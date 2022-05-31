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Новый подкоп под Путина: Запад атаковал Кремль с неожиданной стороны, - М.Ростовский
22:30 01.06.2022

Новый подкоп под Путина: Запад атаковал Кремль с неожиданной стороны
Россию пытаются задушить, используя "нейтралов"

Две новости пришли почти одновременно. Орган американских деловых кругов The Wall Street Journal сообщил, что недрах Организации стран - экспортеров нефти зреет мятеж, направленный на выдавливание России из числа де-факто ассоциированных с этим блоком государств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию - страну, которая является "и сердцем, и пламенным мотором" блока ОПЕК. Совпадение? Если да, то только из разряда тех, что кажутся совпадениями лишь на первый взгляд.

Наступление календарного лета подвело черту под попыткой Запада обрушить российскую экономику с помощью стремительного натиска. Натиск не сработал. И теперь США и ЕС переходят к тактике постоянно корректируемой долгосрочной осады.

Одним из ключевых элементов этой осады является обольщение и/или запугивание так называемых нейтралов - государств, которые балансируют между Москвой и Западом и пытаются "снимать сливки" с их конфликта.

Хотел лететь в США, но вместо этого вылетел в отставку. 22 апреля этого года министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев был внезапно освобожден от своих обязанностей. Официальная версия - состояние здоровья. Как сообщил министр президенту Садыру Жапарову, ему срочно потребовался отдых на два-три месяца в связи с резко ухудшившимся состоянием организма.

Состояние организма у Казакбаев действительно ухудшилось - но только не физическое, а политическое. По информации от осведомленных источников, получив от США заманчивые обещания "помочь", официальный Бишкек затеял активный политический флирт с Вашингтоном. Из Москвы сразу последовал гневный недовольный окрик. И высшая власть республики сделала вид, что она здесь не при чем. Это, мол, Казакбаев самовольничает.

В итоге вместо того, чтобы лететь в США подписывать соглашение о сотрудничестве, глава внешнеполитического ведомства отправился поправлять здоровье. Однако у этой мелкой, но показательной истории все равно нет четкой концовки с четкой моралью - типа "заслуженная награда нашла своего героя". Поверить в то, что в таком важном вопросе бывший министр своевольничал без ведома начальства, довольно сложно. Да и то, что новый глава дипломатии Киргизии Жээнбек Кулубаев считается даже еще более прозападной фигурой, чем Казакбаев, наводит на размышления.

На общем фоне большой игры между Россией и Западом кадровая перестановка в Бишкеке - это так, мелочь, едва заметная "статистическая погрешность". Но очень ярко проявившийся в действиях властей Киргизии принцип "и нашим, и вашим - и, самое главное, себе", напротив, носит универсальный характер. Этим принципом сейчас руководствуются и абсолютное большинство бывших республик СССР, и страны Ближнего Востока вроде Саудовской Аравии, и нынешний "лучший друг Москвы" Турция, и даже такие гиганты мировой сцены, как Индия и Китай.

Великий американский киношник Стэнли Кубрик когда-то сказал: "Великие нации всегда действовали как бандиты, а малые страны - как проститутки". Мне это изречение никогда не нравилось. И события 2022 года доказали, что мои сомнения в мудрости данной мысли очень даже небезосновательны. Все стороны, которые прямо не участвуют в конфликте вокруг Украины - и "великие нации", и "малые государства", - ведут себя прежде всего как расчетливые бизнесмены.

Возьмем, например, позицию Пекина. Сказать на уровне МИДа что-то гневное про "американский гегемонизм"? Это пожалуйста! Купить российские энергоносители с большой скидкой в рамках резко ускорившегося пресловутого "разворота на Восток?" С еще большим удовольствием!

Сделать что-то, несущее в себе риски попасть под вторичные американские санкции? Да не в жизни! Отойдите в сторонку, граждане русские! Мы вас не знаем!

При всей обидности такого подхода для Москвы (я сейчас снова говорю не об одном отдельно взятом Пекине, а о картине в целом) он вполне естественен: в мировой политике у каждого своя хата с краю. Кроме того, национальный эгоизм "сочувствующих и нейтралов" в последние три месяца в целом работал скорее на интересы России, а не на интересы ее противников.

И вот теперь коллективный Запад хочет эту брешь закрыть. В роли застрельщика, как обычно, выступают "друзья Москвы" из Варшавы. Премьер-министр Матеуш Моравецкий: "Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны за пределы Европейского союза".

Иными словами, ЕС по примеру США хочет попробовать себя в роли гегемона, ультимативно запрещающего не входящим в его состав странам торговлю с Россией. Очень интересно! Ждем продолжения - и с чувством тревоги (чего греха таить!), и со жгучим интересом (неужели такое можно провернуть?), и с некоторым предвкушением.

Идеальная позиция для "нейтралов и сочувствующих" - как можно дольше оставаться либо над схваткой, либо в стороне от схватки. Деятели типа Моравецкого выталкивают их с этого удобного места и вынуждают под демонстративным и унизительным давлением дать четкий и лишенный нюансов ответ на вопрос в стиле известного риторического восклицания Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?"

Крайне любопытно: как на такое отреагирует, скажем, Си Цзиньпин? Сильно ли ему понравится "новость" о том, что теперь самое главное китайское начальство заседает не в Пекине, а в Варшаве?

Уверен, что, понимая деликатность ситуации и свою встречную зависимость от того же Китая, лидеры ЕС будут действовать более осторожно и выверенно. Но это не отменяет общей тенденции. Коллективный Запад всерьез взялся за обработку нейтральных "мастеров культуры". Посмотрим, хватит ли у них политического мастерства для того, чтобы дать западникам достойный (и комфортный для России) ответ.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654111800


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