Дефицит мозгов, азиатский передел и самоубийственная жадность глобализма

15:10 01.06.2022 хроники смуты: май 2022 года



Игорь Нагаев



НЛО и распил бюджета



Когда мир прогрузился в ковидную истерию, то сразу же выяснилось, что каждый второй житель планеты является знатоком вирусов и инфекций. С течением времени таких знатоков стало больше, а у граждан количество масок в шкафах сравнялось с количеством трусов и носков. Фармацевтические компании радостно потирали руки от прибыли и грандиозных планов на будущее. Грядущее балует деньгами. Но вот 24 февраля началась СВО России на Украине, про ковид стали срочно забывать, знатокам вирусов пришлось немедля переквалифицироваться в военных стратегов, но маски на всякий случай выкидывать никто не стал. Теперь очередь зарабатывать у военно-промышленных комплексов мира. Вначале на Украину США и некоторые другие страны НАТО сбагрили свое военное старье со складов, а теперь его надо возмещать. Т.е. бюджет тех же Штатов должен оплатить американских корпорациям производство и поставку оружия и боеприпасов взамен отправленных на Украину. Программа эта вышла в 40 миллиардов долларов, из них на само оружие только 16 миллиардов. А все остальное явно похоже на распил бюджета в виде деятельности различных фондов. ассоциаций и пр. Самой же Украине из этого бюджета достанутся крохи, ибо не ради Украины принимали эту программу, а ради заработка денег и распила бюджета. Эх, не там Гражданин Навальный искал распилы, о таких размерах мир еще и не слышал, и это только один из эпизодов самого большого бюджета в мире. Это Америка - деньги превыше всего!



Однако недолго длилось счастье ВПК: фармацевтические компании вкупе с политиками, которые должны отвлечь внимание граждан Америки и Европы от всплеска инфляции и цен на бензин и ЖКХ, уже придумали новую эпидемию - теперь обезьяньей оспы. И даже заблаговременно. Как выяснилось, в Канаде уже месяц назад был объявлен тендер на производство вакцины от этой болезни, а 21 января в США при перевозке из лаборатории в лабораторию разбежались именно обезьяны, на которых что-то испытывали. Казалось бы, вот оно счастье. ВОЗ объявляет о новой опасности, несколько больных уже найдены в Европе и Северной Америке, но….тут какой-то вирусолог возьми и скажи, что эта оспа быстрее всех передается у гомосексуалистов. А это против политики терпимости и толерантности. Да еще обезьяны американский след имеют. Нехорошо. Как бы иски на триллионы долларов от Китая и Европы не получить. Поэтому временная пауза с новой эпидемией и самоизоляцией, но граждане уже изучают новые учебники и запасаются продуктами, вот и маски могут пригодиться.



Чтобы американские налогоплательщики не сильно переживали за распил 40 миллиардов долларов, Пентагон выступил перед законодателями и рассказал как НЛО вредят американской обороне, в частности вывели из строя 10 межконтинентальных ракет. В переводе на житейский язык это означает, что деньги, материалы, аккумуляторы и прочие комплектующие, выделенные на поддержание ракет в исправном состоянии, до ракет не дошли, а были разложены по карманам военных, либо оказались в их частных гаражах. Вот такие вороватые НЛО! И не подкопаешься!



Я многое видел в своей жизни, в том числе, как изображались несуществующие пожары и затопления помещений с целью скрыть пропажу ценностей или архивов. Говорят, что в свое время вся отчетность банка Менатеп, погруженная в две фуры, аккуратно спикировала с одного и того же моста в реку, при этом водители даже не вымокли. Так тоже бывает. Способов воровства изобретено на свете много, например, можно изобразить ограбление склада, как в бессмертном фильме Гайдая "Операция Ы", а еще есть усушка, утруска и даже приписки, например всем советским гражданам известно т.н. хлопковое дело с приписками на несуществующий хлопок. Но чтобы приплести НЛО - такого еще не было! Пентагон впереди планеты всей!



Самое интересное, что как только 40 миллиардов подписали, в американской прессе стал меняться тон освещения хода российской СВО на Украине. Ну деньги ребята заработали, пугать граждан русской угрозой больше не обязательно, да и к тому же вдруг русские победят. А по старой доброй американской традиции ставить надо только на победителя, глядишь, тогда еще можно заработать при дележе проигравшего, да еще и авторитет заработать, обличая на суде проигравшую сторону.



