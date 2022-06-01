|22:37 Ташкент продает госдолю в "Узгазлойиха" почти за $2 млн
22:35 Поддержат ли арабские монархии соглашение ОПЕК+ с Россией
22:30 Новый подкоп под Путина: Запад атаковал Кремль с неожиданной стороны, - М.Ростовский
22:14 Мутный ошский бизнесмен Султанов вновь назначен постпредом Киргизии в ООН
21:56 Чем грозят России греко-иранские танкерные войны
21:52 Давим курдов. Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии
21:25 США ждут потрясений в ОПЕК+, - А.Башкатова
15:12 Сорос и Киссинджер: две линии в глобализме, - А.Елисеев
15:10 Дефицит мозгов, азиатский передел и самоубийственная жадность глобализма, - И.Нагаев
14:13 Санкционная война – индульгенции российским олигархам, - В.Катасонов
12:33 США борются с влиянием России в Африке. Самих африканцев никто не спросил, - Али Маскан
12:32 Какие территории Украины должны стать российскими, - Геворг Мирзаян
12:06 Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России, - адмирал Киефуми Ивата
12:05 Польша берет на себя функции властей Украины
12:02 У сотрудников ДУМ Кыргызстана появилась единая форма (фото)
11:47 The Spectator: Нефтяные и газовые санкции Запада никогда не сокрушат Россию
10:35 Ничтожного бездельника экс-каз-премьера Сагинтаева пристроили на теплую должность в ЕЭК
10:25 Турция обостровила греческий вопрос
10:19 Свой Восток ближнее к телу. Монархии Персидского залива дистанцируются от украинского кризиса, - "Къ"
09:13 В Хорватии задержана туркменская "активистка" от Pussy Riot Айсолтан Ниязова
09:10 "Талибан" планирует перенести столицу Афганистана из Кабула в Кандагар
08:50 В наше время такой единой воли нет: советский централизм распался, - А.Проханов
08:20 Турция официально сменила свое название
08:13 Казахстан продолжил ставить палки в колеса России: блокируют фуры, - "МК"
07:57 На фронтах Донбасса создается новый образ России, - Ольга Андреева
07:50 NYT: США выходят из украинской игры
07:32 Европа вымучивает шестой пакет санкций, - В.Катасонов
00:17 Баба с мудями... Запад начал выпуск куклы барби-трансгендера
00:14 Семейный каганат Виктории Нуланд, Ю.Нерсесов
00:10 Новая станция метро в Алматы уже рассыпается
00:04 США, Китай и остров Тайвань – конец двусмысленности, - Елена Пустовойтова
00:02 Проблемы энергетики Центральной Азии и Россия, - В.Прохватилов
00:00 Хунта против Зеленского: на Украине созрел военный переворот, - "МК"
|Давим курдов. Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии
21:52 01.06.2022
1 июня 2022,
Вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны", заявил турецкий лидер Таийп Эрдоган.
"Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое, шаг за шагом, в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги", – цитирует Эрдогана ТАСС.
В октябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган, говоря об усилении Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС) в Сирии, пообещал начать "иную" борьбу с террористическими организациями, поддерживаемыми США.
В апреле 2022 года турецкие военные дали старт новой военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.
В октябре 2021 года президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против Анкары из-за военной операции Турции в Сирии. В ответ Анкара обвинила Вашингтон в поддержке "террористов" из РПК и СДС, призвав Соединенные Штаты отказаться от "ошибочной политики" в Сирии. В Пентагоне пообещали продолжить сотрудничество с "Силами демократической Сирии" на северо-востоке республики, основу которых составляют курдские отряды "Сил народной самообороны".