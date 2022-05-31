США борются с влиянием России в Африке. Самих африканцев никто не спросил, - Али Маскан

12:33 01.06.2022

Anadolu Ajansı

Турция



США стремятся подорвать российское влияние в Африке



В Вашингтоне считают, что Москва "подрывает" американские "цели и интересы" в Африке, пишет Anadolu. По мнению автора, вместо попыток побороть влияние России в регионе агрессивной стратегией, Западу стоило бы для начала отказаться от языка угроз в отношении африканских государств.

Али Маскан (Ali Maskan)



С помощью законопроекта, принятого 27 апреля текущего года, США

стремятся разработать стратегию против действий России в Африке, "подрывающих их цели и интересы"

27 апреля в США был принят законопроект, внесенный в Конгресс США председателем комитета Палаты представителей по международным отношениям демократом Грегори Миксом (Gregory Meeks). Его цель - борьба со "злонамеренной деятельностью" России в Африке. За него проголосовали 419 членов, девять были против.



США принимают меры против российского присутствия в Африке

С помощью законопроекта США стремятся разработать стратегию против действий России в Африке, "подрывающих их цели и интересы". Документ также предполагает внимательное наблюдение за попытками России нарастить политическое влияние, ее деятельностью по распространению дезинформации и военными операциями. Кроме того, внимание обращается на такие вопросы, как укрепление демократических институтов в Африке, мониторинг и оценка в области прозрачности, подотчетности, прав человека, борьбы с коррупцией, природных ресурсов, добычи полезных ископаемых, а также разработка принципов эффективного управления.



Долгое время желая восстановить свой авторитет времен холодной войны, Россия предпринимает политические, военные, экономические шаги для достижения этой цели в разных частях мира, в частности в Латинской Америке и Африке. США же с помощью похожей стратегии пытаются ограничить и окружить Россию в пределах континента. В последнее время позиция США и Европы в отношении России в связи с российско-украинским конфликтом привела к эскалации этого противостояния.



Россия укрепляет влияние в Африке



С другой стороны, в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции, осуждающему военные действия России в отношении Украины, 3 марта 2022 года 17 африканских государств воздержались. Эритрея - тоже африканская страна - вошла в число пяти государств, проголосовавших против резолюции. Эта картина показала, насколько Россия влиятельна на континенте. В этой связи США стремятся к более конкретным шагам.



В регионе к югу от Сахары, простирающемся от Судана до Буркина-Фасо, с каждым днем все активнее становятся российские силы специального назначения (Группа Вагнера). Например, во многих странах Западной Африки, включая бывшие французские колонии, в последнее время часто происходили перевороты. Известно, что в этих переворотах сыграли роль российские военные силы. Такая ситуация, разумеется, сильно беспокоит западные державы. Не остаются незамеченными люди с российскими флагами в руках, скандирующие антифранцузские лозунги, особенно в странах, где произошли перевороты.



Вместе с тем роль российских предпринимателей в разработке полезных ископаемых на континенте, особенно в Южно-Африканской Республике, начала становиться элементом политического давления на правительства. Вот почему Грегори Микс утверждает, что Россия "стремится сформировать финансовый ресурс путем эксплуатации природных ресурсов и подземных богатств Африки".

США также утверждают, что Россия вмешивается в демократические структуры африканских государств через Ассоциацию свободных исследований и международного сотрудничества (AFRIC). В числе выдвигаемых относительно AFRIC предположений - слухи о взяточничестве в ходе выборов на Мадагаскаре, а также поддержка определенных групп на выборах в Зимбабве. США в ответ на это стремятся подорвать и даже ликвидировать российское влияние на континенте, отстаивая демократию и права человека.

Россия - на прицеле и за пределами Африки

В этой связи соответствующие институты США и ООН готовят отчеты о преступлениях России против человечности на Украине, отслеживают ее действия в отдельных частях мира. В частности, известно, что составляется досье нарушений прав человека и военных преступлений, которые, как утверждается, совершила Группа Вагнера прежде всего в Мали и Центральноафриканской Республике, с тем, чтобы использовать это в судах против России.



США стремятся сделать так, чтобы Россия боролась с обвинениями в нарушениях прав человека в более широком масштабе - не только в Африке, но и на других фронтах, открытых в различных частях мира.

Чего хотят африканцы?

Наряду со всем этим многие африканские страны, прежде всего Египет и другие государства Северной Африки, закупают пшеницу у России и Украины. Китай, еще один серьезный соперник США, также день ото дня наращивает свое экономическое превосходство на континенте. Вместе с тем африканские правительства и народы желают сохранить свои экономические и политические отношения с США и европейскими государствами. При этом они также стремятся развивать свои отношения с Россией и Китаем по принципу взаимной выгоды.

В дополнение к военному и экономическому присутствию России, есть еще одна причина, по которой она столь усилила свои позиции в Африке. Она заключается в том, что африканцы устали от односторонней и корыстной политики Запада. Похожая ситуация сложилась и в период обретения африканскими странами независимости. В противовес странам, которые их годами эксплуатировали, многие установили идеологические и военные связи с Россией. Сегодня, можно сказать, наблюдается аналогичная ситуация.

В рамках политики, разрабатываемой против России, США могут попытаться наказать и правительства некоторых африканских стран. Однако в таком случае сами же от этого пострадают. Тот факт, что Африка рассматривает Китай и Россию в качестве альтернативных партнеров, свидетельствует о том, что Западу необходимо пересмотреть свою политику в отношении континента. В этом контексте США следует стремиться не к языку угроз, а к установлению реалистичных и равноправных отношений с африканскими странами.



Таким образом, учитывая, что Африка является, пожалуй, единственным решением для продовольственного и энергетического кризисов, в которые погрузился мир, нахождение континента в эпицентре конфликта разных игроков отрицательно скажется не только на африканских государствах, но и на всем земном шаре. Остается надеяться, что новый закон, принятый в США, не станет источником этих проблем.