Дефицит то ли нефти, то ли мозгов



Насчет приписок, вдруг стали появляться публикации о том, что и в США, и в арабском мире все последние годы дают преувеличенные запасы нефти и газа, т.е. на самом деле в недрах нефти меньше, чем заявлено. Указанные на бумаге для бирж и аудиторов сведения не совпадают с реальностью. И как следствие ни американские, ни арабские компании не хотят резко увеличивать добычу углеводородов, т.к.:



- быстрее закончатся, чем хочется



- лучше зарабатывать на высокой цене с малым объемом, чем иметь меньший доход, но на большом количестве.



Кроме того, надо искать новую валюту для оплаты контрактов, так как товарищи арабы не рады тому, что полученные за их нефть доллары стремительно теряют свою покупательную способность. И ровно насколько дешевеет доллар, настолько будет расти цена на нефть при росте спроса, либо же нефть просто перестанет дешеветь. Для российского бюджета это хорошо, для Европы - плохо. Кроме того, ошибки связанные с поспешным непродуманным и массовым внедрением зеленой энергетики, чрезмерное ужесточение экологических требований к добытчикам угля и углеводородов, к АЭС, а также исчерпание легкодоступных месторождений угля в Европе и Китае, помноженные на засухи, которые уменьшили выработку электроэнергии гидроэлектростанциями в Южной и Северной Америках, в Индии и др. регионах, - привели в данный момент к энергетическому дефициту во многих странах мира. Иначе говоря, от многого ума – многие печали, что покойный Виктор Черномырдин выразил проще: "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда!". Как видим, грош цена западному высшему образованию, если его лидеры не могут реально предвидеть последствий своих глупостей.



Следовательно, энергоголод на Западе наступит быстрее, чем многие думали. Но товарищи арабские и американские нефтяники вместо признания данных фактов сказали, что последние годы во всем мире ради зеленой энергетической ереси принимались такие законы, что вкладывать в геологоразведку и разработку углеводородов стало просто неинтересно. Так что получите, распишитесь. И обратите внимание, все это происходит не в момент повсеместного роста экономик, а в момент рецессии. Без дешевого топлива или дешевой электроэнергии, ни роста экономик не может быть, ни дешевой жизни в условиях рецессии. Т.е. при урезании энергопайка будет дорожать жизнь, а люди дешеветь. Впрочем, как всегда.



Антироссийские санкции Евросоюза помноженные на реальные сложности в энергетических секторе многих стран уже начали давать свои плоды. Так в школах и других общественных зданиях Италии запрещено устанавливать кондиционеры ниже 25 градусов по Цельсию. Кроме того, было объявлено, что температура внутри общественных зданий зимой не должна превышать 19 градусов. Нарушителям грозит штраф на сумму от 500 до 3 000 евро. Как вы уже догадались, дело не в Украине, Украина просто повод. Дело в урезании энергопайка.



24 мая Греция решили пойти на конфискацию иранской нефти, которая перевозилась российским танкером "Лана". Не просто конфисковали, но еще и отправили нефть в США. Кстати, именно нефть сортов из Ирана, России и Венесуэлы востребована как никогда американскими НПЗ для производства соляры - надо же как-то цены на топливо сбить. Вот и вышли ребята на большую дорогу. Греки заявили, что действовали "в строгом соответствии с санкционным режимом. В ответ иранцы перехватили аж два греческих танкера с нефтью. Как видим, скоро за нефть будут драться, как раньше пираты дрались между собой за золото испанских галионов. Кстати, это уже не первый случай касательно нефтяных танкеров, а в пандемию европейские страны с азартом отнимали друг у друга грузы с масками и аппаратами ИВЛ. Но при этом никто не ворует суда, груженные ветряками или солнечными батареями, что говорит само за себя.



Картина добычи угля и его потребления аналогична нефти. Как известно, Европа в средние века вырубила почти весь лес, потом мучилась от холода и грязи, ела мясо с кровью и т.д. из-за дефицита топлива. Вспомним как папа Карло берег одно-единственное полено, как Европа закупала пушки и иное оружие у России, для производства которых нужно были не только мастера и металл, но и топливо- торф или древесный уголь. Только когда европейцы нашли каменный уголь, свершилась европейская промышленная революция и началось доминирование Запада над Азией, Африкой и Америкой.



