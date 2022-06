Санкционная война – индульгенции российским олигархам, - В.Катасонов

14:13 01.06.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 01.06.2022 |



Христя Фриланд предлагает сверхбогатым россиянам "откупиться" от санкций



Одно из главных направлений санкционной войны коллективного Запада против России – замораживание активов российского происхождения. США и их союзники начали с заморозки валютных резервов Российской Федерации (свыше 300 млрд. долл.). Затем приступили ко второй серии – заморозке активов физических и юридических лиц РФ.



В начале апреля представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму в 30 млрд. евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость. Сегодня эта сумма, по мнению экспертов, уже превысила величину замороженных валютных резервов России.



Сейчас на Западе активно дискутируется вопрос о возможности следующего шага в отношении заблокированных активов – их конфискации. Приверженцы конфискации прикрывают свои разбойные намерения словами о том, что это имущество должно быть использовано для помощи Украине. Раньше всех такое предложение прозвучало из уст премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.



Затем вопрос стали обсуждать в Вашингтоне. В середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что США решили не возвращать российским предпринимателям их арестованные активы. В конце апреля нижняя палата Конгресса США почти единогласно проголосовала за проект закона о конфискации российских активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву, в том числе военной.



Идея конфискации овладела умами и многих чиновников Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, известный своими беспардонными заявлениями, в беседе с Financial Times призвал передать замороженные резервы РФ Украине на ее восстановление, то есть пойти на грабеж.



Кажется, некоторые чиновники и в Старом, и в Новом Свете это понимают. Так, министр финансов США Джанет Йеллен призывает не спешить вводить в силу закон о конфискации российского имущества и провести тщательное исследование, насколько такая инициатива согласуется с действующими американскими законами и Конституцией США.



Председатель Европейского совета Шарль Мишель накануне саммита ЕС настаивал, чтобы была изучена юридическая сторона конфискационной санкции. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, вопрос о конфискации замороженных российских активов будет рассматриваться на саммите 30-31 мая, но итог рассмотрения не предрешен.



Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал, что поддерживает предложение о конфискации замороженных иностранных активов Центробанка РФ, но идею конфискации личных активов россиян он не одобряет. В общем, в Брюсселе и в европейских столицах большинство чиновников осторожничают. Они резонно опасаются, что подобная санкционная инициатива создаст прецедент крупнейшего посягательства на частную собственность, институт которой был в Европе "священной коровой" на протяжении веков. Это может стать триггером грандиозного передела и той собственности, которая не имеет никакого отношения к России.



Впереди паровоза, как всегда, бежит Польша. Польские власти вынашивают идею "редактирования" Конституции с единственной целью "узаконить" присвоение российского имущества. 25 мая Матеуш Моравецкий обратился с призывом к парламентской оппозиции поддержать инициативу руководства и проголосовать за конституционные поправки в части конфискации. Польский премьер заявил: "В Польше находится собственность российских олигархов. Эту собственность мы заморозили. Также мы заморозили собственность Российской Федерации. Они не могут ей пользоваться. Но этого мало. Я призываю все оппозиционные партии, чтобы поддержали эти изменения в конституции". Заморозили поляки, правда, пока немного – около 140 млн. злотых (33 млн. долл.), но, видимо, они намерены создать прецедент и "узаконить" ограбление, чтобы вдохновить на то же самое и других.



Однако сомнения остаются. И родилась идея, как быстрее утилизовать российские активы без формального посягательства на закон. Идея вылупилась на майской встрече министров финансов G7 в Германии. Как сообщило агентство Associated Press, рассматривается возможность предоставить олигархам и другим богатым гражданам РФ возможность "откупиться" от санкций в обмен на то, что их средства будут направлены "на восстановление Украины". С этой инициативой выступила небезызвестная Христя Фриланд, заместитель премьер-министра и министр финансов Канады. Она несколько лет возглавляла московское бюро Financial Times и близко знакома с некоторыми российскими олигархами. Свою идею она обговорила с некоторыми из них и вроде бы получила добро. Потому и решила представить идею публике. На встрече в Германии "план Фриланд" был воспринят позитивно; договорились, что вопрос будет проработан. С помощью такой операции Запад может убить сразу несколько зайцев: аккумулировать и присвоить для восстановления Украины чужие деньги, забрав незалежную "под себя"; оторвать прослойку сверхбогатых россиян от Кремля; избежать небезопасной переделки своих законов.



На Западе уверены, что 99 процентов российских олигархов с готовностью пойдут на предложенную им сделку. Они прочно связали свое будущее с Западом. В 2017 году Национальное бюро экономических исследований США дало оценку: граждане РФ вывели в офшоры более одного триллиона долларов. Цена продажи индульгенций российским олигархам, говорят, уже назначена