оценки эффективности реализации проектов, включенных в республиканскую и региональные карты индустриализации
- Кадровые перестановки
- 30 мая 2022 года состоялось очередное заседание Центральной комиссии референдума Республики Казахстана
- Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть пятая.
- Азат Перуашев посетил ряд коллективов в Жамбылской области и обсудил основные направления конституционной реформы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  