Китайское промышленное чудо, кстати, как и вьетнамское, также основано на дешевом угле, запасы которого в Китае огромны, как и в России, США, Индонезии и Австралии.



Однако, как видим из графика, пик добычи угля в Китае и других странах прошел. Угля будет все меньше, он будет все дороже, так как за ним надо лезть все глубже и глубже в недра земные. Геологи говорят, что каждый километр вниз - это повышение температуры на 30 градусов, а значит добывать и трудней, и опасней. Когда–то уголь добывали с глубины 200-300 метров, а теперь шахты уходят вглубь настолько, насколько возможно. При этом потребление угля с каждым днем только растет, так как человечеству каждый день нужно все больше и больше энергии.



Кстати, Индонезия, один из главных поставщиков угля на мировой рынок в этом году резко ограничила экспорт, ибо самим не хватает, а Индия заявила о нехватке угля для своих нужд и лихорадочно ищет, где купить нужный уголек.



Россия как бельмо на глазу



Россия обеспечена всем, чем необходимо, чтобы не только сохранить прежнее состояние экономики и уровня жизни, но и улучшить. Главное правильно распорядиться тем, что имеем, вопрос только в этом. И это все, несмотря на санкции. Зачем Запад вводил санкции против страны, которая вмонтирована в глобальный рынок и производит всего 3% от мирового ВВП? Т.е. зачем правой руке тиранить левую руку, если они обе нужны? Ответ последние сотни лет один и тот же:



У России много ресурсов для жизни, от пресной воды и до редкоземов, которые Запад хочет забирать беспрепятственно и бесплатно. При этом и население страны небольшое, и промышленность не самая могучая, и ВВП составляет 3% от мирового ВВП. Но тут выяснилось, что эти 3% настолько критически важны для Запада и не только, насколько критично нахождение в составе омлета яйца. Нет яйца - нет омлета, хотя есть и сыр, и помидоры с луком, и молоко.



В настоящее время Запад пытается поставить Россию на колени, используя сценарий ХIХ века времен Крымской войны, когда Российская Империя была вынуждена воевать со всем миром одновременно, вдоль всех своих границ на Белом и Балтийском морях, на Дальнем Востоке, на Черном Море, в Крыму, на Кавказе. Пока все ограничивается территорией Украины, но это только пока, потому что возможно вступление в войну Польши и Румынии. Потом на очереди - Финляндия. Ради облавы на русского медведя Финляндия даже решила отказаться от явной экономической выгоды почти 75-тилетнего сотрудничества с Россией и вступить в НАТО.



Судя по всему, одновременно с Донбассом должны были полыхнуть Казахстан, Нагорный Карабах, Таджикистан, Киргизия и Туркменистан. Я еще год назад указывал, что от 12 до 20000 ИГИЛовцев* были переброшены американцами из Сирии в Афганистан к границам Туркмении, Узбекистана и Таджикистана не просто так. Талибы*, придя к власти в стране старались избегать серьезных столкновений с этими ребятами. Однако Киргизия и Казахстан взорвались раньше, чем рассчитывали заказчики, Карабах в данный момент под присмотром Ирана и России. А вот в Таджикистане, в Горном Бадахшане, сейчас начинается реальная гражданская война всех против всех, и ИГИЛовцы там первыми о себе заявили. Я боюсь, что это начало большого азиатского передела. Крови будет много. Заказчики в тени, но они понятны, и явно надеются, что Россия не сможет эффективно воевать одновременно в горах Таджикистана против ИГИЛовцев, агрессивных исламистов и наркобанд региона, и на Украине по сути против всего блока НАТО.



Раскол американских глобалистов



На Давосском экономическом форуме интересно выступили два американца- миллиардер Джордж Сорос и признанный мастер геополитики Генри Киссинджер. Сорос требовал поставить на колени или уничтожить Россию любыми способами, Киссинджер напротив- призвал всех не злить русского медведя еще больше и посоветовал Киеву дать России то, что она хочет, в том числе пойти на территориальные уступки, если Украина хочет уцелеть, пусть даже и в усеченном виде. Почему такие разные позиции у двух американцев? Дело в том, что Сорос имеет удовольствие зарабатывать деньги, и только деньги для себя любимого, кроме того, всем известно, что Сорос претендует на роль Бога. Киссинджер Богом себя не мнит, он - государственник до мозга костей, поэтому он понимает, что в данный конкретный момент лучше иметь пусть хрупкий, но мир и баланс интересов различных стран и народов, чем хаос, который может разрушить все и вся. Т.е. надо договариваться.



