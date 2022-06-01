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США ждут потрясений в ОПЕК+, - А.Башкатова
21:25 01.06.2022

Сокращение нефтедобычи в России может потребовать от картеля нетривиальных решений
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Нефтедобывающей отрасли РФ в этом году предстоит выдержать и санкции, и частичное эмбарго.
Даже оптимистичный прогноз вице-премьера Александра Новака, по которому падение нефтедобычи в РФ в этом году составит "всего" 5–8%, может не вдохновить Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК). В преддверии министерской встречи ОПЕК+, намеченной на 2 июня, в американской прессе появилась версия, что некоторые члены картеля якобы изучают возможность приостановки участия России в сделке на фоне западных санкций. В МИД РФ, однако, после консультаций в Эр-Рияде сообщили о сохранении принципов взаимодействия с картелем. Эксперты считают, что альянсу невыгодно "выгонять" Россию: это дестабилизирует рынок. Зато в мае нефть Urals продемонстрировала успех, сократив дисконт к Brent. Он составил менее 33 долл. за баррель вместо апрельского показателя в 35 долл. за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в мае составила около 78,8 долл. за баррель. Это почти на 12% больше, чем было в апреле, сообщил Минфин. В помесячном сопоставлении российская нефть дорожала с опережением. Так, средняя стоимость Brent в мае, судя по биржевым сводкам (Investing.com), составила около 111,3 долл. за баррель, что выше уровня апреля на 5%.

При этом российской нефти удалось сократить свое отставание от котировок Brent: в мае дисконт Urals к Brent составил менее 33 долл. за баррель против зафиксированных в апреле 35 долл. за баррель.

На 2 июня запланирована очередная министерская встреча ОПЕК+, на которой должны будут обсудить июльский уровень добычи нефти. На предыдущей встрече страны – участницы сделки договорились продолжить плановое увеличение добычи нефти на 432 тыс. барр. в сутки.

В преддверии этой встречи американская Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов сообщила, что некоторые страны – члены ОПЕК якобы рассматривают возможность приостановки участия России в сделке альянса по добыче нефти. И по данным издания, такая идея возникла на фоне антироссийских санкций и согласования Евросоюзом частичного эмбарго на импорт российской нефти. Эти меры, как сообщается, "начинают подрывать способность" России добывать больше нефти, а значит, и вписываться в плановые показатели альянса.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что страны ОПЕК+ не намерены отступать от согласованного плана постепенного увеличения добычи, несмотря на санкции ЕС против России. По уточнению агентства, большинство членов ОПЕК+, за исключением Саудовской Аравии и ее соседей, хотели бы добычу все же активизировать.

С одной стороны, выход РФ из сделки теоретически даст возможность Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и другим участникам прокачивать больше нефти. И это, к слову, было бы на руку США и Евросоюзу, которые заинтересованы и в падении нефтяных цен, и в том, чтобы попытаться нанести очередной удар по России.

Но с другой стороны, еще в начале мая и ОАЭ, и Саудовская Аравия дали понять, что ОПЕК+ не сможет увеличить добычу нефти, поскольку для любых изменений нужно единогласное решение.

В конце мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча нефти и конденсата в России может снизиться в этом году примерно на 5–8%. Этот прогноз выглядел оптимистично на фоне того, который сделало ранее Минэкономразвития: оно ожидает падения нефтедобычи в зависимости от развития события на 9–17%.

Возможно, такие прогнозы в преддверии встречи с ОПЕК были немного не кстати. Хотя и то, что добыча в РФ будет падать, в принципе не было секретом.

Представитель вице-премьера Александра Новака накануне министерской встречи ОПЕК+ отказался от комментариев по поводу предположений о гипотетической приостановке участия России в сделке альянса. В Минэнерго сослались на этот отказ что-либо комментировать.

Однако высказывания, которые на фоне таких новостей приобрели особый смысл, последовали со стороны МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что решение Евросоюза о частичном запрете импорта российской нефти обсуждалось на заседании совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Указал он и на сохраняющуюся актуальность взаимодействия в рамках ОПЕК+.

"Насчет наших дискуссий здесь с коллегами из аравийских монархий, мы затрагивали эту тему, но исключительно в контексте подтверждения договоренностей, которые уже достигнуты были и не раз подтверждались между нашими лидерами, по взаимодействию в рамках ОПЕК+", – цитирует Лаврова Интерфакс. По уточнению министра, "принципы взаимодействия на этой основе сохраняют свою значимость и актуальность".

Эксперты напомнили, что в составе альянса есть и другие страны, как находящие под санкциями (Венесуэла и Иран), так и испытывающие проблемы с добычей (Ливия). На текущий момент ОПЕК+ отстает от планируемого уровня добычи нефти на 2,6 млн барр. в сутки. Притом что свободные мощности по добыче есть в основном только у ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как пояснил "НГ" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, исключение России из сделки было бы не в интересах участников альянса. "Уже в сентябре квоты на добычу будут максимальными, а с января 2023 года все ограничения перестают действовать. Добытчики из Персидского залива могут немного подождать и не портить отношения с Россией, – пояснил он. – Выгода от высоких цен в любом случае будет перекрывать издержки поддержания резервных мощностей в замороженном состоянии до конца 2022 года".

На практике такое исключение может дестабилизировать рынок. Единственное – эксперты по-разному оценивают возможную динамику нефтяных цен. Исполнительный директор департамента "Универ Капитал" Артем Тузов считает, что цены после такого решения обвалятся.

"Исключение России может привести к дальнейшему росту цен на нефть, которые вновь могут вернуться к отметкам, близким к 130 долл. за баррель", – считает, однако, аналитик компании "Финам" Андрей Маслов.

По его словам, наращивание добычи другими членами ОПЕК+ будет замедленным, так как инфраструктура требует времени для увеличения мощностей, а многие страны страдают от недоинвестирования нефтедобывающей отрасли.

Член генсовета "Деловой России" Александр Хаминский обратил внимание на то, что альянс ОПЕК+ объединяет государства, которые в основном тяготятся влиянием США и американских союзников. "Кроме того, хорошо известно о более чем теплых отношениях между российскими правящими элитами и лицами, принимающими решения в странах – членах ОПЕК, – добавил эксперт. – Так что инсайд журналистов Wall Street Journal представляется попыткой подогреть интерес к самому изданию".

В случае же, если решение об исключении РФ из сделки каким-то непостижимым образом произойдет, ОПЕК получит в лице России, по словам эксперта, "неконтролируемого конкурента в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Как пояснил Хаминский, сейчас участие РФ в ОПЕК+ гарантирует соблюдение "баланса между добытчиком и потребителем в пользу первого", а с выходом столь крупного игрока этот баланс будет утрачен.
1.06.22

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654107900


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