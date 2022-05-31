Поддержат ли арабские монархии соглашение ОПЕК+ с Россией

22:35 01.06.2022 На нефть один ответ: поддержат ли арабские монархии соглашение ОПЕК+ с Россией

И что еще обсуждалось на встрече Лаврова с коллегами из стран Персидского залива



Эльнар Байназаров



Саудовская Аравия не заинтересована в исключении России из новой сделки ОПЕК+ - такой шаг вызовет большие колебания на рынке нефти. Об этом на полях встречи глав МИД арабских стран в Эр-Рияде "Известиям" заявили знакомые с ситуацией источники. Нынешние высокие цены на сырье устраивают и Саудовскую Аравию, и ОАЭ - двух главных game changers в ОПЕК, уточнили собеседники. Будущее соглашение ОПЕК+ стало одной из ключевых тем встречи Сергея Лаврова с арабскими коллегами, но не единственной: министры также обсудили поставки зерновых из черноморского региона.



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Шесть плюс один



Из Бахрейна, где Сергей Лавров провел встречи с руководством страны и обсуждал Украину в привязке к продовольственной безопасности, министр отправился в королевство Саудовская Аравия (КСА). Манаму и Эр-Рияд связывает высокоскоростное шоссе и мост Короля Фахда, ехать всего 3,5–4 часа - этот маршрут, только в обратном направлении, каждую пятницу преодолевают сотни жителей Саудовской Аравии. Для них Бахрейн с его относительно либеральными порядками, казино и парками аттракционов - это Лас-Вегас Персидского залива.



В Эр-Рияде глава российского МИДа провел двусторонние встречи с коллегами из КСА, Катара, Кувейта и ОАЭ. С оманским министром Сергей Лавров уже встречался две недели назад, потому отдельную встречу проводить не стали. Глава МИД РФ также встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха. Все переговоры проходили за закрытыми дверями.



Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Арабского залива (ССАГАЗ) Найеф бин Фалах аль-Хаджраф, министр иностранных дел Кувейта Ахмад Насер Аль-Мохаммад Ас-Сабах, министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани (слева направо), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни (справа налево) на церемонии фотографирования перед заседанием форума министров иностранн



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни (справа налево) на церемонии фотографирования перед заседанием форума министров иностранных дел России - Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде



Между тем саудовский глава МИДа, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на встрече с Лавровым заявил: Эр-Рияд готов внести свой вклад в достижение политического решения украинского конфликта и поддерживает усилия, которые "положат конец кризису и обеспечат безопасность и стабильность".



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Это не первый раз, когда Эр-Рияд предлагает помочь с политическим урегулированием. В марте наследный принц, де-факто правитель страны Мохаммед бин Салман заявил президенту РФ Владимиру Путину, что королевство готово приложить все усилия для посредничества между Москвой и Киевом.



Впрочем, главной целью визита Лаврова в саудовскую столицу было участие в министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Последняя встреча такого формата (Россия плюс ССАГПЗ) проходила в 2016 году.



В совет входят шесть стран: Бахрейн, КСА, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. На шестерку приходится около 25% мирового нефтяного рынка.



Встреча министров проходила в закрытом для прессы режиме, во время протокольной съемки ни один из министров не проронил ни слова, хотя обычно на камеру политики произносят приветственные речи и кратко анонсируют темы беседы.



Как позднее на пресс-конференции уточнил Сергей Лавров, дипломаты обсуждали в основном региональную повестку: возвращение Сирии в Лигу арабских государств, перемирие в Йемене, двухмесячное соглашение о прекращении огня в котором истекает 3 июня, а РФ надеется на его продление как минимум еще на два месяца. Не обошли стороной и Иран.



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Но главная тема дискуссий российского министра с коллегами из залива была известна заранее, ее еще перед поездкой упомянул сам Сергей Лавров - это соглашение ОПЕК+. Встреча группы, куда входит Россия, основные игроки ОПЕК и еще девять стран - добытчиков нефти, состоится уже 2 июня.



- Принципы взаимодействия в рамках ОПЕК+ сохраняют для России значимость и актуальность, - кратко отметил Лавров.



По словам министра, шестой пакет санкций ЕС, включающий частичное эмбарго на российскую нефть, ударит в первую очередь по самому Евросоюзу. Глава МИД РФ уточнил, что европейским политикам "следовало бы сделать вывод из того, что Брюссель сокращает покупки нефти, а ее стоимость при этом растет".



Газета Wall Street Journal со ссылкой на членов группы аккурат перед встречей Сергея Лаврова с министрами залива сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановить участие России в сделке ОПЕК+ из-за санкций Запада. Соглашение, в котором участвует и РФ, впервые было заключено в 2016 году, после чего неоднократно продлевалось, и подразумевало сокращение добычи нефти на конкретные объемы для стабилизации цен на рынке. Однако сейчас участники, напротив, перешли к увеличению добычи согласно обговоренным квотам. По данным WSJ, "ожидается, что добыча России упадет примерно на 8% в этом году". Это вызывает недовольство членов группы, уточняет издание.



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Как сказали источники "Известий" на полях саммита в Эр-Рияде, сообщения WSJ - это не фейк, но сигнал от стран залива, чтобы выторговать лучшие условия в соглашении с Россией.