Рецепты глобалистов



Теперь рекомендую вспомнить слова из выступления Аркадия Райкина, что "пить, курить и говорить я научился одновременно". Как только в 70-е годы стало ясно, что эпоха дешевой энергии и дешевой еды закончится скоро, т.е. в нашем ХХI веке, как для снижения рождаемости одновременно были предложены :



- массовые противозачаточные средства;



- реклама идей жизни без детей;



- реклама однополого секса, что также не предполагает увеличение населения;



- вегетарианство и веганство, которые позволят сильно сэкономить на зерне и кормах для всякой живности;



- сыроедение, что дает экономию топлива;



- идеи жить исключительно ради развлечений;



- создание и поощрение большого количества военных конфликтов по всему миру, что способствует только убыли населения, а не приросту. И неважно кто с кем воюет, главное, чтобы погибло как можно больше людей.



Кроме того, ради идеи увеличить ВВП через строительство городов, в города переехал большой процент населения из деревни и села, а в городах люди перестают рожать сами по себе. То ли из-за скученности населения что-то екает в подсознании, то ли в городах нет нужды в большом количестве помощников по хозяйству семьи - никто точно не знает, но именно в городах перестают рожать. Сейчас в городах живет уже почти 70-80% населения в мире. Смотрим на таблицу вверху и видим подтверждение моих мыслей. При этом потребление энергии в мире неуклонно растет.



И что же делать, чтобы сохранить уровень жизни в дальнейшем для тех, у кого он более-менее хорош? Уменьшить население до золотого миллиарда в пользу Запада? Так за исключением Эфиопии, Судана, Египта и ряда других стран, все остальные демонстрируют падение рождаемости. А во время коронавирусного сидения вдруг выяснилось, что производственные цепочки настолько тонкие и настолько широко разбросаны по всему миру, что даже с выпадением самого маленького винтика из огромной мировой машины торговли и производства можно угробить всю машину. Уничтожив остальные 6 миллиардов в пользу западного золотого, этот золотой останется без электричества, бензина, хлеба и прочих благ. Комфортный образ жизни Запада зависит от тяжелого и полунищенского существования и труда огромного количества людей во всех точках земного шара, например в Африке, где добывают кобальт, столь нужный для аккумуляторных батарей электромобилей, от труда водителей большегрузов и грузчиков и т.д. и т.п. Получается уничтожить 6 миллиардов без ущерба для себя Запад не может. Устроить эпидемию уже пробовали - ударила бумерангом по всем. Тогда остается только одно: заставить людей не рожать детей и устроить голод, при котором выживут только те, кто действительно заняты в каком-то производственном процессе, нужном Западу, но не более. Заметьте, если смотреть под таким углом, то, например, массовый дешевый туризм не является приоритетом.



Начало конца электромобилей и органической еды



Всем хочется дышать чистым воздухом, смело пить чистую воду из реки, кушать здоровую пищу без химии или ГМО. Поэтому люди с энтузиазмом восприняли идею электромобилей, органической еды и ужесточения экологических требований к производству. В результате реальное производство уехало в Китай и Азию, а на Западе вошли в моду электрокары и органическая еда, под это дело сформировался целый бизнес по сертификации и выдаче документов, что еда органическая, а кары безопасны. Однако их аккумуляторы никто не умеет утилизировать, и они просто вывозятся на свалку в Африку, а для выращивания органической еды нужно в 2-3 раза больше площадей, чем для обычного продовольствия, где применяется куча современных удобрений. Т.е. если людям не будет хватать капусты или зерна, то все эти поля под органическую пищу просто отнимут.



