Давим курдов. Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии

21:52 01.06.2022

1 июня 2022,

Вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны", заявил турецкий лидер Таийп Эрдоган.



"Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое, шаг за шагом, в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги", – цитирует Эрдогана ТАСС.



В октябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган, говоря об усилении Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС) в Сирии, пообещал начать "иную" борьбу с террористическими организациями, поддерживаемыми США.



В апреле 2022 года турецкие военные дали старт новой военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.



В октябре 2021 года президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против Анкары из-за военной операции Турции в Сирии. В ответ Анкара обвинила Вашингтон в поддержке "террористов" из РПК и СДС, призвав Соединенные Штаты отказаться от "ошибочной политики" в Сирии. В Пентагоне пообещали продолжить сотрудничество с "Силами демократической Сирии" на северо-востоке республики, основу которых составляют курдские отряды "Сил народной самообороны".