Сорос и Киссинджер: две линии в глобализме

15:12 01.06.2022

надо разыгрывать свою, евразийскую "карту"



Александр Елисеев



Выступление Дж. Сороса на Давосском форуме, вкупе с выступлением Г. Киссинджера, наглядно показало неких двух линий внутри глобалитета.



1) Линия Сороса – это линия жесткого и однозначного давления на Россию. Это байденизм, который, вообще, предполагает резкое усиление "англосаксонского сегмента", при одновременном распространении постлиберальной "новой нормальности" ("инклюзивного капитализма", "великого обнуления", "культуры отмены" и т. д.).



К слову, влияние самого Сороса на Д. Байдена огромно. Вот любопытный материал на эту тему: "Сорос оказывает большое влияние на администрацию Байдена".



По сути, здесь имеет место упертая постлиберальная идеократия.



2) Линия Киссинджера – это линия мягкого "развода" России. Кнут держится за спиной, а показывается пряник.



На этом стоит остановиться особо. Бывший госсекретарь призвал западные страны прекратить попытки нанести поражение России. Он предупредил о том, что это будет иметь катастрофические последствия для европейской стабильности. По мнению Кисснджера, Западу следует заставить Киев пойти на переговоры с Россией, причем, на ее условиях. И Украине придется отдать некоторые свои территории.



Это одно из лучших свидетельств того, что Специальная военная операция (СВО) проходит успешно, и Украина – в очень затруднительном положении. Киссинджер – видный представитель мировой элиты – в его распоряжении достаточно информации. И уж его точно не обвинишь в "пророссийской предвзятости". Он знает, что говорит.



Тут все просто – Киссинджер опасается как бы Украина (а, точнее, стоящей за ней Запад) не потеряли еще больше, причем – намного больше. Он желал бы договора – пусть и на условиях России, но чтобы сохранялись некие возможности антироссийской геополитической активности Украины.



Надо иметь ввиду, что Киссинджер – деятель CFR (Совет по международным отношениям) – влиятельнейшей глобалистской организации. А ее руководство недавно предложило проект "глобального концерта", подразумевающий создание некоей руководящей шестерки держав – США, России, Великобритании, Японии, Китая и Индии. Таким образом, предлагается некая глобальная "альтернатива" как "великому обнулению" Ротшильдов, так и "альянсу демократий", который пытается создать Байден – точнее те, кто за ним стоит. ("Разногласия в Транснационале: "концерт" и "обнуление")



Наблюдатели предлагают такую версию – данный проект имеет своей целью отвлечь внимание от экспансии Запада. Предполагаю, России и Китаю тогда попытаются внушить, что они являются равноправными партнерами в деле управления глобальными процессами. А потом, при удобном стечении обстоятельств, по ним будет нанесен мощный удар.



Киссинджер, поднаторевший в дипломатических маневрах, не столько идеократ, сколько геополитик. Он, конечно, не против постлиберальных ценностей, но считает наиболее важным, на данный момент, геополитическое маневрирование.



Глобалистскому Транснационалу больше по душе Сорос с Байденом. "Новая нормальность" радикально подтачивает основы национально-государственного бытия, что способствует установлению мирового правительства.



Однако, радикальный напор может обернуться и кардинальным обломом, что грозит потерей очень многого из того, что завоевано.



В связи с этим сделаю предположение - Транснационал может пожертвовать "байденизмом", использовав его на полную катушку – с целью хаотизации мировых процессов. В самый ответственный момент "байденисты" просто не получат необходимой поддержки. Тогда начнется революционный хаос в США. Достанется как республиканцам, так и демократам. Американской государственности будет нанесен огромный удар, а ударная кампания по формуле "патриотизм/государство=фашизм" создаст еще одну базовую основу для Глобалии.



При этом, байденитский "мавр" сделает свое дело в Европе, где также будет запущен процесс хаотизации. Уже ведь и сейчас включен "фактор Польши".



Тут важно заметить, что сама Польша ведет себя все более агрессивно в отношении Западной Европы. Вот один, весьма яркий пример. "В 2022 году Польша надеется завершить строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива из России., - пишет Алексей Иванов, - По данным Bloomberg, польские власти считают, что потребности в газе в стране вырастут примерно на 50% до конца 2030 года. Соответственно, Варшаве критически важно сохранять хорошие отношения с норвежцами. Но - нет, поляки окончательно потеряли берега и жестко "наехали" на Норвегию.



Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в получении сверхприбыли из-за повышения цен на нефть и газ на фоне российской спецоперации и в чисто шариковском стиле потребовал "взять все, да и поделить". ("Польша потребовала от Норвегии "немедленно поделиться" доходами с Украиной")



В настоящий момент мы видим раскрутку некоего геополитического проекта, который будет направлен не столько протии России, сколько против Старой Европы. Прежде всего, против Франции и Германии – достаточно вспомнить знаменитую "ливерную колбасу".



Можно предположить возникновение в ближайшее время некое новоевропейского блока (НЕБ) во главе с Польшей. Туда могут войти три страны Прибалтики, Чехия и Словакия.



Отдельный вопрос – Украина. Тут все зависит от того, в каком виде она будет после окончания СВО. Очень даже вероятно, что паны все-таки сумеют оттяпать западноукраинские области.



НЕБ будет всячески давить на германо-французскую ось – при поддержке США и Великобритании. (Польша, вне всякого сомнения, задействует миллионы украинцев, переместившихся в последнее время в Европу.)



Но главными выгодополучателями постарается стать Транснационал. Для него важно запустить маховик хаотизации ЕС. Эта структура уже перестала устраивать глобалистов, она слишком "национальна". (В данном плане весьма показательно предложение британского премьера Бориса Джонсона о создании нового ЕС.) К слову, перестали его устраивать и США – и хаотизация уже началась, а дальше будет только усиливаться.



Очень даже вероятно, что Польша своими постоянными наездами на "Старую Европу" изрядно поспособствует кризису и даже краху институтов ЕС. Но, в конечном, итоге хаотизация ударит и по самой Польше, ибо та сильно интегрирована в евростуктуры. Паны, вообще, не понимают, что творят. Тем они и полезны Транснационалу, который их использует, а потом "сольет".



Сама же хаотизация нужна Транснационалу для дальнейшего ослабления национальных государств – с прицелом на создание мирового правительства.



Линия же Киссинджера будет использована для того, чтобы попытаться "развести" Россию, Китай и другие незападные державы.



Обращает на себя внимание неадекватность Сороса, наглядно проявленная им во время выступления в Давосе. Чего стоит одно только утверждение о том, что СВО на Украине руководит Владимир Шаманов! И эта неадекватность очень даже великолепно накладывается на неадекватность "сонного Джо" (Байдена), который прямо-таки фонтанирует своими чудачествами. Это свидетельствует о деградации американского радикального глобализма. Что ж, тем больше вероятности, что им вскоре пожертвуют.



Необходимо также заметить, что кроме "англосаксонского" сегмента есть еще и "романо-германский".



Назначение данного сегмента – утверждать постлиберальные ценности ("инклюзивный капитализм" и т. п.) уже после тог, как хаотизация сметет систему западных государств.



Указанный сегмент, это – Клаус Шваб, Лиенн де Ротшильд, принц Уэльский (который более "европеец", чем "англосакс) и т. д.



Это - "Совет по инклюзивному капитализму" ("Заявка на формирование мирового правительства")



Это Ватикан, который патронирует указанному Совету. Показательно, что он занимает несколько специфическую позицию на фоне якобы всеобщего проамериканского "одобрямса". Так, Римский Папа Франциск заявил, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву к началу СВО. "Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля, - предположил понтифик. - Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал".



Ватикан является важнейшим центром другого сегмента Транснационала, который можно назвать "романо-германским". И он связан с древнейшими европейскими родами, которые, как можно предположить, приняли Христианство лишь внешне. ("Ватиканское "неоязычество"?)



В настоящий момент Ватикан заинтересован в том, чтобы англосаксонская ось "обгадилась". Тогда верхушка Транснационала может сделать окончательную ставку на Ватикан и патронируемый им "Совет по инклюзивному капитализму". Ну, а папа уже сейчас позиционирует себя как абсолютного миротворца, почти осуждающего "натовскую военщину". А это, собственно и входит в планы Транснационала, который намерен демонтировать американскую империю после ее использования. И судить международным судом всех империалистов и националистов.



А вот очень любопытные слова: "Если бы Путин открыл дверь": папа Римский Франциск хочет поехать в Москву"



Curia Roma состояла из магистратов, которые исполняли жреческие функции и назывались кардиналами – т. е. теми, кто имеет право отворять и затворять "cardo" - врата в потусторонний мир.



Что это, "приглашение на танец?" Если так, то в коем случае не следует соглашаться. Не надо бы соглашаться, надо разыгрывать свою, евразийскую "карту".