Для электромобилей на каждом углу нужны дешевые комплектующие. В том числе с сильно дефицитными литием и кобальтом, и дешевая электроэнергия. Как мы выяснили выше, дешевого ничего больше не будет. Электромобили уже пытались оседлать американские дороги в начале ХХ века, но по ряду причин, схожих с сегодняшними, проиграли автомобилям с ДВС. Ну а чтобы в бак заливали бензин, произведенный Стандарт ойл, а не спирт конкурентов, то под нажимом Рокфеллера в США был введен сухой закон. Бензин и соляра победили. При дефиците дешевого электричества победят опять.



На дефиците еды торгаши могут заработать, а бюджет получить больше налогов, чем прежде, кроме того, именно так легче выкачивать из граждан излишние деньги, потому как можно не купить айфон, но еду купить, равно как и отопить свой дом – придется. Для государств, которые в эпидемию напечатали ничем не обеспеченные триллионы долларов и евро, поправляя свой бюджет, выкачивать назад излишние деньги - актуально. Значит, нужен повод поднять цены на еду. Вот тут-то и нужны сказки о том, как тяжко жить Европе и Америке без российского и украинского зерна. Вообще-то еще в 1960-1980-е годы жили очень даже спокойно. Какое-то продовольствие СССР продавал за границу, а какое-то закупал, например, фуражное зерно у США и Канады. Зерно страны- производители, разумеется, всегда продавали тому, кто может купить, т.е. заплатить. Многие страны Африки из-за отсутствия денег и из-за дефицита воды, нормальной пашни, многие десятилетия жили и живут впроголодь, и никогда никто не слышал до сих пор криков о том, что если не отправить в Европу из Украины и России зерно, то в Африке все помрут. А почему тогда зерно вывозится в Европу, а не в голодающую Африку?



Эпоха дешевой еды закончилась, но не для нас



Великая французская революция 1789 года, февральская революция 1917 года в России были успешными только потому, что заговорщиками удалось перекрыть доставку продовольствия в столицы. Т.е. продовольствие можно использовать как оружие. Но чаще всего на нем просто зарабатывают. Купив дешевое зерно у Украины и России, западные корпорации перепродают его с наценкой другим странам, либо передают в обработанном виде, т.е. с большей доли добавленной стоимости, например, в виде муки, в условный Алжир, или в виде готовых крекеров, печенья и круасанов в Саудовскую Аравию. А это большие деньги, под это зерно и изделия из него выдаются кредиты, даются в управление деньги и т.д., т.е. на чужом дешевом зерне удобно зарабатывть Для собственного потребления у основных западных стран зерна хватает, но без дешевых русских удобрений свое родное западное зерно дешевым быть не может.



Вывод: Проблема не в недостатке зерна в мире, а в его распределении, в себестоимости, конечной прибыли, но никак не в заботе сильных мира сего о рационе бедных голодающих. Всем известно, что Индия важный экспортер риса на мировом рынке, она производит 40% всего риса в мире. В этом году в Индии засуха, экспорт риса и пшеницы запрещен правительством. И что, теперь риса не будет на полках магазинов? Будет, только из других стран, например, из Вьетнама, Узбекистана или Таиланда. Просто он будет стоит ощутимо дороже.



Кстати, все основные сделки с продовольствием, в первую очередь с зерном, осуществляются в основном в долларах, т.е. от каждой сделки капает комиссия американскому банку, а значит и американскому бюджету прибавка.



Иначе говоря, проблема не в количестве произведенного в мире зерна, а в его распределении и конечной стоимости. Призрак голода может вызвать к жизни либо жесточайшую диктатуру, либо призрак социализма, если богатые не захотят делиться с бедными. Вот к такому итогу привели игры в глобализм, открытое общество, открытые границы для денег и товаров и мировое правительство.



Мудрые в древности говорили, что у Бога много имен, нельзя ограничить его каким-либо именем или образом, поэтому Он – Неизреченный. Бог – есть все и причина всего, и все пребывает в Боге. Отрекись от него - и ты рано или поздно получишь Его обратно! Отрекись от заботы о ближнем, залей себе глаза жадностью, - и ты рано или поздно все равно будешь делиться с ближним всем, что у тебя есть, добровольно или через революции и голодные бунты. Жадность глобализма его и уничтожит. Так было, есть и будет.



*члены террористических организаций, запрещенных в РФ



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https://zavtra.ru/blogs/hroniki_smuti_maj_2022g_ Источник - Завтра

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