- Саудовская Аравия и ОАЭ, которые задают правила игры в ОПЕК, не заинтересованы в разрыве соглашения с Россией, им выгоден текущий порядок вещей. Но Эр-Рияд планирует добиться от России лучших условий, чтобы РФ продемонстрировала возможность наращивать добычу, а также использовать влияние РФ на Иран, - заявил один из источников.



По словам другого собеседника, слишком высокие цены на нефть в среднесрочной перспективе вызовут увеличение спроса на альтернативные источники энергии. Такое уже было в 1973 году, когда арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти странам Запада и Японии, поддержавшим Израиль в войне Судного дня.



Слова источников подтверждает и недавнее заявление министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиз бин Салмана. Он сказал Financial Times, что Эр-Рияд надеется "заключить соглашение с ОПЕК+, в которое войдет и Россия", настаивая на том, что "мир должен оценить ценность" союза производителей.



Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, согласовывает квоты на добычу нефти с Россией через ОПЕК+ с 2016 года. FT уточняет, что квоты соглашения ОПЕК+, введенные в апреле 2020 года, истекают к августу. Потому назрела необходимость в подписании нового соглашения. В соответствии с текущей сделкой члены группы ежемесячно увеличивают общую добычу на 432 тыс. баррелей в день.



Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что добыча нефти в России может упасть еще больше, сократившись на 3 млн баррелей в сутки (с текущих 10 млн баррелей), если Запад ужесточит санкционный режим.



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Примечательно, что 30 мая в США была опубликована книга мемуаров бывшего саудовского советника по коммуникациям при министерстве нефти КСА Ибрагима Аль-Муханны. Он отвечал за пиар в нефтяном министерстве с конца 1980-х до конца 2010-х. По данным из книги Аль-Муханны, в 2012 году к властям КСА обратился с секретной просьбой тогдашний президент США Барак Обама - перед выборами он хотел добиться от королевства снижения цен на топливо.



"Первая часть плана была осязаемой и касалась основ рынка. Саудовская Аравия продолжит увеличивать поставки на рынок. Требовалась международная кампания, чтобы убедить рынок в том, что цена на нефть очень высока (эта политика называется уговором рынка) и потому увеличить поставки", - объясняет бывший советник министерства нефти.



Сейчас вокруг Саудовской Аравии развернулась настоящая битва дипломатий: в середине мая Эр-Рияд тайно посетили советники Белого дома по Ближнему Востоку и энергетике Бретт МакГерк и Амос Хохштейн.



По данным портала Axios, США обсуждали с КСА возможность увеличить нефтедобычу, чтобы Вашингтон "мог ввести более широкий спектр санкций против нефти из России". В Госдепе эти заявления опровергли, уточнив, что чиновники обсуждали исключительно региональные темы.



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Вторая ключевая тема переговоров - поставки зерновых из черноморского региона в страны залива на фоне военных действий и санкций Запада против страховых компаний российского флота.



Сергей Лавров повторил уже сказанное в Бахрейне: "со стороны РФ никаких проблем с обеспечением устойчивых поставок зерна не существует".



- Проблема в отсутствии свободного выхода из черноморских портов из-за минных полей, установленных ВС Украины. Российские военные моряки уже несколько недель объявляют о свободном выходе для судов, которые заблокированы в портах Украины. Есть проблема: помимо украинского зерна, которое заперто из-за украинских минных полей, есть проблема с экспортом российского зерна, - уточнил министр.



Дело в том, что суда, которые возят российское зерно, попали под санкции, о чем Запад умалчивает, отметил глава МИД РФ.



Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в блокировании своих портов в Черном и Азовском морях. Из-за действий РФ, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, заблокированы 22 млн т зерна.



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При этом свою помощь в вывозе зерновых из украинских портов предложила Турция, и Россия, как отметил Лавров, приняла это предложение: президенты Путин и Эрдоган договорились, что Анкара постарается помочь в организации разминирования украинских портов.



Государства Персидского залива импортируют в среднем около 80–90% продовольствия, Саудовская Аравия занимает второе место в мире по ввозу ячменя, уступая только Китаю.



Главные покупатели российского зерна в заливе - Оман и ОАЭ. По данным Всемирной продовольственной организации (ФАО), Оман обеспечивает 65,4% своей потребности в пшенице из России, еще около 4% получает с Украины. ОАЭ импортируют 53,3% пшеницы из России, а около 0,9% - с Украины.



В 2020 году Саудовская Аравия закупила пшеницы на $859 млн, став 17-м ее импортером в мире. Россия - пятый крупнейший поставщик королевства, но ее доля в общем импорте невелика - $68 млн. Больше всего зерновых КСА завозит из Польши ($477 млн). Из-за высокой зависимости от импорта в Саудовской Аравии еще в 2011 году создали государственное агентство по их закупке SAGO. Оно, в частности, в 2020 году импортировало 60 тыс. т пшеницы с Украины.



Помимо нефти и зерновых страны залива сотрудничают с РФ и в сфере вооружений. КСА - крупнейший в мире покупатель оружия. В августе прошлого года на форуме "Армия-2021" замминистра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман подписал соглашение с замминистра обороны РФ Александром Фоминым, "направленное на развитие совместного военного сотрудничества между двумя странами".



Подробностей о военном соглашении не было. Между тем, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), КСА была основным получателем американского оружия в 2016–2020 годах, на долю королевства приходилось 24% всего оружейного экспорта США.



Эльнар Байназаров, Эр-Рияд Источник - Известия

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